Miércoles y jueves de esta semana habrá nuevas caravanas docentes en la provincia. Desde el SUTEF reivindicaron que las paritarias se encuentren abiertas, pero advirtieron que precisan “seguir avanzando porque el retroceso ha sido muy grande y el salario docente sigue siendo el más bajo de la administración pública, porque hay cargos que no se entregan y porque queremos que se entreguen de determinada manera. Los problemas son conocidos y desde ahí adherimos a la jornada federal”, dijeron refiriéndose a la protesta nacional de hoy.

“No solo se discuten los problemas reivindicativos económicos, que los hay y son parte del reclamo, sino que además estamos muy preocupados por la situación pedagógica. Por cómo va a ser el calendario 2020/2021 y demás, hay mucho debate y se consensuaron estas jornadas”, dijo el secretario General del SUTEF, Horacio Catena, refiriéndose a la jornada nacional docente que se desarrolla hoy.

El dirigente docente aseguró que la pandemia dejó al desnudo “grandes desigualdades”, indicando que “los últimos cuatro años –si había males- los profundizaron a todos”. “Los cuatro años del macrismo y (la ex gobernadora Rosana) Bertone realmente profundizaron todos los males que ya había y pusieron a la educación en crisis, a la salud; nos dejaron desguarecidos y la pademia lo que hizo fue mostrar que esas desigualdades existen y que hay que atenderlas”, remarcó, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por FM “Nuestras Voces”.

Pero advirtió que no ven “que el ministro (de Educación de la Nación Nicolás) Trotta atienda esas desigualdades, no vemos que los ministerios provinciales tengan apertura como para discutir con la docencia cómo continuar y que atender. No puedo hablar de todos los Ministerios de Educación de las provincias, pero nosotros por ejemplo tenemos las paritarias abiertas pero hay un apagón porque tardan en resolver los problemas. Compañeros de Mendoza tuvieron que ir a la justicia para que ordene –cosa que no logramos nunca en Tierra del Fuego- al Ministerio de Educación de esa provincia a convocar a paritarias o las paritarias que nunca existen en Formosa o en Chaco”.

“Nosotros valoramos los espacios que tenemos, valoramos lo que hemos avanzado, pero necesitamos seguir avanzando porque el retroceso ha sido muy grande y el salario docente sigue siendo el más bajo de la administración pública, porque hay cargos que no se entregan y porque queremos que se entreguen de determinada manera. Los problemas son conocidos y desde ahí adherimos a la jornada federal, en el marco de acción que llevamos adelante con la segunda semana de apagón y las caravanas de miércoles y jueves esta semana”, indicó el sindicalista.

Foto: Gremiales del Sur