El SUTEF pide un “replanteo” de la modalidad del dictado de clases

Desde la conducción del SUTEF se está analizando con mucha preocupación la situación de incremento de casos en la Provincia y en las escuelas, entendiendo que se hace necesario un replanteo en la modalidad del dictado de clases para un mayor cuidado de la salud de la comunidad educativa y en consecuencia de los habitantes de la Provincia.

Desde el gremio indicaron que “el significativo aumento exponencial de casos positivos en las últimas 2 semanas que arrojan un 100% en Tolhuin, un 86% en Ushuaia y un 65% en Río Grande enciende la alarma de una segunda ola que ya está presente en nuestra Provincia”.

En un informe señalaron, respecto de los casos en las escuelas, que cuentan “con los datos del Botón Rojo recibidos que nos dan una idea de la situación, ya que son estadísticos y parciales. Se refieren a 74 instituciones de un total de 169 que hay en toda la provincia entre estatales y privadas. El relevamiento no se realiza institución por institución, sino que es voluntario y confidencial. Por ello, entendemos que el Ministerio de Educación, que cuenta con los datos oficiales, releva números muchos más elevados que los del Botón Rojo”, advirtieron los docentes.

Por otro lado, recordaron que “los datos oficiales de casos positivos de COVID de la Provincia han crecido exponencialmente desde el inicio de las clases presenciales”.

“Además hemos recibido múltiples y reiteradas denuncias de incumplimiento de protocolos, no se está cumpliendo con los 10 días de aislamiento de los contactos estrechos, irregularidades en el listado de contactos estrechos, no está garantizada la toma de temperatura al ingreso a la institución, no hay tiempo de ventilación entre turnos, no se realiza ventilación correcta, falta de desinfección y de insumos para limpieza de edificios e higiene personal (sanitizantes, jabón líquido, alcohol, papel higiénico, toallas de papel, etc.). Desde el SUTEF reiteramos una vez más que el regreso cuidado es con vacuna y que la vida es lo más importante”, concluyeron desde el SUTEF.