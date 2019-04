Emotiva despedida de ‘Mochi’ Leite en la necrópolis local

En el cementerio local, un nutrido grupo de vecinos, entre familiares y artistas, se le dio el último adiós al poeta Julio José ‘Mochi’ Leite. Hubo muestras de cariño y sentidas palabras y canciones en su homenaje.

Río Grande.- Este lunes cerca del mediodía, un nutrido grupo de vecinos acompañó el cortejo fúnebre de quien en vida fuera el poeta Julio José ‘Mochi’ Leite, cuya obra trascendió las fronteras de Tierra del Fuego.

Ya durante su velatorio, artistas de la ciudad de Ushuaia se acercaron a darle también el último adiós, incluso el artista Domingo Montes tocó algunos temas con su guitarra, en tanto otros artistas brindaron sentidas palabras.

El también poeta y cantante Freddy Gallardo compartió que “todos lamentan la partida de un poeta original, de un estilo lárico recorrió todo su país y sobre todo, la Patagonia a la que él amaba mucho”. “Lamentablemente se nos fue, pero queda su legado, porque el ‘Mochi’ era casado con la poesía”, dijo Gallardo.

En tanto el guitarrista Domingo Montes recordó que “a Mochi lo conozco desde que él tenía cinco años, incluso estuve vinculado a su familia antes de que él ‘aparezca’ y un día apareció. Desde pequeño fue un chico muy inquieto, ya pateaba el tablero y siempre fue un inconformista, poco condescendiente con las normas, la disciplina y es lo que caracterizó toda su obra”.

Agregó que “siempre fue muy libre, amaba la libertad. Tras transcurrir el primario y el secundario, comenzó a hacer su entrada en la literatura, en la Poesía sobre todo, conociendo a otros, haciendo conocer su trabajo y la primera publicación fue la obra ‘Cruda Poesía’ que ya los vislumbraba como un grande de las letras fueguinas y patagónicas. A partir de ahí comenzó una serie de publicaciones con el sentir y el decir del ‘Mochi’ Leite, un poeta original que no tenía nada que ver con los otros poetas”.

‘Mochi’ Leite “no tuvo el merecido homenaje que le corresponde”

La cantautora y locutora Leda Soto, integrante de la trova fueguina que tuvo una profunda gravitación en la cultura fueguina, confió que “tengo una profunda tristeza y desolación, siento que me he quedado sola, siento un enorme vacío en el corazón que lo tengo destrozado por haber perdido a otros entrañables amigos que fueron como hermanos. Ellos han sido parte de mi infancia, de mi adolescencia, de mi vida adulta y de haber vivido tantas cosas hermosas con el ‘Mochi’ Leite, que era un poeta impertinente y rebelde. Él decía que ‘los poetas están para molestar e incomodar’. Mochi y Walter (Buscemi) fueron los pilares de la cultura fueguina, han dejado un gran legado que hay que continuarlo. Junto con Rubén Baliño éramos todos contemporáneos. Hoy nos quedan importantes referentes de las letras, ‘Mochi’ fue una persona de gran influencia, estuvo también en Provincia 23 escribiendo, tenía también un programa en Radio Nacional –Sopa de Letras- con el Freddy Gallardo, otro de los grandes que tenemos en la cultura fueguina, hizo su paso por la policía provincial, estuvo desparramando toda su poesía por toda la Argentina y en el exterior, asimismo participó en la Feria del Libro, tanto nacional como internacional y no tuvo el merecido homenaje que tendría que haber tenido, ese verdadero reconocimiento”, entendió Leda.

Finalmente dijo que “hoy vengo a despedir a un amigo que es parte de mi vida y lo hago con mucha tristeza. Se que él va a estar bien, un poco egoísta de su parte, porque ya no lo vamos a tener entre nosotros para reírnos con ese humos tan sarcástico y ácido que había que saber comprenderlo y que nos alegraba cuando estábamos con él, con esas salidas espontáneas que tenía”.

Estuvieron presentes muchos artistas fueguinos como Niní Bernardello, Domingo Montes y Leda Soto, amigos desde la infancia; el plástico Jorge Iasich –quien compuso murales con poesía de Leite-; Nicolás Romano, Roberto Santana, ambos escritores ushuaienses que escribieron sobre el extinto poeta, amigos como César Tello, Mónica Alvarado, Graciela Cosgaya, quien leyó una elegía compuesta en la misma noche y lo leyó como último adiós; entre otros.

El embajador de las letras

El escritor ushuaiense Nicolás Romano hizo varios homenajes a Julio José Leite, de quien fue su entrañable amigo. En la Revista Ushuaia, escribió sobre el ‘Mochi’:

“Aquí hoy como ayer y siempre, este poeta. Embajador nuestro de las letras, llevó la Isla de Tierra del Fuego, desprendida alguna vez de Pangea o del mismo cielo, a unirse otra vez con toda la tierra, y otra vez con el cielo, navegando a puro fuego de poemas.

Se lo vio andar al raque, con el ojo largo, buscando en la resaca del mundo las palabras. Así las hubo que danzaron en la inmensa estepa o se hicieron mar y galoparon encarnando cordilleras.

Este pastor de letras, corazón de isla, montado en Ginebra, su Pegaso, recorrió ‘los gélidos potreros de la tierra’ unificando en un espacio ‘Y vino la palabra’, a poetas y juglares de la Patagonia entera; decimos, de la que trasciende alambres y mojones, ahí donde se abren los espacios, se inaugura la vida y se celebra.

Julio, nacido en Ushuaia, vivió desde siempre en Río Grande y se crió en el campo donde halló sus alas.

Ahora: algunos de sus versos, que el viento ya empujó hacia otros continentes, en otras lenguas y ojos que dibujan azules diferentes y nos completan con otros mares con otras miradas, con el Universo, en un aquí y ahora desplegándose hacia el infinito”.