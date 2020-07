El senador Blanco pidió al Gobierno que avance rápido con la fibra óptica

El radical remarcó que los fondos para terminar la obra están y planteó la necesidad de concluirla para dar respuesta a la demanda de conectividad. “Estamos más que al límite”, dijo, por la incidencia de la pandemia en el uso de Internet. Respecto de la emergencia para el sector turístico, aseguró que todos los proyectos ingresados al Senado apuntan a una solución inmediata, y no post pandemia, como propone el oficialismo. Consideró que se puede compatibilizar una herramienta para ayudar a los sectores en crisis con las promociones para cuando se supere el Coronavirus. También cuestionó la falta de trabajo conjunto en Tierra del Fuego en esta materia, a diferencia de la muestra que han dado el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño y el gobernador de Buenos Aires.

“Para la obra de la fibra óptica faltan dos etapas, por lo que pude averiguar. Está finalizada la primera etapa y en proceso de adjudicación la segunda, esperemos que lo más rápido posible se pueda concluir y se siga adelante con la obra. He hablado con proveedores de Internet y estamos más que al límite, por eso es necesario que se lleve adelante esta obra”, dijo por Radio Universidad 93.5.

“Independientemente de eso, las empresas proveedoras de internet tienen que hacer una inversión y no sé si están en condiciones de llevarla adelante. Hay que finalizar la obra que se comenzó porque los recursos están disponibles y rápidamente se tendría que avanzar. Tengo entendido que están dadas las condiciones para adjudicar la obra y espero que el gobierno lo decida lo antes posible”, planteó.

Deudas tributarias

Por otra parte, dio detalles del proyecto presentado para bajar la tasa que se aplica al financiamiento de las deudas tributarias. “Hace unos meses se había actualizado la tasa y, teniendo en cuenta la difícil situación por la que se está atravesando y las consecuencias que tiene sobre la actividad, yo presenté un proyecto para que se aplique la tasa más baja para inversiones de plazo fijo del Banco Nación y no la tasa más alta como se estableció ahora”, explicó.

“Ha ingresado a la Cámara de Diputados una moratoria generalizada, y tiene algunas particularidades, porque lamentablemente el proyecto tiene nombre y apellido de conocidas empresas que han generado una deuda importantísima con la AFIP, no producto de dificultades económicas sino cometiendo una irregularidad, por no decir un delito, que es retener el impuesto que paga el contribuyente al momento de pagar combustibles, y no depositarlo a la AFIP. Han utilizado estos recursos para otra cosa y hay una denuncia penal por esto. El proyecto de ley de moratoria tiene un artículo para que las personas que estén en esta situación puedan acceder a la moratoria y eso estaba expresamente prohibido en todas las leyes de moratoria anteriores, pero parece que acá se dejó sin efecto. Veremos qué tratamiento se le da en la Cámara de Diputados. El único que está en estas condiciones con la retención al impuesto al combustible es Cristóbal López”, precisó.

Recordó que la deuda con AFIP era “de ocho mil millones de pesos hace años atrás, no tengo presente a valores actuales cuánto es, pero es mucha plata”.

Coronavirus sin trabajo conjunto

También fue crítico de la falta de un trabajo conjunto entre municipio y gobierno para combatir la pandemia. “Me gustaría que lo que sucede a nivel nacional sucediera a nivel provincial. No es la primera vez que uno ve al presidente de la nación trabajar mancomunadamente con el jefe de gobierno de la ciudad y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nadie desconoce que políticamente no hay coincidencia entre ellos porque son de espacios políticos opuestos y sin embargo trabajan en conjunto”, expresó.

“Lamentablemente esto no lo veo en la provincia de Tierra del Fuego y me está preocupando el rebrote en la ciudad de Río Grande, con la existencia de gran cantidad de casos de un momento a otro. Algunas cosas se deben replantear. Si bien uno al principio decía que la continuidad de los vuelos podía traer estas consecuencias, pensamos que esto se podía controlar. Es fácil hablar con el diario del lunes, pero lo que se debería haber hecho es como se hace en otras provincias y que, quienes provienen de afuera, tengan que hacer una cuarentena en un lugar determinado, y concurrir a su hogar superados los 14 días. Acá no se implementó y hay casos que se han dado por gente que ha venido en los vuelos de repatriados y han llevado adelante la cuarentena conviviendo con otras personas de su grupo familiar, que no están obligados a aislarse. Eso produjo las infecciones y la situación es bastante preocupante”, manifestó Blanco.

