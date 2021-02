“El vacunatorio estaba a diez metros de la oficina de Vizzotti”

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, afirmó que la nueva ministra de Salud Carla Vizzotti no podía desconocer la existencia de un “vacunatorio VIP” porque su oficina estaba a diez metros y será una de las primeras preguntas a formular en el Senado. Según su criterio debió ser removida toda la cúpula del área, y en particular remarcó que Vizzotti era “la mano derecha” de Ginés González García. Cargó contra una “metodología” a partir de la existencia de vacunatorios en el hospital Posadas y en las provincias de Buenos Aires y Misiones, “manejados por La Cámpora” o por “punteros políticos”, considerando prioritario recuperar confiabilidad. También aguarda la presencia del jefe de gabinete para que responda sobre la situación de Aerolíneas Argentinas. Sobre el proyecto de convocatoria al Consejo Económico y Social dijo que está incompleto porque no hay representación ni de partidos políticos ni de diputados o senadores, con la expectativa de que se dé este debate en el Congreso. Opinó a favor de las PASO, dado que ya hay procesos electorales en marcha e incluso se habilitaron edificios para las elecciones de Bolivia. Sobre las candidaturas a nivel local, estimó que pueden ser varias pero, de postularse Stefani, no contará con su apoyo dado que “no existe relación”.

Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco visitó este sábado los estudios de Radio Universidad 93.5 para abordar diversos temas, y el escándalo nacional por el “vacunagate” se impuso en la agenda.

En primer lugar, y tras haber logrado arribar a la ciudad en un vuelo de Aerolíneas, dijo que “todavía estamos esperando la contestación del jefe de Aerolíneas. Yo tengo la esperanza de que cuando venga por primera vez este año el jefe de gabinete a brindar informes al Senado, podamos incluir el tema en las preguntas porque tiene la obligación de contestar. El año pasado empezó yendo al Senado y este año esperamos que concurra cuando inicien las sesiones ordinarias. Hay pedidos de informe que presentamos y ni siquiera salen de la comisión, al no tener número para tratarlos y siguen durmiendo el sueño de los justos, pero el jefe de gabinete ante el Senado tiene que dar una contestación”, afirmó.

“No hemos tenido ninguna contestación de los vuelos ni de las tarifas. Va a ser una de las tantas preguntas que le vamos a hacer. Río Grande tiene tres vuelos a la semana y en horario nocturno. Parece que el 15 de marzo va a reabrir Aeroparque, y la verdad que son horarios incómodos además de la llegada a Ezeiza, donde hay que hacer el hisopado. Entre que llega el avión y todos los trámites hay una demora de una hora u hora y media, porque siempre hay gente haciendo cola para el hisopado”, observó.

El escándalo de Ginés

Respecto del “vacunagate” que definió la salida de Ginés González García de la cartera de Salud, aclaró que en lo personal no se vacunó “ni me pienso vacunar hasta que me toque. Hay gente con otro tipo de necesidades que tiene mayor prioridad”.

“Lo que pasó es una vergüenza y sobre todo lo que me preocupa es la solución que encontró el presidente. Tomó la decisión de que se vaya el ministro y parece que con esto no pasa nada, cuando la segunda hace bastante tiempo venía siendo la ministra virtual. Ginés estaba bastante borrado y nombran a la segunda como ministro”, criticó.

“A mí y a mucha gente no la van a convencer de que –Carla Vizzotti- no estaba al tanto del tema. Todo el programa de vacunación estaba bajo su dependencia y según la información que tengo, el vacunatorio estaba a diez metros de la oficina de ella. Lamentablemente la solución que encontró el presidente no aclara nada. Lo acertado hubiera sido la renuncia de toda la cúpula de salud, y de esa manera podría recuperar algo de confianza en todo lo relacionado con la vacuna”, dijo.

Agregó que “las declaraciones del presidente y del ex ministro sobre la vacuna han sido una vergüenza. Según el presidente iba a haber millones de dosis en diciembre y hasta ahora son poco menos de 400 mil personas las que están vacunadas. Acá al lado en Chile tenemos 3 millones vacunados y realmente da bronca que esto ocurra en un país como este”.

