Elogian ponencia del Dr. Ernesto Löffler

En el marco del XIII Congreso del Secretariado Argentino realizado en el Hotel Arakur de Ushuaia, organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, el Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler realizó la ponencia “Evolución del Derecho, la Justicia y la Tecnología. Su impacto en el desempeño del secretario judicial y de los ministerios públicos. La importancia de la idoneidad ética en las redes sociales”, que recibió elogios y fue incluida en las actas de este importante foro académico.

Ushuaia.- El XIII Congreso Nacional del Secretariado Judicial y del Ministerio Público es organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Poder Judicial de Tierra del Fuego, que comenzó sus sesiones en la ciudad de Ushuaia este jueves 12 y continuará este viernes 13 de septiembre en sede del Hotel Arakur, sito en Cerro Alarken 1.

Dicho congreso se dividió en dos comisiones de trabajo con diferentes mesas y talleres. El Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler contrastó en su ponencia la evolución de la civilización con la evolución del concepto del derecho, basando su trabajo en la visión del escritor y futurólogo Alvin Toffler y su obra ‘La Tercera Ola’, doctorado en Letras, Leyes y Ciencia, conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica; muy leído en la década de los ‘80s.

Resumen de la ponencia del profesor Ernesto Löffler

‘Evolución del Derecho, la Justicia y la Tecnología. Su impacto en el desempeño del secretario judicial y de los ministerios públicos. La importancia de la idoneidad ética en las redes sociales’.

Podemos hacer un paralelo del fenómeno descripto por Alvin Toffler, en su libro La tercera ola, respecto de la evolución que ha experimentado la civilización moderna, con la suerte que ha corrido el concepto del Derecho y la forma de ser operado. La primera ola que describe el autor coincide con la revolución agrícola. Una civilización basada en el autoabastecimiento que origina toda una ola de consecuencias culturales. La segunda ola es conocida como la revolución industrial. El poder en esta segunda ola es ostentado por los que se ocupan de coordinar y optimizar los procesos de producción. La tercera ola es la sociedad post-industrial. Toffler la describe como la Era de la información.

Algo similar ocurre en el mundo del Derecho. En la primera ola el concepto del Derecho se identifica con la tesis positivista decimonónica. El juez aplica el derecho automáticamente, se subsumen los hechos a la ley. Se aprehende el Derecho momológicamente, en solitario, el derecho desconoce la dimensión filosófica. Impera la lógica de la regla, fuera de la ley no existe el Derecho. La segunda ola se caracteriza por la irrupción de los principios del Derecho a través de la obra del segundo Radbruch. Son importantes los aportes de Perelman, Dworkin y Alexy, recientemente. Aparecen los principios como mandatos de optimización a los que puede recurrir el operador para resolver un caso regulado por leyes extremadamente injustas. La ley extremadamente injusta no es Derecho. El Derecho se abre a la dimensión filosófica y el saber práctico. El Derecho se aprehende dialógicamente, se cultiva el hábito filosófico. Alexy plantea la necesidad de regular la aplicación de los principios, mediante la implementación de un nivel procedimental y así evitar las lagunas de indeterminación que podrían existir en un caso alcanzado por múltiples principios o valores. La tercera ola es la de la revolución que provocan las TICs y su incorporación al proceso judicial. Se hace necesario recurrir a una reingeniería de las oficinas penales y no penales de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción. Se plantea la necesidad de apuntalar las cuatro idoneidades de los jueces y los secretarios. Nos referimos a las idoneidades gerenciales, psicofísicas, técnico-científicas, y, sobre todo respecto de la idoneidad ética que deben exhibir los secretarios del poder judicial y ministerios públicos. En este sentido se hizo especial énfasis en la idoneidad ética del secretario en las redes sociales: Facebook, Twiter, Instagran, Tinder, Whatsapp, etc. Cuál es la implicancia del me gusta; qué comentarios puede hacer; en qué grupos puede participar; cuál debe ser su actitud ética frente a la fake news difundida en su contra etcétera.

Por último se hizo una breve exposición de la actitud que se espera del buen secretario en un caso concreto que se tramitó ante la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego, que merced a una visión nopositivista del actuario, su compromiso con el servicio de justicia, y la firme convicción de resolver el problema prescindiendo del sistema y las reglas extremadamente injustas, lograron salvar la vida de una menor de 8 años, que requería ser derivada rápidamente a la ciudad de Buenos Aires para ser asistida. Todo ello merced negativa de la Obra Social del Estado Provincial, que negaba el trámite aduciendo la existencia de una regla que impedía efectuar más de dos derivaciones por año (en este caso la menor tramitaba su tercera derivación).

Se concluyó la ponencia parafraseando nuevamente a Alvin Toffler y se sostuvo que ser ignorante en este siglo XXI no consiste en no saber leer ni escribir. Por el contrario, ahora la ignorancia pasa por negarse a desaprender lo aprendido y volver a aprender lo que la sociedad requiere que sepamos de acuerdo a nuestro grado de responsabilidad y el rol que desempeñamos. En una sociedad que como señaló el escritor norteamericano, ha cambiado y, agrego, seguirá cambiando por los siglos de los siglos.