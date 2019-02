Emotivo acto frente a la planta de Badisur esta mañana

Hoy se realizó un acto en la puerta de Badisur, la planta que está ocupada por sus trabajadores desde hace 17 días. Distintos sectores gremiales se hicieron presentes. Dos trabajadoras hablaron y relataron su situación. Ratificaron que solo saldrán cuando cobren las indemnizaciones correspondientes y pidieron medidas del Gobierno. Hoy y mañana habrá un festival musical para recolectar alimentos.

Marcela Cárdenas y Sara Mansilla, dos trabajadoras de Badisur, fueron quienes hablaron a los presentes –integrantes de distintos sindicatos y agrupaciones políticas- emocionando con el relato de la situación que se encuentran atravesando junto a con sus familias.

Sara Mansilla comenzó refiriéndose a la audiencia que estuvieron esta semana en la Secretaría de Trabajo, donde la empresa no se presentó y a través de un escrito “planteó que el Gobierno nos pague el 100 por ciento de las indemnizaciones y que ellos van a volver a reabrir la planta con nuevo personal, porque ya tienen 23 personas esperando para trabajar”, manifestaron indignadas.

Después relataron que la patronal pretende “que desocupemos la empresa, para que ellos puedan continuar trabajando. Estos personajes, avalados por el gobierno, nos hacen todas estas cosas. Este hombre es un caradura, un sinvergüenza”, dijeron refiriéndose al propietario de Badisur.

Más adelante expresaron su reclamo señalando: “Lo que queremos es que se nos pague la indemnización y nosotros nos retiramos. Pero no nos vamos a retirar sin lo que nos corresponde. Vamos a resistir acá adentro hasta que nos paguen”, aseguraron.

Luego detallaron todos los incumplimientos que tuvo la firma a lo largo estos años, de los distintos acuerdos que se habían cerrado entre SOIVA y las empresas, y pidieron “al gobierno, como ya se lo pido el sindicato, que le saquen el proyecto y que sea entregado a los trabajadores. Porque esta persona no se merece estar produciendo en la Isla”, aseveró Sara Mansilla.

Por su parte Marcela Cárdenas indicó que se encuentran “cansados de estos chantajes de quienes se hacen llamar empresarios. Porque un empresario verdadero cumple con las obligaciones que tiene que cumplir, para con sus obreros. Estamos pidiendo solamente el 100% de nuestra indemnización, que es lo que corresponde, nada más”, indicó.

Además comentó que les hicieron “una denuncia penal, donde nos tildan de usurpadores. Dicen que vinimos con violencia, que vinimos a amenazar y a sacar las cosas que les pertenecen. Están muy equivocados, no hay violencia, no hubo ninguna amenaza, estamos pidiendo lo justo. Porque nos despidieron y solamente queremos que nos paguen lo que corresponde, nada más”, insistió.

Mencionó que “ahora encima se dan el lujo de mofarse de nosotros y dicen que van a emplear a nuevos trabajadores para abrir la planta. Le pedimos al gobierno que se haga cargo, que ponga final a esto, porque no se le puede permitir a los empresarios que cuando se les ocurra despidan a la gente sin pagarles y después abrir como si nada”, reclamaron.

“Gobierno por favor reacciona, somos obreros de esta provincia, somos tu gente. Quienes están en el poder no son nada, porque acá estamos las hormigas quienes hacemos funcionar al país día a día”, repasaron. Pidió Cárdenas “por favor pongan los límites que tienen que poner y exijan lo que tienen que exigir, basta de chantajes”.

Más adelante Mansilla contó que “a mi el ministro (Ramiro) Caballero me ha venido mandando mensajes, los tengo y los voy a hacer públicos, porque nos querían sacar con un plan y una bolsa. Les decimos que nosotros no queremos ser más desocupados, acá hay gente de trabajo, no hay ñoquis. Porque algunos hemos trabajado 19 o 20 años acá adentro y no nos vamos a ir con un plan y una bolsa”, advirtió.

Finalmente agradeció a “todos los gremios, a todos los que están presentes, a la comunidad Río Grande que nos ha colaborado mucho. Gracias a ustedes sentimos que no estamos solos. Les agradezco en nombre de todos mis compañeros que están adentro, gracias por ayudarnos y apoyarnos. No nos dejen solos, vamos a seguir porque hasta que no salgamos con nuestra plata de acá no se mueve nadie. También le agradecemos junto con todos ustedes a la Municipalidad, que nos viene apoyando y prestando en todo momento su colaboración. Basta de permitir cosas que no tenemos que pasar los obreros, porque el obrero es quien sostiene y mantiene en pie un país”, remarcaron finalmente las trabajadoras.