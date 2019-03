“El proyecto está por encima de las apetencias personales de cada uno”

Así lo afirmó la legisladora por el Frente para la Victoria con respecto al armado que se viene realizando desde el sector que conduce la actual gobernadora Rosana Bertone. Sostuvo que “no hay que darle crédito a los rumores porque todos estamos trabajando en la unidad del peronismo”. Además dijo que “a nivel nacional iremos con una unidad, aunque aún no está definido quien va a ser el candidato, pero pretendemos que estén todos los compañeros peronistas en unidad, o sea el partido Justicialista, Unidad Ciudadana, y el grupo de los gobernadores”. Recordó que la provincia “siempre fue asistida económicamente a nivel nacional, pero desde noviembre del 2017 nos estamos manejando con recursos propios, sin embargo así seguimos manteniendo los mismos programas en educación, en salud, en Desarrollo Social”.

Río Grande.- La legisladora provincial por el Frente para la Victoria Andrea Freites se refirió a la sesión preparatoria de la Legislatura provincial que se llevó adelante este jueves de cara a la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias que hoy la gobernadora Rosana Bertone dejará inaugurado.

Por FM Are Libre la parlamentaria del oficialismo indicó que “se ratificaron las autoridades, donde la legisladora Myriam Martínez continúa como vicepresidenta primera y la legisladora Liliana Martínez Allende como vicepresidenta segunda de la Cámara, como así también se ratificó la continuidad en la conformación de las diferentes comisiones de trabajo de la Legislatura y las comisiones especiales”.

Freites aseguró que esperamos un discurso “interesante por parte de la gobernadora destinado a toda la población, como así también esperamos los anuncios que seguramente dará, y el detalle de todo lo que se hizo durante estos tres años de gestión”.

Temas de agenda para la Legislatura

La parlamentaria provincial consultada sobre cuáles son los temas de agenda más importantes que tendrá la Legislatura para este 2019, dijo que “hay proyectos que están en las diferentes comisiones que van a seguir trabajándose, como así también los proyectos que se sigan ingresando, más allá de que este año será electoral como todos sabemos, donde pensamos que las elecciones locales serán en junio, y posteriormente tendremos las elecciones nacionales, un año donde hay mucho trabajo de militancia, algo que nos gusta mucho a todos los que hacemos política, pero también se va a seguir trabajando en lo legislativo”.

Ante la consulta sobre la fecha de las elecciones provinciales, Freites indicó que “el 16 de junio es la fecha que votamos siempre, aunque todavía no está el Decreto de la gobernación, todos entendemos que sería la fecha que votamos generalmente”, resaltó.

Frente electoral por el oficialismo

Con relación al presunto acuerdo electoral entre la gobernadora Rosana Bertone y los dirigentes Walter Vuoto y Martín Pérez, la legisladora Andrea Freites sostuvo que “se está trabajando fuertemente para la reelección de Rosana (Bertone), el acuerdo completo no está cerrado, se viene haciendo un trabajo intenso para que podamos ir con un frente peronista donde estén los compañeros de Unidad Ciudadana, aunque no puedo asegurar que esté cerrado, ese es el objetivo que tenemos, estamos trabajando en eso, no me parece que haya otro camino, y entiendo que todos los compañeros lo entienden así, aunque no soy yo quien deba decir si el acuerdo está cerrado”.

Freites también opinó sobre el futuro del actual vicegobernador Juan Carlos Arcando sosteniendo que “no dudo que va a estar con nosotros, aunque dijo que quien tiene definido el lugar es Rosana Bertone, a partir de ahí yo también quiero estar, el compañero Juan Carlos (Arcando) también, y así como todos, todos tenemos derecho a querer, y pretender estar, aunque este es un proyecto que va más allá de las apetencias personales de cada uno, si puedo decir que Juan Carlos, Myriam Martínez, todos vamos a estar, y después discutiremos quien ocupará cada lugar, pero Arcando va a estar con nosotros, por supuesto”, afirmó Freites.

