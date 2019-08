“El sector de Vuoto hizo campaña con el 82% móvil”

La legisladora radical Liliana Martínez Allende recordó que durante la campaña electoral una de las promesas del sector de Vuoto fue restablecer el 82% móvil, y cuestionó que ahora el jefe de gabinete Oscar Souto ponga reparos. “Yo creo que va a ser una sanción por unanimidad porque ya mantuve conversaciones con algunos legisladores y van a estar acompañando”, adelantó la legisladora, tras el acuerdo de oficialismo y oposición. Además, dijo que en la sesión del jueves presentará un pedido de informes por el daño al medio ambiente en la obra del corredor costero Canal de Beagle. “Llama mucho la atención que se haya abandonado la tarea de control”, criticó, remarcando que “nuestro bosque es parte del turismo y de lo que podemos mostrar, no rutas con árboles tirados. Podríamos haber hecho una traza que no afectara tanto el bosque”, afirmó.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR-Cambiemos Liliana Martínez Allende confirmó por FM La Isla que hoy se prevé emitir dictamen sobre la devolución de la movilidad automática, que se aprobará el jueves en la segunda sesión ordinaria del período 2019.

Se la consultó sobre los reparos que puso en los últimos días el jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia Oscar Souto dado que, en caso de desfinanciamiento de la caja por efecto de la movilidad automática, el déficit deberá ser soportado por los municipios y entes de gobierno. “Nosotros hicimos una reunión de comisión hace unos 15 días y se trató este tema. Estuvo participando la legisladora Mónica Urquiza y la legisladora Myriam Martínez le preguntó si daba el visto bueno como representante del gobierno electo. Ella dijo que sí, y por eso vamos a acompañar. Yo entiendo la preocupación de Oscar Souto porque en esta ley se plasmó que los organismos cuyas jubilaciones generan déficit van a afrontar ese déficit de la caja. Esto se aplica cuando el IPAUSS ya no tenga fondos para afrontar las jubilaciones. Nosotros hemos trabajado mucho con respecto a este tema y los jubilados han sido los más perjudicados en todo este tiempo. Tratamos de equilibrar las cuentas y eso se ha logrado, porque están cobrando los primeros días del mes en su totalidad. Me parece muy injusto que en este momento estén planteando esto, cuando hubo una campaña política hace dos meses y precisamente el sector de Vuoto dijo que se debía pagar el 82% móvil y además se debía reconocer la deuda que se les descontó. Hicieron campaña con eso”, remarcó la legisladora.

“Nosotros citamos dos veces al presidente de la caja y no asistió nunca. Lo citamos justamente para saber la situación de la caja, y uno llama a los funcionarios porque necesita tener información, no por una interna ni por una elección. El tema es lo suficientemente importante y los jubilados están padeciendo un recorte de sus haberes en los últimos tres años, tampoco está bien determinado el haber y de esto también nos enteramos en la última reunión con los jubilados. En la boleta de haberes solamente dice ‘haber previsional’ pero no dice qué ítem se les está pagando. Hay muchas cosas que no son claras y están pidiendo que tratemos este tema para darle una solución”, subrayó.

“Yo leí a Souto y dijo que le acercaron la documentación. Ha tenido la posibilidad de estar con el presidente de la caja, debido a la afinidad política que tiene con el gobierno. A él le dieron los números y por eso sale preocupado a decir que los municipios van a tener que pagar los déficits. El déficit se va a producir porque todos los días hay un jubilado nuevo. Es una situación complicada para todos y el gobierno de la provincia también se va a tener que hacer cargo de lo suyo, como cada uno de los estamentos”, advirtió.

El municipio de Ushuaia hizo una estimación de 70 millones de pesos que deberá aportar por el déficit, porque tiene las jubilaciones con los haberes más altos, a diferencia de Río Grande donde la proyección no llegaría al millón, pero esa información no la tiene la Legislatura. “La verdad hubiera sido importante la presencia del presidente de la caja para dar toda la información completa de cuál es la situación. Tal vez Souto tuvo la suerte de tenerlo a Bahntje sentado enfrente y que le diga lo que va a pasar. Igual es bastante común que Bahntje siempre esté sembrando terrorismo, por eso yo quisiera ver los números”, dijo, con desconfianza de que sean reales las estimaciones.

“Nosotros tomamos la decisión de acompañar el planteo de los jubilados y el proyecto que tomó el MPF. Habíamos propuesto otro para que la actualización sea cada tres meses y en la última reunión el legislador Blanco retiró ese proyecto”, indicó.

“Yo creo que va a ser una sanción por unanimidad porque ya mantuve conversaciones con algunos legisladores y van a estar acompañando. Es una pena que no haya venido Bahntje, porque no hay nada para esconder y nosotros necesitamos más precisiones de la información a la que pudimos acceder. Hubiésemos querido tener la palabra oficial”, reiteró.

Corredor costero con pedido de informes

Por otra parte, la legisladora adelantó la presentación de un pedido de informes por la situación de la obra del corredor costero Canal de Beagle y cuestionó duramente la falta de controles y la traza elegida.

“Tenemos una reunión de comisión el 5 de septiembre, citada por el legislador Bilota, por el tema Península Mitre y el proyecto de Guardaparques con las organizaciones ambientalistas, pero yo preparé un proyecto para pedir explicaciones con respecto a la ruta costera. Hemos hecho un pedido de informes y hay bastante conflicto con eso. Entendemos que hay razón de parte de quienes se están quejando por lo que está pasando con el bosque de Ushuaia. Cuando uno hace una ruta es consciente de que se van a afectar los árboles, pero la idea era que el gobierno provincial, a través de las áreas que corresponden, estuviera atento a esto”, dijo.

“La intención era trazar la ruta por los sectores donde se hiciera el menor daño posible. Vamos a ver si nos responden este pedido de informes. Los ambientalistas han pedido que se pare la obra, pero la idea era darle a la ciudad otros lugares turísticos, porque Ushuaia está con la capacidad hotelera al 90%. También necesitamos controles, que el gobierno ponga en cabeza de la Secretaría de Ambiente estos temas para que sean controlados y vean por dónde va la traza de la ruta, y elijan el mejor lugar posible”, planteó.

“Este fin de semana hubo gente visitando el lugar y, por las fotos que hemos visto, llama mucho la atención que se haya abandonado la tarea de control. Ya se ha avanzado de forma impresionante sobre la montaña con gente recién llegada a la provincia que se instaló y ahí quedó. Por más que se han hecho muchos barrios para tratar de modificar eso, se han talado muchísimos árboles. Uno alberga la esperanza de que el daño llegue hasta donde está y no avance, porque de haber una situación climatológica grave los primeros que lo van a sufrir son los que viven en la montaña. Es para preocuparse pero lamentablemente no hay una planificación seria en la ciudad para que se hagan barrios donde corresponde y dejemos de talar árboles. Nuestro bosque es parte del turismo y de lo que podemos mostrar, y no rutas con árboles tirados”, fustigó.

“Cuando uno ve al costado del canal, hay posibilidad de hacer una ruta con mucha forestación que ya ha caído. Podríamos haber hecho una traza que no afectara tanto el bosque”, aseguró.