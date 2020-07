“Empezamos a tener una comunicación más fluida con el Gobierno”

La secretaria de Salud del Municipio de Río Grande, María Eugenia Cóccaro, destacó la posibilidad de haber “diseñado en conjunto” las medidas de prevención en la zona norte, anunciadas ayer por el gobernador Melella. Se espera un trabajo conjunto y cooperación, por encima de las diferencias políticas.

Río Grande.- Finalmente ayer se logró establecer un diálogo entre el gobernador y el intendente Martín Pérez, tras varios cruces mediáticos entre funcionarios y el malestar expuesto por el jefe comunal por la falta de una coordinación de la estrategia sanitaria. La secretaria de Salud del Municipio de Río Grande, María Eugenia Cóccaro, destacó la posibilidad de haber logrado “un contacto en horas de la mañana con el área de epidemiología de la zona norte. Con la Dra. Alejandra Aguilera pudimos abordar alguna forma de trabajo, luego estuvimos en contacto con la Ministra de Salud y entre ambas partes hemos acordado trabajar en conjunto”, dijo por Radio Universidad 93.5.

“Empezamos a tener una comunicación más fluida, que era lo que estábamos interesados en lograr. Nosotros tenemos tres centros de salud comunitarios, un centro de rehabilitación Mamá Margarita y en este momento de pandemia estamos más abocados a los tres centros comunitarios, para brindar asistencia a toda la necesidad de atención primaria que tenga la población. Junto con el intendente Martín Pérez decidimos la compra de unos tests serológicos, no para el diagnóstico, sino que es una herramienta para seguimiento epidemiológico. La idea de este tipo de test es ver los anticuerpos que se generan cuando hay alguna infección por COVID, y eso nos permite determinar si las personas que han tenido contacto estrecho con casos positivos y no han tenido síntomas, tuvieron una infección pasada o actual en evolución. Nos va a dar una visión más amplia de la situación epidemiológica que estamos viviendo”, manifestó.

“El hospital tiene sus respiradores, la parte privada también. A comienzos de la pandemia, por decisión del intendente Martín Pérez, adquirimos cuatro respiradores porque la intención del intendente era colaborar con el sistema sanitario público y darlos en comodato para asistir a la población. Ahora estamos evitando que haya reuniones de forma presencial y estamos tratando de que todo sea online o por vía telefónica, pero la idea es trabajar en conjunto con la provincia”, reiteró.

Aseguró que esta vez “las medidas se tomaron en conjunto, pudimos participar de esas medidas, el intendente fue consultado y también yo fui consultada por la Ministra de Salud. Estamos muy contentos por lo que se logró, porque es en pos de la salud pública, y tanto el municipio como el gobierno lo que queremos es que la población esté libre del virus”, priorizó.

Desde el municipio se continuará con la campaña de prevención: “Estamos pidiendo responsabilidad a los individuos, que usen el cubreboca y nariz, mantengan la higiene de manos, la distancia social, que eviten la agrupación de personas. En cuanto a la toma de temperatura, sabemos que no es posible hacerlo en todos lados, pero hay normas mucho más seguras como el uso del cubrebocas y la higiene de manos a la hora de subir a un remise o a un taxi. La temperatura es algo más, y el comercio que lo pueda hacer, bienvenido sea, pero no todo el mundo tiene ese dispositivo, porque son caros y no se consiguen a veces. No obligamos al comerciante a utilizarlo y, con las medidas que debe tomar cada no individualmente más el protocolo establecido para comercios y entes públicos, tendríamos que estar bien”, estimó.

Respecto de los vehículos particulares, dijo que “van a poder transitar sin restricciones dentro de la ciudad. Se van a suspender ciertas actividades, como las reuniones sociales y actividades recreativas, porque en la charla con la ministra Di Giglio vimos que es uno de los nexos epidemiológicos más importantes. Ahí está el inicio de muchos focos que tuvimos en la ciudad. Es difícil controlar las reuniones sociales y las actividades recreativas, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié, para no retroceder de fase y seguir con una actividad económica activa. Me parece muy acertada esta decisión que ha tomado el gobernador Melella y creo que tanto la provincia como el municipio estamos en condiciones de afrontar esta situación”, sostuvo.

También se le preguntó sobre el pedido del sindicato de Camioneros de controles estrictos a los fleteros que se contratan de fuera de la provincia. “No hablamos de eso ahora, pero quedamos en comunicarnos telefónicamente para definir algunos lineamientos. Sabemos que en la frontera se hacen los controles por parte de la provincia y en alguna oportunidad hemos colaborado con una posta sanitaria en la zona norte. De ser necesario que colaboremos con algo más, seguramente nos vamos a poner de acuerdo con gobierno y podremos hacerlo”, dijo.

Por último destacó el “contacto fluido del intendente con las autoridades nacionales”, y la preocupación que les había expresado “por la situación que estábamos viviendo. Queríamos tratar de contener la situación y no tener tantos casos en los días próximos. La comunicación es fluida con el gobierno nacional”, reiteró, y se espera continuar con un camino de diálogo con la provincia, al menos en materia sanitaria.