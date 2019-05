Con la presencia del presidente de CAME Joven, Fabián Zarza y Vicepresidente de CAME, Diego Navarro y los titulares de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias (Presidente) y Marilina Henninger (Vicepresidente), se realizó la selección de los emprendimientos productivos de toda la provincia de Tierra del Fuego para representar a los fueguinos y competir en el premio Joven Empresario a nivel nacional propuesto por CAME Joven.

Emprendimiento ushuaiense ganó el CAME Joven Se trata de Cerámica Olum, que fue seleccionado por el Jurado y cuyo reconocimiento fue entregado por las autoridades de la Cámara de Comercio de Río Grande y del propio presidente de CAME Joven, Fabián Zarza, quien vino por primera vez a la provincia para esta selección. Obtuvieron Mención de Honor Aqua Fast de Río Grande y Drones del Sur. Participaron además, el Vicepresidente de CAME, Diego Navarro y los titulares de esta cámara, José Luís ‘Gigi’ Iglesias y Marilina Henninger. Río Grande.- Con la presencia del presidente de CAME Joven, Fabián Zarza y Vicepresidente de CAME, Diego Navarro y los titulares de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias (Presidente) y Marilina Henninger (Vicepresidente), se realizó la selección de los emprendimientos productivos de toda la provincia de Tierra del Fuego para representar a los fueguinos y competir en el premio Joven Empresario a nivel nacional propuesto por CAME Joven. Según explicó Marilina Henninger, tras una iniciativa de CAME Joven representada en Tierra del Fuego por el Ing. Gastón Hervidas, las Cámaras de Comercio de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande han elevado proyectos de jóvenes empresarios fueguinos para esta competencia. El Jurado estuvo integrado por el representante Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, Lic. Alberto Cabral; el Lic. Eduardo Clement de la Cámara de Comercio y el Ing. Jorge Martínez, quienes tuvieron la ardua labor de elegir ente los postulantes. Se presentaron Aqua Fast de Río Grande de Jonatan Pérez Bustos; Drones del Sur de Río Grande de Pablo Rizzo; Studio Bar Tolhuin Leandro; Cerámica Olum de Ushuaia de Leonardo Vélez y Facundo Ureta y Polux de Río Grande, de Gerónimo Giraudo. Ganó Cerámica Olum. Hubo una Mención de Honor a Aqua fast y otra a Drones del Sur ya que calificaron en las categorías como ‘Innovación’, ‘Diseño’, ‘Desarrollo Tecnológico’, ‘Iniciativa Emprendedora’, ‘Desarrollo Productivo Regional’ e ‘Impacto Social’. Producción desde el arte Facundo Ureta comentó que “estamos muy contentos con Leo (Leonardo Vélez) porque nos dieron la distinción del primer premio, así que estamos orgullosos porque desde hace cuatro años estamos haciendo un trabajo intensivo de ideas, pruebas y errores que conlleva la cerámica. Es valorar la materia prima y elaborar objetos orientados al turismo y también a los otros ceramistas de nuestra Tierra del Fuego con nuestras pastas Amasen; y todo ello fue valorado para obtener esta distinción”. En tanto Leonardo Vélez destacó que “este proyecto nace en el 2015 con la idea de producir desde el arte y con materia prima local (sustratos del canal Beagle); un emprendimiento cultural con aspectos artísticos, que pueda encontrar una sustentabilidad en el tiempo, es por ello que elaboramos productos específicos para el sector ceramista con nuestras pastas Amasen, pero también productos para la gastronomía, esculturas y demás”. Finalmente dijo que “la idea es elevar el nivel cualitativo de la cerámica de Tierra del Fuego, con materias primas de muy buena calidad, con fórmulas testeadas. Estamos muy agradecidos con CAME Joven por este reconocimiento; esto nos anima a seguir emprendiendo, no solo desde la cerámica, sino también de contagiar; creo que Tierra del Fuego es un polo importante a nivel productivo”. El presidente de CAME Joven, Fabián Zarza, señaló que “lo que pretendemos con el premio simplemente es distinguir el desafío diario que realizan los emprendedores de cada provincia. A veces es difícil porque sale sólo uno por provincia, pero la finalidad es reconocer el esfuerzo de todos y que luego puedan ir involucrándose en el mundo de la gremial empresaria para que sigamos haciendo fuerte el sector”. Observó que “Argentina es uno de los países que más emprendedores genera por año. Se estima que unas 335.500 firmas, que representan el 55% de los empresarios PyMEs del país, son dirigidas por menores de 40 años, y que 2 de cada 3 empresas que nacen son creadas por jóvenes”. Compartir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