“Se cuestiona una palabra que se aprobó en el proyecto de ley que fue al Congreso, y eso fue por pedido expreso del ex Ministro de Salud. Sin embargo dicen que ese texto fue lo que trabó el acuerdo con Pfeizer para la provisión de vacunas. Todo el manejo de la pandemia para nada estuvo acorde, desde las declaraciones del ex ministro Ginés diciendo que no le preocupaba el coronavirus sino el dengue, después que era una gripecita. La cuarentena fue larguísima en todo el país en lugares donde no había casos, se decidió la suspensión de las clases en todo el país cuando había lugares donde la situación era normal. Esta cuarentena larguísima dejó serias consecuencias económicas y va a llevar años recomponerse. El remate de esto fue enterarnos primero que el Ministerio se guardó el 10% de la primera tanda de vacunas, que fueron 3 mil vacunas; luego que pusieron un vacunatorio al lado de la oficina del Ministro, que había un vacunatorio VIP en el hospital Posadas, que en Santa Cruz se vacunaron funcionarios políticos y en la provincia de Buenos Aires también, que hacen el listado de los que quieran vacunarse en las unidades básicas o en las sedes de La Cámpora”, fustigó.

Para el senador hay un aprovechamiento de la pasividad de la población en este contexto: “La verdad es que la gente es demasiado paciente. Si esto lo hiciera otro color político del gobierno no imagino cuál sería la situación del país, la belicosidad en las calles, pero parece que todo el mundo está adormecido. Algunos se están aprovechando de esto para hacer lo que no corresponde y esto de la vacuna es la gota que rebalsó el vaso. La solución que encontró el presidente es muy desacertada, porque no me cabe ninguna duda que la primera pregunta a la ministra va a ser si no sabía nada, porque era la mano derecha de Ginés”, adelantó.

Convocatoria al Consejo Económico y Social

Por otra parte, se refirió a la convocatoria al consejo y sostuvo que “es tarde e incompleta. No puede ser que en el Consejo no haya representación parlamentaria, ni del oficialismo ni de la oposición. Los partidos políticos no forman parte cuando se habla de planificar hacia adelante. Los partidos políticos tienen opinión, no son únicamente los sectores empresariales, o los sindicatos. Los partidos tienen rango constitucional y de allí sale el futuro gobierno, del espacio político que sea. Pero no se les ha dado derecho a tener voz, tampoco a diputados ni senadores. Me parece una falta grave pero no llama la atención de parte de quien dijo en la campaña que iba a unir a los argentinos y lo que menos hace es eso”.

“Seguramente esta discusión se va a dar en el Congreso porque, por lo que dijo el presidente, va a ser un proyecto de ley. Espero que el bloque oficialista tenga en cuenta la importancia de la inclusión de los partidos políticos y los bloques parlamentarios”, deseó.

Si bien no tiene llegada con el oficialismo, indicó que muchos planteos los canaliza a través del senador camporista. “Con Matías Rodríguez tengo una excelente relación, hablamos permanentemente, si bien este tema no lo tocamos todavía. Sobre todo tenemos contacto en los temas que tienen que ver con la provincia”, manifestó.

Acuerdo con CAMMESA

Respecto del acuerdo que permitió condonar deudas millonarias por el gas de generación eléctrica, recordó que “esto se venía trabajando desde hace bastante tiempo para que Tierra del Fuego sea considerada dentro del interconectado, aunque sea de forma virtual. Lo que recaudaba mensualmente la Cooperativa no alcanzaba para pagar ni siquiera el 50% del gas para generar. Este es un reconocimiento y tengo entendido que se ha hecho en forma retroactiva, con lo cual se recalcula toda la deuda acumulada desde el 2015 ó 2016 hacia adelante. Es un beneficio importante no sólo para la Cooperativa sino para la provincia”, destacó.

“Me alegró mucho que se concretara este viejo anhelo, independientemente de que quien lo haya hecho sea el gobierno actual. Lo importante es que la Cooperativa y la DPE, y en realidad toda la provincia, tengan los beneficios, independientemente de quién pone la firma”.

Sobre el Fideicomiso Austral, dado que funcionarios del gobierno fueguino, como la ministra Castillo, hablaron de gestiones para un relanzamiento, aclaró que “conmigo no han hablado de ese tema y en el presupuesto de este año figura cero peso para el Fideicomiso Austral, que ya se venció el año pasado. Habrá que ponerse a trabajar para renovarlo, conmigo no hubo conversaciones y es entendible porque el que tiene la sartén por el mango es el gobierno nacional y uno no tiene llegada a esos espacios. Cualquier tema que me interesa sobre Tierra del Fuego yo lo canalizo con Matías Rodríguez, porque hay que ser consciente de cuáles son las limitaciones de cada uno”, expresó.

