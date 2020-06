Empresarios fueguinos interesados en la obra del puerto Ushuaia

El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, cifró expectativas en que se permita conformar uniones transitorias de empresas para participar en la obra del puerto de Ushuaia. El lunes tendrán una reunión virtual con la ministra Gabriela Castillo para hacer el pedido, si bien se prevé la llegada de expertos de fuera de la provincia. Además destacó que se está agilizando el sistema de redeterminaciones de precios, ayudado por la posibilidad de tramitar expedientes de forma digital.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, espera que las empresas fueguinas puedan ser tenidas en cuenta para la obra del puerto de Ushuaia “en la medida de las posibilidades de todos”, con la alternativa de conformar uniones transitorias de empresas, y será uno de los planteos a realizar a la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo.

En primer lugar fue consultado sobre la deuda con las constructoras, y señaló que “no ha aumentado sino que se ha reducido un poco. Prácticamente no hemos producido, por lo tanto no hemos certificado ni facturado. Recién el 15 de mayo se aprobaron los protocolos para poder trabajar y de ahí en adelante se ha trabajado, pero ahora estamos prácticamente sobre la veda invernal. Ya está prohibida la excavación de zanjas en la vía pública, mas allá del aspecto formal de la veda, porque el tiempo está muy frío, se terminaron algunas obras exteriores y ya este mes no va a haber nada hasta mitad de agosto”.

“Por lo menos algo se reactivó y vamos a ir trabajando en la próxima temporada, porque esta quedó reducida a la mínima expresión. Algunas obras se están concluyendo y tenemos que reprogramar las obras para septiembre. Lo comercios locales han estado trabajando con pequeñas obras en casas de familia que se han comenzado a hacer, pero no con toda la fuerza de la época de primavera o verano”, expresó.

Respecto de los trabajadores, recordó que existe “el fondo de desempleo, que se forma con un aporte que hace la empresa y con ese fondo se subvencionan los dos meses sin trabajo por la época invernal. Eso es una constante en la construcción”.

Adelantó que “el próximo lunes tenemos una reunión virtual con funcionarios del gobierno y vamos a tener un panorama más ajustado de dónde estamos parados y cuáles son los proyectos. La obra del puerto es muy importante, y ya tuvimos una charla con el Gobernador y la Ministra de Obras Públicas. La obra del puerto incluso va a tener una financiación del Ministerio de Transporte de Nación. Si bien va a venir gente de afuera a trabajar, esperamos que nos tengan en cuenta. Queremos poder cotizar en la medida de las posibilidades de todos, si bien no es una imposición sino un pedido”, aclaró.

Una de las alternativas que han funcionado con éxito son las UTE, donde “se juntan dos o tres empresas para obras que a veces quedan grandes para una sola. Tiene que haber una administración muy prolija porque las empresas no pueden manejar en forma individual cada obra. Esas normas están bien establecidas y funcionan”, afirmó.

Agilización de redeterminaciones

También consideró “interesante que a partir de la ley de emergencia se permitirá la tramitación virtual de los expedientes, evitando todo el papel. Muchos nos estamos manejando a través de mails. Esta pandemia trajo algunas cosas positivas que van a quedar, como la comunicación por estos medios, las conferencias a través de zoom entre grupos importantes. Todo eso agiliza y mejora”, dijo.

“Además estamos simplificando la metodología de las redeterminaciones, para mantener las obras con valores reales en forma permanente. Se está trabajando con la gente de gobierno para revalorizar la redeterminación de precios, que se ha salido de madres”, observó.

Respecto de la obra del hospital de Ushuaia, “la ministra dijo que iba a hacer una consulta al colegio de ingenieros de Tierra del Fuego para que haga un informe sobre lo ejecutado y qué se podría hacer sobre lo existente, para saber si esa estructura resiste la edificación prevista. El colegio puede sugerir algún protocolo de cómo analizar esto o pedir asesoramiento a la universidad. Es algo que se tiene que resolver rápidamente porque es una obra necesaria para la ciudad de Ushuaia”, subrayó.

Salarios de junio

Finalmente expuso la incertidumbre sobre los salarios de junio porque hasta ahora “hemos recibido la ayuda de los ATP. Se aportó hasta un máximo de dos salarios mínimo vital y móvil, que es prácticamente el 50% de un salario y es una ayuda importante. Esto va directamente a la cuenta del trabajador. Ahora que se ha liberado el trabajo no tenemos claro todavía lo que va a ocurrir con los salarios de junio”, manifestó.

Con la reactivación la expectativa es que se retome el proyecto de incorporar madera a las viviendas. “La casa de madera es un producto de alta calidad y consecuentemente caro. En su momento había obligación de utilizar carpintería de madera en las casas del IPV, después se fue pasando al PVC. El punto es tener el abastecimiento y que la madera reúna las condiciones de calidad, que esté seca como corresponde. Hoy hay métodos constructivos sumamente seguros para proteger del tema ignífugo y no hay razones para que no se puedan asegurar. Podrán ser más caras las primas pero no pueden no asegurar”, concluyó.