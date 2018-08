“El puerto es viable si va unido a proyectos de petroquímica”

La gobernadora Rosana Bertone expuso el interés de algunas empresas de invertir en la construcción de un puerto en la zona norte, entre ellas, petroleras que operan en la provincia. Afirmó que el proyecto es viable en tanto venga de la mano del desarrollo petroquímico. Precisó tres locaciones en análisis, una en Caleta La Misión, otra en San Sebastián y una tercera opción en tierras privadas.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone acompañó ayer a las autoridades de Tecnomyl en el acto de inauguración de una nueva línea de producción, y abrió expectativas respecto de la construcción de un puerto en la zona norte, asociado al desarrollo petroquímico.

La empresa Tecnomyl, de hecho, planteó la necesidad de un puerto para sacar la producción y, consultada sobre la situación actual de Caleta La Misión, dijo que “nosotros hicimos estudios que trabajamos con la Corporación Andina de Fomento y esos estudios dieron como resultado que el puerto es viable económicamente, si está unido a proyectos de petroquímica”.

“Esta es una empresa que tiene esa focalización”, señaló sobre la propia Tecnomyl, y agregó que “hay otras empresas petroleras interesadas en hacer proyectos petroquímicos, que obviamente no van a tener que competir con lo que ya hace esta empresa. Estamos priorizando esos proyectos para que, cuando los tengamos concretados, ver si la ubicación del puerto es la correcta. Hay tres lugares en estudio en este momento, una es la actual ubicación, otra es en San Sebastián y otra en un lugar privado”, señaló.

Reiteró que “es viable el puerto si está unido a proyectos de petroquímica y ese es el sentido en el que estamos trabajando”.

Asimismo, destacó el avance de Tecnomyl y sostuvo que “esta planta ha costado muchísimo. He visto a Aníbal Mocchi y su gente que comenzaron desde cero. Hubo mucha oposición del continente al principio y tuvimos reuniones desde la presidencia de la nación para abajo, con todos los entes, y las seguimos manteniendo al día de hoy porque no es fácil comprender que es algo muy importante para el campo argentino, para la industria agropecuaria. La única expectativa positiva que tenemos en el país para el año que viene es la recuperación del sector agrícola-ganadero, y esta es una empresa que provee a esos sectores. Esperamos que les vaya bien y que sean arrastrados por esta corriente positiva del campo argentino”, deseó.

“Toda esta tecnología está aplicada también al cuidado del medio ambiente, porque no estamos hablando de productos contaminantes sino de productos que cumplen estándares internacionales”, subrayó.

Volviendo sobre el puerto, aseguró que “tenemos proyectos avanzados y no me gusta hacer promesas, pero estamos seriamente trabajando con el ministro Caballero y el área de Hidrocarburos con las empresas petroleras, y el puerto sería viable si estos proyectos son viables”.

Cabe mencionar que esta semana el referente de la Multisectorial Moisés Solorza había adelantado la posibilidad de que Total invierta en el puerto y absorba el proyecto que quedó trunco con el convenio chino.

Si bien la gobernadora optó por no mencionar qué petrolera es la interesada, dijo que “esa es la salida que tenemos para la zona norte de la provincia”.

Consultada sobre las trabas al desarrollo propuesto por Tecnomyl a las que hizo mención, remontándose al gobierno anterior inclusive, dijo que “en el pasado, en la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, hubo lobbies de empresas internacionales, y en el presente hemos tenido muchísimas reuniones con las áreas de Comercio y de SENASA, y la principal dificultad que tenemos es la importación de productos desde China. Queremos hacer el producto en Argentina con estándares de alta calidad y conservar nuestra buena relación comercial con China, pero pretendemos que SENASA controle sus plantas y en ese contralor recíproco de cada país, vea si esas plantas son autorizadas o no. Después de mucho explicar fuimos comprendidos y hoy podemos tener esta oportunidad de que esta planta siga creciendo en Río Grande”, afirmó.

