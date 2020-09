“El polo logístico en Ushuaia es una prioridad para el Gobierno nacional”

El secretario de Malvinas de Nación hablo sobre las políticas a desarrollar por la administración del presidente Alberto Fernández, en defensa de la soberanía argentina en el Atlántico sur y destacó como prioridad del Estado nacional al polo logístico en Ushuaia. Además, “se anuncio un financiamiento para que en Ushuaia exista un centro de investigaciones interinstitucional, entre el CONICET, el Instituto Antártico Argentino, la Municipalidad de Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el Gobierno provincial, y va a tener su sede en las hectáreas que tiene el CONICET en la provincia”, dijo el funcionario nacional.

Río Grande.- El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Gobierno nacional Daniel Filmus, hablo con “Correo Diario” donde fue consultado sobre varios temas, entre ellos la concreción del polo logístico en la ciudad de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. Además se refirió sobre el acuerdo humanitario para la identificación de soldados que aún se encuentran en el cementerio de Darwin y sobre la función que tendrá el Consejo por temas Malvinas.

Daniel Filmus en una entrevista concedida a www.correodiario.com.ar fue consultado sobre el tema antártico y el desarrollo del polo logístico en la ciudad de Ushuaia, como puerta de entrada a al continente blanco. “El presidente Fernández dijo que tenemos que mirar al sur, no solo como reclamo de soberanía, sino también como proyecto de desarrollo” expresó Filmus y agregó que “vamos a ir avanzando mientras podamos hacer las inversiones que se requieren, no cabe dudas que el Polo Logístico en Ushuaia es la prioridad del Gobierno nacional y no solo del gobierno de Tierra del Fuego y de Ushuaia, en eso estamos trabajando”, aseguró.

El funcionario nacional subrayó que se están haciendo inversiones en la provincia como ser el hecho de que “ya se anuncio un financiamiento para que en Ushuaia exista un centro de investigaciones interinstitucional, entre el CONICET, el Instituto Antártico Argentino, la Municipalidad de Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el Gobierno provincial, y va a tener su sede en las hectáreas que tiene el CONICET en la provincia”, dijo

Además Filmus afirmó que “el proyecto está muy avanzado y la plata esta para hacerlo” y en este sentido adelanto que “hay mucho trabajo que se está haciendo en conjunto en tema de factibilidad y que nos permita avanzar en la concreción del polo logístico” y aseguro “Para Nosotros igualmente Ushuaia es la capital de la Antártida”.

Daniel Filmus considero que “Ushuaia es el lugar donde los turistas que van a la Antártida pasan por su puerto y son cerca de 70 mil turistas que viajan al continente antártico y nosotros estamos trabajando para conseguir el financiamiento que nos permita tener polo logístico, que debe ser un polo integrado, donde debe fortalecer muchísimo toda la capacidad de la Antártida y brindar desde Ushuaia un servicio hacia la Antártida”.

Filmus recordó que se están haciendo muchos convenios de colaboración con otros países para brindarles el acompañamiento en las misiones Antárticas y acotó: “la ciudad de Ushuaia es un punto vital y más que importante, por eso estamos trabajando fuertemente en este sentido y las ciudades de la provincia se van a privilegiar, con esta mirada de perspectiva de desarrollo mirando al sur que tiene la argentina” aseguro.

Identificación de los soldados caídos en Malvinas

El secretario de Malvinas Daniel Filmus, se refirió también al acuerdo con Londres para llevar a delante un nuevo trabajo humanitario con el fin de proseguir con la identificación de los soldados caídos en Malvinas.

“Fue un tema más que importante, trabajamos mucho para lograrlo y esto hace a una política de Estado”, señalo el funcionario y recordó que “nosotros comenzamos en el año2012 por una decisión de Cristina Fernández de Kirchner de identificar a los soldados que se encontraban en el cementerio de Darwin y por suerte en aquel momento mientras fui secretario de Malvinas entre el 2013 y 2015 logramos cerca de 90 muestras de ADN, aun cuando los familiares eran bastante escépticos por el tiempo que había pasado” .

En este sentido explico que “a partir del ADN pudimos firmar un acuerdo con la Cruz Roja, que tuvo una actitud excelente y se pudo avanzar en este proyecto humanitario que quedo inconcluso porque falto identificar varios soldados aún”.

Daniel Filmus apreció que esta tarea podría comenzar cerca de fin de año o principio del mes de febrero del 2021, “con el quipo de especialistas ya en el campo se retomaría nuevamente esta tarea y lograr identificar a los soldados que aun están en el cementerio de Darwin, porque las familias merecen tener como derecho humanitario básico saber y rendirle el homenaje a quienes pelearon con tanto coraje en las islas Malvinas”.

Consejo Malvinas

Al ser consultado por el consejo sobre temas Malvinas, comento que “tiene la finalidad de llevar a delante una políticas de estado, que no dependa de ninguno de los gobiernos”, en este sentido explico “con cada gobierno de turno las políticas son cambiantes y de este modo es muy difícil de articular un reclamo y una estrategia en la cuestión Malvinas”.

El secretario de Malvinas, además, indicó que aun falta su reglamentación y luego de ese acto administrativo, viene la conformación del mismo, “donde habrá juristas, miembros de la oposición, del oficialismo, académicos, ex combatientes y también estará presente la provincia de Tierra del Fuego”.

Sobre la función de este organismo, dio cuenta que “aquí se van a discutir varias orientaciones generales, que permitan tener una mirada respecto como argentina debe avanzar en cuanto al reclamo en varios sentidos; en el nivel global, internacional y organismos multilaterales, como también en asegurar el sentimiento de Malvinas en futuras generaciones, para que se mantenga y se profundice” y agrego “Argentina tiene 187 años en el reclamo, si no garantizamos que las nuevas generaciones estén incluidas en este sentimiento patriótico, con respecto a esta usurpación en nuestro territorio es muy difícil que se extienda en el tiempo”.

Asimismo dejó sentado que el Consejo una vez conformado, “va a tener por un lado un sentido de trabajo, que tiene que ver con los organismos multinacionales y las perspectiva de la Argentina en el concierto de Naciones y por el otro trabajar en lo interno del país, generando conciencia en el sistema educativo, medios de comunicación, en la cultura, buscando así que siempre este instalado el tema Malvinas”.

Finalmente recordó que en los próximos meses, se cumplirán dos hechos importantes de muchísimo valor para la argentina por un lado “se cumplen 500 años del descubrimiento de Malvinas y por el otro el 6 de noviembre, se cumplen 200 años del primer izamiento de la bandera Argentina en Malvinas, estos son dos hechos que nos permite imaginar que con la persistencia, insistencia, y sobre todo paciencia, vamos a recuperar las islas y ver flamear nuevamente la bandera Argentina en ellas” se esperanzó Daniel Filmus.