“El gobierno tomó la determinación de blindar Río Grande por una semana, pero si los vuelos continúan, a mi criterio se debería modificar la modalidad de la cuarentena, que la hagan en un lugar determinado y, superados los 14 días recién tener contacto con la gente de la familia. Uno apela a la responsabilidad ciudadana de cada uno, pero las pruebas indican que esto no fue efectivo, por lo cual de continuar de esta manera hay que modificar la situación. Preocupa que una ciudad que estuvo durante tanto tiempo sin ningún caso, de la noche a la mañana tenga 30 o más casos. Esto amerita tomar medidas rápidamente, porque ya hay algunas plantas industriales que han tenido inconvenientes. De no controlarse rápidamente esto se puede expandir y es preocupante”, insistió.

Emergencia en turismo

Además se lo consultó sobre el reclamo de los sectores vinculados con la industria del turismo que “se están quedando sin aire”, como expresó el presidente de la Cámara Ángel Brisighelli, y pueden comenzar a cerrar si no hay algún tipo de asistencia. “En el Senado hay varias iniciativas relacionadas con la emergencia turística. Hay proyectos del bloque mayoritario, de senadores de la provincia de Río Negro del bloque Juntos por Río Negro, hay proyectos del bloque de Cambiemos, de senadores de Jujuy, de Mendoza, senadores de Misiones del Frente de Todos. Nuestro bloque tiene la presidencia de la comisión de turismo en el Senado y hoy hay una reunión de asesores que están analizando todos los proyectos presentados en Diputados. El jueves por la tarde, de no haber sesión, está citada la comisión de turismo para avanzar en este sentido. En la Cámara de Diputados la comisión de turismo ha tratado el proyecto de emergencia y salieron dos dictámenes. El que tuvo la mayoría incluye una serie de medidas, pero superada la pandemia, y hay un proyecto del diputado Cornejo de Juntos por el Cambio que plantea la emergencia y no esperar a que se supere la pandemia. Creo que los dos proyectos de Diputados son compatibles”, afirmó.

“En el Senado casi todos los proyectos tienen que ver con la emergencia y hay voluntad de avanzar con esto. Hace unos días tuve una reunión con diputados de la Patagonia y operadores turísticos, cámaras hoteleras, restaurantes, y quedó clara la necesidad de trabajar en medidas inmediatas. Son importantes las medidas post pandemia pero hay que tomar medidas ahora, porque la situación del sector turístico, hotelero y gastronómico es muy delicada”, dijo.

“Son 650 mil personas vinculadas con la actividad y es mucha la gente afectada. Vamos a ver de qué manera se puede trabajar para dar una solución inmediata, porque el proyecto del Ejecutivo se refiere a promociones para el turismo superada la pandemia y hacen falta medidas para superar la actual situación crítica, que no se va a poder normalizar hasta tanto no se normalice la conectividad aérea. Y esto se contradice con la necesidad de superar esta pandemia. Hay algunas noticias auspiciosas sobre la posibilidad de una vacuna a nivel mundial y ojalá esto se concrete rápidamente”, deseó.

“Tierra del Fuego es una provincia aerodependiente y la conectividad aérea no se va a solucionar hasta que no superemos la situación crítica de salud. Mientras tanto hay que buscar herramientas para que la actividad turística pueda subsistir hasta que llegue la reactivación”, subrayó.

Respiradores fueguinos

En otro orden de cosas, con 685 respiradores fabricados en la provincia y entregados al continente, Blanco consideró que es el puntapié inicial para la reconversión de la industria fueguina. “Yo hablé con la gente de Mirgor y cuando fue el ministro Kulfas a la comisión del Senado le planteamos el tema. Parece ser que Tierra del Fuego no le agrada mucho a los funcionarios, sean del espacio político que sean, porque hablaban de los respiradores pero no hacían mención al emprendimiento radicado en la provincia. Yo se lo aclaré al ministro y reconoció la importancia. Es el puntapié inicial para una reconversión de la industria, porque hay capacidad instalada para avanzar en este tipo de emprendimientos. Es una señal importante para encarar por ese lado parte de la reconversión de la industria electrónica”, manifestó.

“Cuando yo le dije al ministro Kulfas la necesidad de llevar adelante el compromiso firmado por el presidente de la nación de prorrogar por 50 años la promoción, dijo que pensar en 50 años era una locura. La única verdad es la realidad y veremos la realidad de lo que va a salir de estas conversaciones. Esto se verá en el presupuesto, que se tiene que presentar a mediados de septiembre”, concluyó.