“En este contexto de retracción del consumo en la industria electrónica, esto es un aliciente. Hay áreas en las que vamos teniendo un desarrollo que, con el tiempo, se va a ir percibiendo. El laboratorio de la provincia ha suscripto convenios con laboratorios internacionales y estamos teniendo muy buenas noticias en este aspecto. Tenemos la idea de expandirnos en todas las áreas. Hemos llevado reuniones junto al ministro Caballero con el ministro Dante Sica, sobre lo que queremos producir en Tierra del Fuego y no se produce en el continente. A la vez serían productos compatibles con la industria continental argentina. Con Sica hemos podido plantear con mayor tranquilidad y conocimiento los temas, vamos a seguirlos planteando de manera formal, porque hay que escribir y sustentar nuestras posiciones, y de manera política ir pidiendo las audiencias correspondientes”, fijó como hoja de ruta.

Sin fondo sojero

Por otra parte, frente al recorte del fondo de la soja dispuesto por decreto, señaló que se va a tratar en “la reunión que vamos a tener los gobernadores el viernes a las 11 horas. Hemos estado todo el tiempo comunicados y vamos a mantener esta reunión, porque las economías se ven muy afectadas. Nuevamente se afecta el federalismo y no sólo en este caso se están quejando los gobernadores peronistas, sino también gobernadores radicales, de Cambiemos, intendentes de toda la Argentina que quizás tenían este fondo como único recurso para hacer una obra. Primero vamos a coordinar entre nosotros cuál va a ser el planteo, porque venimos de firmar el pacto fiscal y esto estaba dentro de un acuerdo. A mí me gusta respetar los acuerdos y la institucionalidad, y esto nuevamente nos cae de sorpresa. Pretendemos primero trabajarlo los gobernadores y luego llevar una propuesta”, expresó.

Estimó que “la afectación a la provincia de Tierra del Fuego es de alrededor de 300 millones para el año que viene, y este año es de alrededor de 180 millones de pesos. Esto obviamente impacta en el desarrollo de la economía en su conjunto”.

Con respecto al recorte a las asignaciones familiares, si bien “está suspendido”, no descartan que se vea reflejado en el proyecto de presupuesto nacional. “Desde el inicio fuimos con una trabajadora gastronómica a presentar un reclamo, que obtuvo dictamen favorable. Estamos a la espera de la presentación del presupuesto nacional del 15 de septiembre en adelante y ahí veremos reflejado si esta medida se sostiene o no. No creo que hayamos ganado con esta suspensión y quiero ser cautelosa. Esto afecta muchísimo al sector privado, a mujeres, a niños, se trata de una norma que llevaba 60 años y me parece que no se pensó en que la Patagonia es una de las regiones que más aporta al conjunto del país”, cuestionó.

Por otra parte, opinó a favor de la exportación de gas a Chile, aunque la Argentina siga lejos del autoabastecimiento: “Me parece positivo, porque toda exportación siempre es beneficiosa para el país. En el caso de Tierra del Fuego nos vimos perjudicados cuando se cortó esa exportación. El ministro Caballero ha estado viendo el desarrollo en Vaca Muerta, para ver qué podemos complementar como industria desde nuestro sector, porque Argentina tiene mucho para crecer en hidrocarburos”, aseveró.

Cifró expectativas en el área CA12, si bien la licitación de uno de los bloques quedó desierta: “Hemos hecho dos licitaciones del área CA-12 y en el área 1 obtuvimos una buena iniciativa de la petrolera YPF; la otra área ha quedado desierta y estamos esperando para noviembre lanzar las licitaciones off shore. Estamos terminando los pliegos y tenemos conversaciones informales con petroleras que han mostrado interés; pero en un marco recesivo como el que se está viviendo, las inversiones también se retraen. Estas inversiones off shore se tienen que amortizar en el largo plazo y se necesita muchísima inversión. Si seguimos en el periodo recesivo va a ser difícil, no obstante, quiero transmitirle a la gente que no vamos a bajar los brazos y seguiremos trabajando, porque cada cosa hay que pelearla todos los días. Nonos tenemos que resignar y debemos seguir planteando las inquietudes que tiene la provincia en todos los estamentos que corresponda”, subrayó.

Rechazo unánime

Bertone confió en el resultado de las negociaciones con nación a partir de la unidad de los gobernadores, que se afianzó con el DNU: “La postura de los gobernadores es más fuerte porque todos han sido afectados, también los ligados a Cambiemos, y pienso que eso va a hacer que haya una reflexión mayor. No son sólo los gobernadores: los más afectados han sido los intendentes, porque era la manera de sostener su obra pública. No todos los intendentes son justicialistas y acá se ha afectado al conjunto de la Argentina”, concluyó.