“El proyecto es absolutamente superior al que nos habían propuesto”, afirmó Victoria Vuoto

La legisladora Victoria Vuoto destacó los cambios que lograron introducir en el debate en comisión al proyecto aprobado en la sesión del jueves, y otros que no lograron consenso. Queda pendiente el análisis de una propuesta para darle forma de ley a la coparticipación de ATN a los municipios, como ya fue aprobado en otras jurisdicciones. Con el aumento de la alícuota de ingresos brutos para las entidades financieras, habrá ingresos adicionales a las municipalidades para compensar en parte la caída de recursos.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto evaluó el resultado de la sesión ordinaria del jueves, en la que se logró aprobar el proyecto enviado por el oficialismo, pero con modificaciones en comisión que lo hicieron “absolutamente superior”, según dijo por Radio Universidad 93.5.

“Acompañamos en general pero no en particular. El proyecto que consensuamos con todos los bloques es absolutamente superador al que nos habían propuesto en primera instancia, más sólido, más claro en sus objetivos. Desde un primer momento pedimos el pase a comisión como bloque, porque el proyecto original tenía muchos defectos y cuestiones poco claras”, sostuvo.

“Queríamos llegar a la micro y pequeña empresa, a los cuentapropistas y autónomos, que es el sector más vulnerable, porque fueron los más afectados en este contexto, al vivir del día a día. Los trabajadores de la economía informal no estaban contemplados en el proyecto original y se proponía una suma de dos mil millones para dividir entre obra pública, banco y ministerio de Producción. Si hacíamos esas tres cosas con el mismo monto no íbamos a llegar a este sector más perjudicado, por lo tanto consensuamos que el fondo de dos mil millones se divide el 50% para la banca pública, que va a poder ofrecer tasas más blandas, y el resto al Ministerio de Producción para préstamos no bancarios y subsidios”, explicó.

Tasa cero

Si bien será resorte del Ejecutivo y el BTF, para el partido “la tasa del banco debería ser cero hasta determinado monto, porque ofrecerle una tasa del 20% una persona que necesita de 150 mil pesos para evitar la quiebra es ahogarla. Hicimos un análisis muy detallado de la situación del sector, que está compuesto por 4 mil comercios en la provincia y 20 mil cuentapropistas y trabajadores informales. Pusimos a disposición de la ministra de Producción el estudio hecho por el bloque donde damos la pauta para llegar a todo este universo con los dos mil millones. Hay aproximadamente 4 mil firmas propietarias y 169 empresas grandes”, indicó.

Respecto de la capacidad del BTF para dar préstamos, recordó que “el capital del banco actualmente es de 3 mil millones. En base a ese capital, el Banco Central determina la capacidad prestable. Al aumentar el capital, el Banco Central aumenta la autorización para emitir más préstamos. Nosotros fijamos hasta un monto de mil millones para la capitalización, con subsidio de tasas para ampliar la llegada de la oferta de créditos. Al privado le conviene una tasa de 18 ó 20 puntos, que no la puede conseguir en la banca privada. Si el BTF tiene autorizados 24 puntos de tasa por el Banco Central, con ese dinero podría subsidiar tasas. Le pusimos un monto máximo para que decidan si va todo a capital, o una parte a capital y otra a subsidiar tasas. Nosotros entendemos que 700 millones es una buena capitalización del banco y quedan 300 millones para subsidiar tasas. Eso ya es una decisión del Ejecutivo”, advirtió.

Aumento de alícuota a bancos

Consultada sobre la decisión de aumentar la alícuota de ingresos brutos a los bancos privados, destacó que una parte irá a los municipios. “Hay sectores de la economía que nunca dejan de ganar y, producto del pacto fiscal, nosotros teníamos la alícuota financiera al 1,5%. Después hay 3 puntos para fondos de afectación específica. Tuvimos un intercambio con los bloques para mejorar la propuesta y planteamos que, con la firma del consenso fiscal que propuso el presidente Alberto Fernández y ratificamos en sesión, los gobernadores recuperaron la potestad tributaria sobre estos sectores más beneficiados de la economía. Se suspendieron artículos firmados por Mauricio Macri, y el Estado puede recuperar la alícuota de 4,5% que tenía antes del 2015. La alícuota fue elevada a 4,75% y siguen además los 3% de los fondos específicos”, dijo.

