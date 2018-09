Empleados de Comercio cobraran nuevo aumento del 10% de tres cuotas

Así lo afirmó el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio Daniel Rivarola, luego de que el pasado viernes firmaran ante escribano público el preacuerdo salarial que replica al acuerdo nacional del 10%”. El mismo se realizará en tres cuotas dividido un 3% con el sueldo del mes de octubre, otro 3% con el sueldo del mes de noviembre, y un 4% más en el mes de enero. Por otro lado afirmó que la devaluación de más del 35% de la moneda local con respecto al dólar genera para el “asalariado un escenario muy hostil, donde los productos suben en función de la suba del dólar, y lamentablemente el asalariado pierde su poder adquisitivo”. Resaltó que el asalariado siente los “aumentos cuando cobra su salario, y comienza a ver que no le alcanza para comprar lo que había comprado el mes pasado”. También fue crítico de la pasividad de la CGT a nivel nacional ante lo que está aconteciendo a nivel social y económico en el país. Además sostuvo que hubo un aumento importante de los monotributistas, y no hay control de parte de la AFIP.

Río Grande.- El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio Daniel Rivarola se refirió a la activación de la cláusula gatillo por el cual los empleados de comercio tendrán un aumento del 10%.

Por FM La Isla señaló que “la cláusula revisión se activó la vez pasada, eso fue en Buenos Aires el pasado 30 de julio, y lo que pudimos rubricar este viernes por la tarde ante escribano público fue el preacuerdo salarial que replica al acuerdo nacional del 10%”.

En tal sentido resaltó que “este mes de agosto que está por percibir ahora tiene el tramo de aumento del 5% del tramo anterior, lo cual ya va a tener una pequeña actualización de su salario el trabajador, y esta cláusula del 10% está dividida en tres partes, que es el 3% con el sueldo del mes de octubre, otro 3% con el sueldo del mes de noviembre, y un 4% más en el mes de enero, y de esta manera completamos el aumento de lo que vendría a ser el tramo 2018”.

Explicó que el desglose de este aumento es para “no recargar tanto los bolsillos del empleador, por eso se desgloso tanto, más allá de que al trabajador le sube todo junto, pero también fue una manera de compensar de que el empleador tenga una manera más fácil de ir abonando los aumentos salariales”.

De esta manera los empleados de comercio tendrán durante el mes de septiembre un aumento del 5%, en octubre un 3%, en noviembre un 3%, y en enero un 4%, por lo cual que desde acá hasta el mes de febrero habrá una continuidad de aumentos salariales para los empleados de comercio. “Mes a mes el empleado de comercio va a sentir un alivio el trabajador en función de la economía actual, y va a tener un ingreso más en sus bolsillos el trabajador”, aseguró Rivarola.

Complicado escenario socioeconómico

Con respecto al complicado escenario socioeconómico que vive el país, y la profunda devaluación de más del 35% de la moneda local con respecto al dólar ocurrido durante el mes de agosto, el secretario gremial mantuvo que sin dudas el “escenario para el asalariado es muy hostil, donde los productos suben en función de la suba del dólar, y se va acentuando más la crisis, lamentablemente el asalariado lo ve de lejos, no tiene manera de acceder a tratar de meter su salario a jugar en esta timba que el gobierno propone, y lamentablemente el poder adquisitivo se va perdiendo, los precios tanto a nivel local, como a nivel nacional parecen dolarizados, y se siguen escapando”.

Asimismo manifestó que ahora viene el “posible aumento de la tarifa de gas, con una audiencia pública por delante, otro golpe que le va a pegar al obrero, el precio de la carne se sigue escapando, entonces la moneda se devalúa, y el asalariado lo siente cuando cobra su salario, y comienza a ver que no le alcanza para comprar lo que había comprado el mes pasado”.