PASO posibles

Blanco tomó posición a favor de las PASO, aunque el Ministro de Salud antes de su renuncia había dicho que no estaban dadas las condiciones sanitarias: “No hay que hacer leña del árbol caído, pero si analizamos las declaraciones del ex ministro, no resisten análisis. Dice que no están dadas las condiciones sanitarias para llevar adelante las PASO pero la provincia de Misiones que gobiernan ellos llama a elecciones en junio y hay otra provincia que llama a elecciones en julio, también gobernada por ellos. En las elecciones de Bolivia se habilitaron un montón de establecimientos para que los bolivianos pudieran votar en la Argentina y ahí sí estaban dadas las condiciones, pero no para las PASO. El propio ex ministro dijo que para esa fecha iba a estar vacunada prácticamente la totalidad de los argentinos mayores de 18 años pero no van a estar dadas las condiciones para las PASO. Estaban dadas para las marchas Pro Vida o Pro Aborto, también para el velorio de Maradona. No resiste ningún análisis y lo que no quieren es que haya elecciones, porque seguramente la situación les está indicando que no van por el camino correcto. La única forma de arreglar esto es con la participación de la gente, que se exprese y vote por uno o por otro”, sentenció.

“Yo creo que las PASO se van a hacer, porque hay un sector importante que tiene peso en el Congreso, que es La Cámpora, y quiere que las PASO se hagan. A lo mejor se atrasan un mes, pero se van a hacer. Lo que es una locura es pretender hacer las PASO junto con las generales porque es imponer la ley de lemas. La incoherencia del gobierno llega a este punto y se habla de estos temas sin consultar a los partidos políticos. Ya estamos prácticamente al inicio del calendario electoral y no podemos cambiar ahora las reglas de juego. No se debería, pero son capaces de hacer cualquier cosa”, alertó.

Desde el espacio tienen esperanza en aumentar la cantidad de bancas, dado que en el Senado hoy son 29 contra 42 oficialistas. “Ahora tiene que asumir el reemplazante de Carlos Menem. Suman 71, porque hay uno en uso de licencia. Nosotros tenemos 29 votos y ellos casi siempre tienen 42, salvo que nos acompañe el senador de Río Negro a veces, y en ese caso son 41 a 30. En el recambio que viene nosotros renovamos uno de Corrientes, uno Tucumán, dos de Córdoba, dos de Mendoza, otro de Catamarca, uno en La Pampa, uno en Santa Fe. Renovamos 9 de los 24 y tenemos posibilidad de mejorar en algunas provincias. En Córdoba y Mendoza somos mayoría, en La Pampa, Catamarca, Corrientes, Tucumán y Santa Fe somos minoría. Hay cinco provincias donde renovamos una banca y otras donde renovamos dos. Son nueve en total y creo que hay posibilidad de recuperar en algunas provincias como Corrientes, Chubut donde no tenemos y en alguna otra provincia. La idea es ganar las elecciones pero soy consciente de que en algunas provincias es muy difícil”, reconoció.

Rebrote y cuarentena

Se le preguntó si en caso de un rebrote por impacto de las vacaciones o la vuelta a clases podría pensarse en otra cuarentena: “Creo que la población no resistiría una nueva cuarentena. Fue muy larga y las consecuencias están a la vista. La sociedad ya no aceptaría otra y la economía menos. En caso de un rebrote se debe llevar adelante respetando los protocolos, a lo sumo con cierres en períodos muy cortos, pero que no pueden ser de dos o tres meses. De acuerdo a la zona en que se dé puede haber algún cierre parcial”, opinó.

Emisión e inflación

También hizo referencia a la escalada inflacionaria, con dos billones de pesos emitidos y un billón más previsto. “Las consecuencias las estamos viendo con la disparada de la inflación. Los meses anteriores tuvimos el 4% y este mes todo indica que va a ser un poco más. Es un tema bastante preocupante. Esta semana voy a estar en Buenos Aires y voy a hablar con el presidente del Banco Central para ver qué opinión tiene. La última vez que hablé con él estaba más tranquilo con el tema reservas”, dijo.

“El año pasado tuvimos una inflación del 33% con toda la actividad congelada. Este año se habla de más de un 50%. Hay mucha demanda de bienes y poca oferta”, explicó.

Relación con Cristina

Por otra parte se le preguntó cuál es su relación con la presidente del Senado: “Ninguna. La veo cada vez que abre las sesiones y las cierra, porque ella abre, se queda un ratito y se va. No he tenido oportunidad de hablar ni creo que la tenga. La vicepresidente tiene su forma particular de conducirse y ni siquiera habla con los presidentes de bloque que no son del propio espacio. El presidente del Interbloque creo que habló dos veces el año pasado así que imaginen lo que puede esperar un senador. Hasta los propios senadores del Frente de Todos no tienen posibilidad de hablar con ella. Solamente la veo abrir las sesiones, cantamos el himno, luego ella se va y vuelve al cierre”, detalló.

