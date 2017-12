El rector de la UNTDF denunció “cambio de votos por plata”

El rector de la Universidad de Tierra del Fuego atribuyó la falta de presupuesto para poder crecer al canje de “votos por plata” que se planteó en el tratamiento en el Congreso. Las planillas de Tierra del Fuego no aparecieron en 2017 y tampoco se incluirían este año, junto con otras universidades a las que discrecionalmente se retacean fondos.

Castelucci defendió la universidad pública y gratuita, y la necesidad de ayuda para que puedan acceder los sectores carenciados. Pero cargó contra una gestión nacional en la que “la transferencia de recursos hoy es de los pobres a los ricos”.

Castelucci, dialogó anoche con FM La Isla, cuando todavía faltaba la definición del presupuesto, aunque tal como ocurrió en 2017, no prevé que la universidad fueguina quede incluida en el reparto de recursos.

“La transferencia de recursos hoy es de los más pobres a los más ricos, y está visto con la ley de jubilaciones, con la política impositiva, con el recorte a las universidades. No hay ninguna duda de lo que va a ocurrir con el nuevo presupuesto”, dijo, en declaraciones que hoy publica “Provincia 23”.

Luego advirtió que “Por el momento no tenemos presupuesto y veremos cuando salga la ley. Nosotros garantizamos el normal funcionamiento de las clases, el pago de los servicios, pero hay decisiones que no nos permiten crecer. Nosotros teníamos la promesa de la Secretaría de Políticas Universitarias de que nos iban a mandar recursos para el traslado a un nuevo edificio, pero no nos dieron la plata”, lamentó.

“Nosotros alquilamos un edificio importante para juntar toda la administración, usarlo como aulas, porque era imposible seguir dependiendo de los colegios de la provincia, que nos entregaban las aulas a las siete de la tarde. La plata del traslado no llegó y el personal tanto docente como no docente está haciendo la mudanza. Vamos a poner aulas nuevas pero estamos sin bancos. Vamos a hacer las mesas con unas maderas que tenemos y estamos pidiendo a algunas empresas que nos compren bancos, sillas. Esa es la realidad. No podemos lograr tener una residencia estudiantil y hay chicos que la necesitan; no podemos aumentar las becas, estamos con problemas de infraestructura que tenemos que arreglar, y lo atamos con alambre”, describió Castelucci.

Igualmente aclaró que están garantizadas “las clases y el pago de los sueldos y servicios. Cuando no tengamos más para pagar luz y agua, dejaremos de pagar, y no creo que la provincia nos venga a embargar. Si tenemos aumento de tarifas como el año pasado, algún servicio tendremos que dejar de pagar”, señaló.

Respecto de la oferta educativa, dijo que “no hay posibilidad de abrir nuevas carreras si no conseguimos financiamiento. De todas maneras estamos gestionando una vinculación internacional con la Universidad de Shangai, vino el parlamento de Shangai y está decidido a hacer inversiones y proyectos en conjunto. Vamos avanzando dentro de nuestras posibilidades. Estamos abriendo postgrados, porque los podemos cobrar y, si conseguimos algún financiamiento, alguna carrera se podría abrir”, concluyó el rector de la UNTDF.