Las calles como forma de protesta

Ante este situación, Rivarola sostuvo que la única manera de hacernos escuchar desde la dirigencia sindical es a “través del reclamo y de la protesta, nosotros no tenemos otras herramientas como para que esto frene, la protesta en las calles, la protesta en las reuniones, las charlas que son un poco más firmes, pero lo importante a veces de las protestas en las calles que parecen insignificantes, pero cuando las fábricas cada vez que tomaban medidas con nuestros obreros de limpieza, era totalmente diferentes con la que tomaban con los obreros metalúrgicos, la protesta en la calle hizo valer los derechos a partir del paro en Brighstar, donde ha hecho que logremos un acuerdo de partes de recuperar algunos puestos, y que entráramos en algunos regímenes de suspensiones ante la adversidad, o la falta de producción de las empresas de la misma índole que el metalúrgico, con pagos o sueldos no remunerativos, a partir de esta protesta logramos esto, y estamos firmando a partir de la semana que viene tres convenios más de las mismas características con otras empresas de limpieza en otras electrónicas, por lo cual si no fuera por la protesta y la pelea estaríamos inmerso en lo que era el pasado, para algunos algo, y para otros nada”, sentenció.

Probable paro nacional del 25 de septiembre

Consultado sobre la tibieza con la cual fue anunciado el paro del 25 de septiembre por la CGT nacional, donde cabe la probabilidad de que el mismo no se realice a pedido del gobierno nacional, Rivarola recordó que la última movilización local del “21F convocada por la CGT y otros gremios no obedecía la que se hizo a nivel local con ninguna otra marcha nacional, estamos comenzando a participar de todo tipo de protesta a nivel CGT, y a nivel local, que tampoco coincide con las nacionales, el jueves estuvimos participando de la manifestación acompañando a las universidades por la preservación de la educación pública, donde la CGT local, y nacional no organizó nada, ni participó, tenemos charlas distintas de lo que es el mandato a nivel nacional, tenemos reuniones distintas de lo que son las nacionales, vamos a ver cómo se va plasmando algo que no tenga que ver con lo nacional, y si tenga que ver mucho con lo local”.

Por ejemplo sostuvo “participando en la protesta de la UOM, las nuestras, las del sector textil, y llevar adelante este tipo de charlas que lamentablemente no se dan a nivel gobierno, pero que se seguirán tratando de hacer para que sean escuchados de una manera distinta, no podemos tener la pasividad que tiene la CGT nacional, y esperando de que en el medio de una convocatoria futura haya algo que nos de esa excusa de decir que no queremos reclamar, acá está muy separado lo gremial de lo político, y nos da esa libertad”.

Aumento de los Monotributista

Por otro lado Rivarola manifestó que “sigue creciendo el número de monotributistas, pero esto sucede porque no hay un control de AFIP, dado que cuando se creó la figura del monotributo para cuidar un sector, se terminó descuidando otro, cuando uno reclama que obras social le debe dinero al gobierno, y nadie sabe de qué se trata, se trata justamente de la diferencia que debe aportar el gobierno por la prestación que da una obra social gremial con diferencia de lo que cobra por un monotributo, y lo que cobra por un empleado de comercio”.

Ejemplificó señalando que un “empleado de comercio hoy está aportando entre 1200 a 2000 mil pesos de aporte de obra social propia y patronal, y un monotributo está en 400 pesos, y le tenemos que dar la misma prestación, por lo cual esa diferencia de aporte para la prestación debería ponerla el gobierno, y no la pone, lo mismo sucede con lo que es medicación oncológica, y de HIV, que son programas nacionales, que en vez de darlo el gobierno en forma directa, lo utiliza a través de las obras sociales para que lleguen a todos, y deberían desembolsarle a las obras sociales los gastos, entonces ese gasto que no se abona, esa diferencia con el monotributo es el dinero que el gobierno tiene agarrado a las obras sociales, y son las que se usan como moneda de cambio para firmar paritarias con techo”.

Por último reprochó señalando que en “realidad es dinero propio que se ha desembolsado con anticipación, pero lamentablemente crece esto, y crece la falta de control porque cuando se creó el monotributo, automáticamente accedes a la asignación familiar universal, con eso te dan 2200 pesos, con eso pagas el monotributo, pero en realidad no trabajas, entonces es la manera de acceder a la obra social gremial, entonces con eso cobras asignaciones, te haces de la obra social, y estás en la casa, nosotros exigimos el talonario de facturas, porque si sos monotributista, sos un trabajador autónomo en una medida chica, y en realidad no existen esos talonarios, entonces el que termina perdiendo es el sistema de obra social porque genera más gastos con muchísimos menos ingresos”, concluyó Rivarola.