“En la ley se establece que el aumento de la alícuota va a ser destinado a subsidios y ayudas para los sectores más vulnerables de la economía, es decir que fortalece el fondo de mil millones. Este fondo hay que coparticiparlo con los municipios, porque al ser una alícuota normal, le corresponde por ley el porcentaje de coparticipación. Ese dinero se va pagando a mes vencido así que el impacto lo vamos a ver pasado el mes, pero calculamos que de acá a diciembre van a ser entre 350 y 400 millones, de los cuales el 25% le corresponde a los municipios”, precisó.

Empréstito de tres mil millones

Respecto de la asistencia del gobierno nacional a las provincias, que para Tierra del Fuego representa tres mil millones de pesos, el Partido Verde acompañó el artículo, porque “se vencía el plazo de presentación de la autorización legislativa el viernes y la provincia necesitaba presentarla para completar la documentación de este pedido de asistencia. En función de las explicaciones del Ministro de Economía nos pareció importante que pudieran tener esta herramienta y no obturar la asistencia financiera que van a tener todas las provincias, por la baja de la recaudación nacional y provincial. Esta asistencia va a dar un impulso para el equilibrio fiscal y es absolutamente necesaria. Obviamente dejamos expresa constancia de que deben respetarse las limitaciones constitucionales del empréstito y se va a controlar el destino de los fondos”, manifestó.

Aclaró que en este caso no son fondos coparticipables y “se estableció de común acuerdo que la coparticipación que se ponga de garantía de esa asistencia financiera fueran los recursos que corresponden a las provincias, sin afectar la coparticipación de los municipios. Nosotros propusimos como bloque coparticipar esos recursos a los municipios pero no hubo consenso y por el momento lo que se logró es que las garantías no afecten recursos de las municipalidades”.

Ley de ATN

Por otra parte, la legisladora defendió la necesidad de fijar por ley la coparticipación de los ATN. “Los municipios también necesitan de ATN y ayudas extraordinarias y es algo en lo que seguiremos insistiendo. Hay provincias que sancionaron por ley que los recursos que reciban de nación van a ser coparticipados con los municipios y es importante avanzar en ese debate, porque los municipios hacen un gran aporte a esta crisis. De hecho el municipio de Ushuaia ha construido un hospital de campaña con recursos propios”, subrayó.

“Alberto Fernández, al proponer el nuevo consenso fiscal, terminó con una etapa de federalismo de extorsión y abrió una etapa de federalismo de cooperación. Espero que esto que vivimos a nivel nacional pueda reflejarse hacia dentro de la provincia”, confió.

En cuanto a los ATN que ya ingresaron y se iban a coparticipar, aclaró que “el gobierno nacional no transfirió la totalidad todavía. El Ministro de Economía refirió la suma total, cuántas cuotas se habían transferido y el destino que le habían dado a ese dinero extraordinario que recibieron. Recibieron aproximadamente 60 millones en tres cuotas y lo habían destinado para reforzar partidas sociales, pagar alimentos y reforzar el subsidio al gas. Una suma fue aportada para los municipios y tuvimos una discusión con el Ministro de Economía, porque no es cierto que se coparticiparon esos recursos como prometió el gobernador. En el decreto se usan para pagar deuda de coparticipación o pago de impuestos. Eso no es coparticipar recursos extraordinarios, sino aprovecharlos para cancelar deudas con otros organismos. Por eso planteé que, para evitar esta especie de trampa que vulnera la palabra del gobernador, debe haber una herramienta legislativa que establezca que estos recursos van a ser coparticipados con los municipios”, concluyó.