Fallecimiento de Menem

En cuanto al fallecimiento del ex presidente, dijo que viajó “la noche anterior a que falleciera y ya venía bastante complicado. Yo tuve la posibilidad de conocerlo a mediados del ’83, en plena campaña política, cuando estaba haciendo un curso en Buenos Aires por el Banco Nación. Estábamos alojados en un hotel que queda al lado de Plaza de Mayo donde concurrían varios políticos. Un día cayó un patilludo simpático y entrador, porque personalmente era agradable. Lo traté dos o tres veces en la Convención Constituyente, le fuimos a entregar el texto de la Constitución, luego vino para la asunción de Estabillo. Es alguien que marcó una época, porque fueron diez años y medio de gobierno. En su momento colaboró con algunos proyectos del ex presidente Raúl Alfonsín, como el plebiscito del Beagle y otras audiencias importantes. Sobre el final del gobierno de Alfonsín no se portó muy bien pero la historia lo va a juzgar. Los primeros que lo desconocen son los que integraron el mismo espacio político y hoy son lo que son gracias a él. Pero son los problemas de otro partido”, se distanció.

“En el Senado no tuve oportunidad de hablar con él, que participaba bastante poco por razones de enfermedad. En las sesiones virtuales estuvo en casi todas y era un voto seguro que teníamos los que estábamos a favor de las dos vidas, pero estaba internado y no pudo actuar en ese sentido”, apuntó.

Apertura de sesiones

Sobre las expectativas del discurso que pronunciará en breve el presidente, barajó que “después de todo lo sucedido, más que un discurso espero los hechos. Si uno se guía por el discurso de apertura de sesiones del año pasado, fue una cosa lo que dijo de lo que hizo. Habló de unidad, de trabajar en conjunto y es lo que menos se hace. Seguramente resaltará el logro de la aprobación del aborto y hablará de dos o tres promesas de campaña que pudo llevar adelante, pero hay otras promesas donde fue para atrás, como con los jubilados, la unidad de los argentinos y el federalismo que venden, que de federalismo no tiene nada. Es importantísimo el retroceso que hubo en materia de federalismo, pero también estamos pagando las consecuencias de la gestión del gobierno de Cambiemos. Por más que sea cierto lo que uno dice, es difícil que lo tomen del otro lado, por ejemplo el tema de la fuga del crédito en dólares, porque hay documentación que prueba que de tres dólares que venían, dos eran para pagar deudas anteriores. Ellos instalan eso en la sociedad, tienen muy buena propaganda en eso sentido, se aferran a un relato y viven con ese relato. Parte de la gente acepta ese relato”, lamentó.

Asimismo espera que “la promesa que no cumplió Alberto Fernández en su visita la cumpla hoy el ministro Kulfas y anuncie la prórroga del subrégimen industrial. Yo tuve oportunidad dos veces de preguntarle sobre el tema y la respuesta siempre es la misma, que van a estudiar el perfil de la provincia. Quedan dos años para la finalización del subrégimen y no queda otra que prorrogarlo. Kulfas siempre fue muy crítico y lo que dijo el presidente en la visita a Río Grande fue la letra de Kulfas, porque por poco dijo que nos olvidemos de la ley y empecemos a caminar solos”.

Sin relación con Stefani

Respecto de la posibilidad de que haya distintos candidatos para la renovación de la banca en Tierra del Fuego, entre ellos el presidente del PRO Héctor Stefani, indicó que “cualquiera puede participar como candidato pero en el caso de Stefani no va a contar con mi apoyo. No hay relación ni buena ni mala, no tenemos relación”, manifestó.

Marcó diferencias con los radicales dado que “hay un diálogo fluido tanto con el presidente de la UCR como con los legisladores”.

“Con el Gobernador hace mucho que no hablo personalmente pero sí tengo conversaciones a través de whatsapp, donde le planteo algunas cosas, la visión de la provincia. El miércoles se va a tratar el consenso fiscal al que adhirió la provincia y le adelanté que voy a acompañar la decisión del Gobernador en ese sentido. Siempre me mantengo en contacto por algunos temas. La última consulta que le hice fue si era cierto lo de la visita del ministro Kulfas, porque la prórroga de la ley me preocupa desde hace tiempo”, concluyó.