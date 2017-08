Emilio Sáez nacionalizó la campaña de ‘Basura Cero’

El empresario tolhuinense Emilio Sáez llegó a San Salvador de Jujuy en el aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador General José de San Martín, tras comenzar su campaña de ‘Basura Cero’ en La Quiaca para recorrer cinco mil kilómetros concientizando a la gente sobre la importancia de no arrojar desperdicios en la vía pública. Este desafió de su vida lo lleva con el lema de que ‘hay vida después de los sesenta’ y Basura Cero en las rutas de nuestro país. Lo acompaña el veterano de Malvinas de Ushuaia Rodolfo ‘Cacho’ Antúnez, con quien también lleva a distintas escuelas el sentimiento sobre las queridas islas y la Soberanía nacional sobre el Atlántico Sur.

El reconocido empresario de Tolhuin Emilio Sáez, mantuvo una conversación telefónica con el programa ‘De la Mejor Manera’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) en relación a su nueva campaña de cinco mil kilómetros de ‘Basura Cero’ para concientizar sobre el cuidado del ambiente y reafirmar la conciencia nacional sobre la soberanía argentina de Malvinas.

“Afortunadamente hemos superado los 250 kilómetros caminando y estamos justo en la entrada de Jujuy en un día espléndido y recibiendo el caluroso saludo; vamos juntando algo de basura; la ponemos en lugares bien visibles en bolsas de ‘Basura Cero’ y también con nuestras banderas argentinas y Malvinas mientras la gente nos acompaña con bocinazos y sus saludos; algunos incluso paran y nos estrechan las manos y la verdad que es algo fantástico”, comentó el entrevistado.

El panadero tolhuinense se sorprendió de la cantidad de desperdicios a la vera de las rutas argentinas. “Es impresionante la basura que hay tirada desde los coches y de los camiones, pero es una realidad que tenemos y que hay que revertir. No dejo de creer que tenemos un país maravilloso y creo que con un poquito de esfuerzo de cada uno, esta situación se puede revertir, porque es un problema de todos”.

En ese sentido consideró que “si nosotros logramos sembrar esta pequeña semilla, esto puede prender porque los buenos ejemplos también son contagiosos”.

Emilio detalló que “esta es una campaña simbólica, lo que hacemos es poner bolsas de un tamaño especial, le ponemos el logo de ‘Basura Cero’ y las colgamos en lugares estratégicos. En definitiva la idea es concientizar porque si me pongo a juntar basura, ahí sí que no termino nunca más; la clave es difundir que no hay que arrojar basura, el sentido de nuestra causa”.

Sáez destacó el acompañamiento del veterano de Guerra ‘Cacho’ Antúnez y este jueves participaron del acto central por el aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador General José de San Martín en la principal plaza de Jujuy.

“Estamos muy contentos con nosotros mismos por este empeño, si bien recién empezamos, queremos llegar el 2 de abril en Río Grande; tenemos el apoyo incondicional de los excombatientes y los pueblos nos van recibiendo, los medios de comunicación nos van haciendo reportajes y así de a poco se va difundiendo, ojalá sea una bola de nieve al final de nuestro viaje, pero siempre con la humildad de saber que estamos sembrando una semillita y veremos después qué cosechamos”, graficó.

Contó además que “vamos a llevar (a Tierra del Fuego) una bolsa de cada provincia, tengo un mapa grande muy lindo hecho en Río Grande donde van a ir firmando la gente que vaya colaborando con esta caminata y de cada provincia que vayamos pasando voy a poner basura de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de Tucumán. En fin, de todas las provincias donde vayamos como para seguir concientizando”.

Emilio fue invitado en Tilcara a una iglesia evangélica donde expuso sobre la campaña. “No hace falta ser un experto porque la basura está en todos lados y vemos que la gente va tomando un pequeño compromiso, ojalá que siga, alguien lo tiene que hacer y en eso estamos”.

Describió que “es impresionante las toneladas de basura que se tira en lugares indebidos y no es un problema de los gobiernos, sino nuestro, de todos. Tenemos que tomar conciencia porque es sorprendente como estamos contaminando el país y por eso es importante revertir esta situación, primero tomando conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, después tomando el compromiso de no arrojar basura en cualquier lado y saber que de este modo le estaremos dejando un mundo mejor a nuestros hijos”.

Emilio confió que les dice a los pequeños que “reten a los grandes cuando vean tirar algo, porque los grandes no se enojan con los niños cuando estos les reprenden y es bueno que así sea porque somos los grandes los que hacemos cosas que no corresponden. Es un problema moral el que el tiene el país, más que no económicos”.

Desde Tilcara, “también nos acompañó Aníbal Castaño, un infante de marina que estuvo en Ushuaia, quien se despidió de nosotros en Jujuy”, acotó Sáez.

Pedido a Moyano

Emilio Sáez tratará de reunirse con Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros, para que los trabajadores del volante también colaboren con la campaña de no arrojar basura desde los camiones o botellas con orina. “Hay miles -sino millones- de botellas tiradas por todo el país”.

La campaña de Emilio ‘Hay vida después de los 60’ se puede encontrar con ese nombre en Facebook donde hay fotos y mapas del recorrido, incluso un video enviado desde Sudáfrica por Sergio Anselmino, quien con niños africanos, brindó su apoyo a ‘Basura Cero’ en toda la Argentina y un saludo muy especial a Emilio.