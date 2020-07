El proyecto de Caparrós “sirve para visibilizar la Causa Malvinas”

Lo aseguró el referente a la Unión Malvinizadora Argentina –UMA-, Luciano Rodrigo Moreno Calderón, quien destacó la iniciativa de la Diputada Nacional Mabel Caparrós de incorporar el Mapa Bicontinental en el DNI y en el Pasaporte Argentino, algo que esta organización viene pidiendo desde hace más de cinco años. “Me parece algo superador a mi iniciativa de 2015, ahora ampliado pidiendo lo propio también para el Pasaporte; algo que ya estaba decidido en el Ministerio del Interior, donde tengo entendido las cosas avanzan”, dijo el joven. Recordó que gracias a la lucha de la UMA se propició la Declaración 004/2015 en la Legislatura fueguina.

Río Grande.- El fundador y referente de la Unión Malvinizadora Argentina, Luciano Rodrigo Moreno Calderón, destacó la iniciativa de la Diputada Nacional Mabel Caparrós de incorporar el Mapa Bicontinental en el DNI y en el Pasaporte Argentino.

“Me parece una buena forma de dar visibilidad a un proyecto en el cual la Unión Malvinizadora Argentina UMA viene trabajando desde octubre de 2015, cuando gracias una iniciativa propia, logramos que la Legislatura Provincial, en forma unánime, aprobara la Declaración 004/2015 pidiéndole que corrigiera el reverso del DNI”, recordó.

Entendió que “es importante aclarar que en la presentación original solicité que la corrección fuese para que en el documento de los fueguinos dijera Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que el Bicontinental se incorporara al de todos los argentinos, la Declaración 004/2015, que fue la que se pudo lograr, solamente lo pide a los documentos expedidos a la Provincia. De todas maneras, en los siguientes pedidos a la Legislatura y al Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, como es públicamente conocido, traté de solventar esta situación”.

Resaltó que “me parece algo superador, a mi iniciativa de 2015, el que se solicite lo propio para el Pasaporte, y es algo que ya estaba decidido en el Ministerio del Interior, donde tengo entendido las cosas avanzan, pero en los tiempos que la complejidad del cambio y los tiempos políticos lo permiten, tal cual lo comenté en la nota que saqué el 10 de Junio titulada, ‘Otro 10 de junio sin la Antártida ni la mayoría de las islas del Atlántico Sur en el DNI argentino’.

En ese sentido observó que “al principio me resultó raro que en el proyecto presentado en la Cámara de Diputados no cite explícitamente lo que el cuerpo de político más representativo de la Provincia gestó en 2015 (Declaración 004/2015) con relación a ese mismo pedido, sobre todo siendo algo que yo había explícitamente dicho en la nota del 10 de junio, de la cual se extrajo casi la totalidad del primer párrafo de ese proyecto. Asimismo, tengo entendido van a ser incorporados como antecedentes para reafirmar la legitimidad del pedido, que en este caso no solo es de una Diputada Nacional, sino de toda la Legislatura fueguina”.

Con respecto al mecanismo, “personalmente no hubiera utilizado un proyecto de ley, en principio porque para mí es un error continuado de gestión y no un problema legal, tal cual lo digo en el proyecto de 2015. Creo que un informe o una comunicación al Ejecutivo, incluso con todo el bloque provincial, hubiera bastado para hacer una gestión efectiva frente a un gobierno del cual se es oficialismo”, entendió.

“Este proyecto, luego transformado en declaración unánime y nota al Ministerio del Interior en 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, se transformó una verdadera misión imposible. A pesar de ello en 2016 en el Congreso de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, se lo pedimos a una autoridad del Ministerio del Interior de aquel entonces y con la presencia del vicegobernador Juan Carlos Arcando luego, lo solicitamos en 2018 gracias a la gestión del Senador Nacional Catalán Magni, quien se lo pidió personalmente en su momento al Ingeniero D’Amico quien era el titular del Registro Nacional de las Personas RENAPER”, relató.

“El actual gobierno nacional que hoy encabeza Alberto Fernández tiene una mirada total y completamente diferente a la gestión anterior, y es por eso que desde el 10 de junio vengo mirando con alegría y entusiasmo que la decisión política existe. Y en este contexto, el proyecto de la Diputada es una gran forma de visibilizar el reclamo, justamente en un marco oportuno, luego de que las palabras del gobernador Kicilof sobre el Territorio Antártico Argentino pusieran al continente blanco y la bicontinentalidad en el ojo público, y eso es positivo, porque los temas de soberanía deberían ser de diario análisis y promoción”, finalizó.