El Presidente de CAME Díaz Beltrán disertará hoy en el Grande Hotel

Así lo anunció el Presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, y Vicepresidente de la CAME Diego Navarro con respecto a la realización del ‘Las Pymes Fueguinas, un Futuro Posible’, donde disertará el Presidente de CAME Díaz Beltrán, como así también habrá disertantes nacionales e internacionales abordando puntualmente la problemática de Tierra del Fuego. Puntualizó que el mismo está destinado a los sectores comerciales, industriales, de la metalmecánica como así también aquellos que estén vinculados al turismo”. Por otro lado afirmó que Argentina es el país más caro de Latinoamérica en materia de aportes y contribuciones. También indicó que hay 130 mil Pymes en el país con problemas en la parte impositiva. El evento fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante.

Por FM Universidad 93.5 Navarro sostuvo que la “diputada nacional Carrio, quien es gran defensora de las Pymes a nivel nacional, y estuvo presente por el festejo del día de la industria durante más de dos horas, momento en que nos planteó donde planteando diferentes problemas, como así también nosotros a través de nuestro Presidente le estuvimos esbozando la problemática que estamos teniendo, donde los problemas evidentemente son muy serios porque la problemática financiera afecta seriamente el crecimiento, y sostenimiento de las Pymes”.

Además indicó que “también esta la situación fiscal, que son los dos grandes problemas que están sufriendo hoy las Pymes en el marco de todo el país, más allá de que nuestro banco provincial está sosteniendo tasa un poco más beneficiosa para las distintas actividades de desarrollo, y todo lo que tienen que ver con la economía”.

“Todas las Pymes del país están atravesando una situación crítica”

Navarro puntualizó que en realidad el problema “patagónico resalta por nuestra proximidad, y lo vemos, pero cuando hablas de otras provincias del interior del país también tienen situaciones tan graves como la nuestra a nivel regional, y el planteo es ver como podemos lograr no únicamente sesenta días para los embargos, sino trabajar en un nuevo programa, por eso es posible que nos estemos juntando con el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, donde le haremos planteos vinculados a las tasas de financiación, que es una tasa muy alta, donde el gobierno está anunciando una tasa de inflación superior al 30%, y hoy en día te están cobrando tasas de refinanciación de alrededor del 4%, evidentemente es una tasa muy alta para poder llevar esto adelante”, explicó.

Asimismo resaltó que las “Pymes no tiene ninguna culpa de que la economía este como está, por lo cual estamos planteando ampliar el plazo para que los embargos lleguen más tarde, y por otro lado que se reduzcan las tasas, como así también que los abogados de la AFIP se reduzcan los honorarios, es decir que los tres puntos que planteamos están dirigidos a la parte impositiva en cuanto a la gente que está con problemas que son más 130 mil Pymes en el país, y seguramente en Tierra del Fuego tenemos muchas Pymes en esta situación”.

En aportes y contribuciones Argentina es el país más caro de Latinoamérica

Por otro lado también sostuvo que en las “ultimas dos semanas mantuvimos sendas reuniones en el Ministerio de Trabajo, hoy secretaría de Trabajo, donde el objetivo de las reuniones fue el tema del costo patagónico en materia de aportes y contribuciones, donde por el tema zona estamos en una situación muy grave, cuando ya Argentina en aportes y contribuciones es el país más caro de Latinoamérica, además por zona nosotros tenemos los porcentajes que corresponden a complementos regionales, con lo cual nos vamos a cifras muy importantes en aportes y contribuciones, y está impactando seriamente en las Pymes”.

En otro orden manifestó que “CAME representa a nivel nacional a no menos de seiscientas mil Pymes, pero estamos viviendo un momento de mucha caída de Pymes, hoy en día dentro del sector financiero las Pymes representan quinientos mil millones de pesos hoy en día, y hoy las Pymes van a trasladar en recursos propios al sector financiero 150 mil millones promedio en el año 2018 con respecto al costo de intereses, dinero que le están quitando a las Pymes con tasas que son inviables, por lo cual no hay forma que se puedan mantener con ese tipo de tasas”.

Ante esta situación de altas tasas que tiene el país, resaltó que el “Banco de Tierra del Fuego tiene tasas y programas por debajo de la media nacional”.

Llegada del Presidente de CAME a Río Grande y Ushuaia

En otro orden Navarro anunció que la “próxima semana llegará a nuestra provincia el Presidente de CAME Gerardo Díaz Beltrán, donde en la ciudad de Río Grande estará el próximo jueves 13 de septiembre en el foro ‘Las Pymes Fueguinas, un Futuro Posible’ que se realizará en Grande Hotel, donde todas las Pymes de nuestra ciudad están invitadas, el foro es abierto, pero habrá un cupo limitado por las limitantes del lugar, y para mayor información se pueden comunicar directamente a la Cámara de Comercio al numero de teléfono 421971, o a comercioriogrande@gmail.com, para poder inscribirse, siendo la intención que los actores económicos de la ciudad, sean comercios, industriales, metalmecánica estén presentes, como así también aquellos que estén vinculados la turismo”.

Remarcó que en el foro disertaran “profesionales nacionales, e internacionales, que están especializados en esta materia, por lo cual se va a hablar de la problemática que tenemos en Tierra del Fuego, donde también estarán participando las autoridades del Municipio de Río Grande, como de la provincia vinculados a los temas de desarrollo, y plantear con las disertaciones que va a haber como podemos hacer una articulación del desarrollo de las Pymes en el ámbito publico-privado”.

Declaran de Interés Municipal el Foro organizado por la CAME y la Cámara de Comercio de Río Grande

Río Grande.- El Concejo Deliberante Declaró de Interés Municipal el II Foro Regional de Comercio y Turismo denominado “Estrategias para el Desarrollo Económico local”, las Pymes, un Desarrollo Posible. El evento se desarrollará mañana jueves por lo que en el día de hoy, los Concejales entregaron la declaración a representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Comercio de Río Grande.

El presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar y el concejal Raúl von der Thusen hicieron entrega del Decreto a el vicepresidente de la CAME, Diego Navarro, al vicepresidente del sector comercial de CAME, Fabián Tarrio, y al Director Ejecutivo de Economías Regionales de la CAME, Pablo Verneco.

En las oficinas de presidencia los concejales y los dirigentes mercantiles estuvieron dialogando sobre la situación actual de las Pymes, del comercio y la economía del país al tiempo que se las partes se pusieron a disposición para trabajar en conjunto a los efectos de promover condiciones favorables para ese sector de la economía que genera el 70 % de mano de obra del país.

Luego del encuentro, el Presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar destacó la importancia del evento que organiza la Cámara de Comercio de Río Grande y la CAME entendiendo que “es muy importante para la ciudad y seguramente nosotros también vamos a estar participando”.

En el mismo sentido destacó la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en la economía de la ciudad y el país dado que “ocupan una importante cantidad de mano de obra” y en el mismo sentido reconoció que en la actualidad “están atravesando una situación complicada y estuvimos hablando de las economías regionales y las posibilidades de desarrollo”.

Por lo tanto Nogar instó a que “la gente y los comercios puedan participar de esta iniciativa que es muy importante para la ciudad y seguramente será de gran utilidad para el sector”, además reveló la posibilidad de que en el futuro “crear una Comisión evaluadora de políticas públicas y ellos conocen la realidad porque están codo a codo con los empresarios y saben cuál es la situación que atraviesan y que se puede hacer para mejorarla”.

Por su parte los representantes de la CAME agradecieron el reconocimiento del Concejo Deliberante al evento que contará con la presencia de expositores del ámbito nacional e Internacional.