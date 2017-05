El radicalismo seguirá integrando Cambiemos

El presidente de la convención radical, Pablo Canga, se refirió a la reunión realizada ayer en esta ciudad, para definir la conformación de la alianza Cambiemos, que tuvo un respaldo prácticamente unánime.

El presidente de la convención de la UCR fueguina aclaró que resta acordar con el PRO y la Coalición Cívica la constitución de la alianza en la provincia, pero ya está el aval del radicalismo. “Apostamos a que el gobierno nacional siga funcionando y tenga sus diputados”, argumentó sobre este respaldo, sin renunciar a la defensa de la ley de promoción ni a la soberanía sobre Malvinas, que se plasmó como condición para los candidatos en un documento aparte.

Por FM La Isla, recordó que la semana pasada se había reunido el comité provincia, que emitió un comunicado en el que marcó diferencias con la política nacional, en particular por la defensa de la industria y la soberanía de Malvinas. Ayer “hubo una reunión muy abierta, con más de 19 expositores que dijeron todo lo que quisieron exponer, tanto de un lado como del otro, porque había gente que estaba de acuerdo con formar Cambiemos y otros que no. Se autorizó a la convención a conversar con los demás partidos para ver si se forma o no, pero por unanimidad se decidió que vamos a integrar Cambiemos”, dijo.

“La UCR está dispuesta a formar Cambiemos y así lo decidió la convención. En caso de que no se forme Cambiemos, la UCR se presentará con sus candidatos”, aclaró, destacando el apoyo de todos: “Fue por unanimidad, pero esto no significa que renunciemos a lo que dice el comité nacional, a todos los postulados de la UCR, que son la defensa de la ley 19640, de la promoción industrial, de la soberanía de Malvinas. Nadie renuncia a eso. Estar en Cambiemos no es estar en contra de la ley. Nosotros conformamos Cambiemos porque apostamos a que el gobierno nacional siga funcionando y tenga sus diputados, pero la defensa de la ley y de la soberanía nacional es irrenunciable”, afirmó.

Indicó que este punto se plasmó “en un acta aparte, adicionada al acta principal. Los candidatos que formen parte de Cambiemos tienen que aceptar esto y es parte de nuestro postulado”.

Consultado sobre el documento que emitió la semana pasada el comité provincia, marcando precisamente diferencias con el gobierno nacional y tomando distancia de Cambiemos, dijo que esto “se habló pero al momento de tomar la decisión se optó por la unidad de la convención, que es importante”.

Para Canga las diferencias internas quedaron sorteadas con la votación de ayer, al menos de su parte: “No estoy en condiciones de responderlo porque no sé lo que piensa el presidente del partido, pero nosotros creemos que termina acá, porque si la gente afín al comité votó a favor, es lo que puedo decir. Todos votaron a favor, excepto el representante de la OTR -organización de trabajadores radicales-, y la juventud radical también votó a favor”, informó.

El paso siguiente es definir los candidatos pero antes “tenemos que ver si la otra pata de Cambiemos está dispuesta a formar parte de la alianza. Suponemos que sí, y en ese caso definiremos los candidatos. Si no está dispuesta, la UCR presentará sus propios candidatos”, reiteró.

Respecto de la posibilidad de incorporar al Partido Popular, tal como planteó el presidente del PRO “Tito” Stefani, Canga manifestó que “en este momento como Cambiemos está el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Para mí eso está terminado”.

La UCR va a definir sus candidatos y prevé más de uno en las PASO: “Siempre hay interesados. Es uno de los partidos más importantes de la provincia y siempre hay gente que quiere representarlo”, dijo.

Se le preguntó sobre la posibilidad de que Federico Sciurano, ya conformado Cambiemos, decida postularse por fuera de la alianza y de la UCR: “Yo no quedaría muy bien parado. No estoy en condiciones de dar esa respuesta, porque si en la convención hubiéramos ganado por dos tercios, por la mitad o lo que fuere, es una cosa, pero se votó por unanimidad. Si pasara una cosa así no sé qué pensar y no la quiero imaginar”, expresó.

“Federico Sciurano es la persona que más mide dentro de la UCR y dos años atrás casi fue gobernador, así que el caudal de votos es altísimo. Pero es una decisión de él, no de la convención”, señaló.

El documento

El documento aprobado con 28 votos a favor y uno en contra de la OTR, plantea la ratificación de los acuerdos de la convención nacional y adhiere en todos sus términos a la resolución dictada en La Plata el 3 de abril pasado.

En el articulado prevé que los acuerdos con el PRO y la Coalición Cívica los llevará adelante la mesa directiva de la convención, que además queda “autorizada a constituir una alianza ampliada, aceptando fuerzas políticas afines”, en tanto adhieran al proyecto nacional.

En el artículo sexto, incorporado a pedido del convencional Oscar Rubinos, se indica que, “a los efectos de la elección de diputados, la UCR deberá atenerse a la convención del partido respecto de la política de alianzas” (…) “respetando las decisiones de los militantes, dirigentes o sectores internos” que “decidan participar de entendimientos con partidos políticos afines”.

Se establece que, en caso de no llegar a un acuerdo con el PRO y la Coalición Cívica, la UCR se presentará con candidatos propios.

La sumatoria de 28 votos a favor surgió de los 26 convencionales, más los dos representantes de la juventud radical y franja morada, con la única oposición de la organización de los trabajadores radicales.

En el último artículo se indica que, a pedido del convencional Rubinos, se emite un documento anexo en defensa del desarrollo de Tierra del Fuego y la ley 19640.