Asimismo prefirió no darle crédito a los rumores sobre la posible exclusión de Arcando del armado político electoral porque “en esta época hay muchos rumores, yo soy muy respetuosa, estoy trabajando para la unidad del peronismo porque todos tenemos que tener en claro cuál es la realidad que estamos viviendo a nivel país, Tierra del Fuego no es ajena, y esto es como consecuencia de la política que lleva adelante el Gobierno nacional”.

Por tal motivo sentenció que “sólo un gobierno justicialista puede volver a trabajar por los derechos de los trabajadores, no hay otro, y vamos a trabajar fuertemente para concretar ese objetivo en la provincia y a nivel nacional”.

A nivel nacional dijo que “también iremos con una unidad, aunque aún no está definido quien va a ser el candidato, pretendemos que estén todos los compañeros peronistas en unidad, o sea el partido Justicialista, Unidad Ciudadana, que este el grupo de los gobernadores, que estén todos los compañeros peronistas, y las fuerzas que se sumen compartiendo la doctrina del partido”.

Situación socioeconómica que vive la provincia

En el ámbito provincial, Freites indicó que las políticas a futuro para tratar de revertir la situación de los fueguinos se debe trabajar en “reforzar las políticas que viene llevando adelante el Gobierno,¿ en lo que respecta al área social, se está asistiendo a las familias que están sin trabajo que son muchas, especialmente en Río Grande, también se está asistiendo en todo lo posible, y la Gobernadora también está en comunicación permanente con los empresarios de lo privado para poder llegar a un acuerdo para que no dejen a sus trabajadores sin trabajo”, resaltó.

En este sentido defendió las gestiones de la mandataria fueguina asegurando que “más allá de lo que se diga, Rosana trabajó fuertemente con los empresarios, y el Gobierno nacional para poder llegar al acuerdo que se firmó días atrás con la UOM, donde estuvo Antonio Caló, y también el ministro de la Producción Sica”.

Si bien reconoció que “hay muchas cosas por hacer”, también aseguró que “se está haciendo muchísimo, es necesario mostrar y contar un poquito más todo lo que se viene haciendo en general en lo que respecta al Gobierno provincial, tanto en lo social, como respecto de la obra pública, con ampliaciones en edificios escolares, en escuelas donde por mucho tiempo no se hizo nada, debemos reforzar esto, y dar a conocer lo que se hace desde que asumió la gobernadora Bertone, lo cual es mucho”, remarcó la legisladora oficialista.

Al respecto solicitó “paciencia, y mirar todo, no solo la provincia de Tierra del Fuego, mi casa o mi trabajo porque toda la Argentina está difícil”.

Recordó que la provincia “siempre fue asistida económicamente a nivel nacional, donde nosotros desde noviembre del 2017 nos estamos manejando con recursos propios, sin embargo así seguimos manteniendo los mismos programas en educación, en salud, en Desarrollo Social, por eso creo que hay mucho trabajo hecho, y tenemos que dar a conocer todo esto, explicarlo de otra manera”.

“Los trabajadores quieren el aumento”

Consultada sobre la negociación paritaria con el sector docente y en virtud de su trayectoria en la actividad como educadora Freites aseguró haber recorrido diferentes establecimientos escolares y calificó de “lógico el reclamo de aumento de sueldos, no solo de los docentes sino también de cualquier otro trabajador del sector del ámbito público y privado, la misma gobernadora le pidió a todos los Ministros que hagan todos los esfuerzos para poder darle al trabajador lo que necesita, y que la provincia tenga para pagarlo porque son fondos solo provinciales, por lo cual confió en que se va a poder avanzar con esa discusión”.

Freites reveló que “el trabajador quiere que salga el aumento y quiere saber cuándo se va a cobrar porque quieren que salga” y reveló que los docentes “entienden que quizás no se llegue a un acuerdo porque el SUTEF pide un monto y el gobierno va con otra propuesta, y aseguró que le piden que saquen el Decreto, denos el aumento que lo que necesitamos es la plata en el bolsillo”.

Finalmente reprochó que “en muchos medios de comunicación dicen que los trabajadores públicos son vagos y cuestionan cuando se le da un aumento de sueldos, por lo que pidió discutir todo”.