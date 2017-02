“El poder adquisitivo en la ciudad de Río Grande disminuyó significativamente”

Así lo aseguró el Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande tras confirmar que continúa derrumbándose la facturación de los comercios de la ciudad. Remarcó que “Punta Arenas nos está generando una distorsión que es imposible de reparar”. Además subrayó que “muchos comercios están resolviendo sus problemas de caja con ayudad bancaria, lo cual es un salvavidas de plomo”. También mostró suma preocupación por la caída del empleo.

El Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luis Iglesias se refirió a la crisis económica que atraviesa la ciudad, y las consecuencias que esto está generando en los comercios, con cierres de algunos y despidos de personal en otros.

Por Radio Provincia afirmó que “continúa el cierre de comercios y que posiblemente la caída en el consumo sea mayor a lo sucedido a nivel nacional, la situación está difícil, no tenemos un panorama más alentador para este año que la que teníamos el año pasado, con las variables que estamos manejando y con las realidades de los puestos laborales perdidos, se ha intensificado la caída del consumo, y vemos que la retracción con respecto al 2015 y al 2016 es muy significativa porque se sigue cayendo la facturación”, aseguró.

En relación a cual fue el porcentaje de la retracción en el 2016, como en lo que va del 2017, señaló que “en el 2016 anualmente hubo un 10% menos de facturación, a lo que se debe sumar la inflación del 40% que hubo, lo cual es muy importante la caída”, imprimió, al tiempo que sostuvo que “a su vez hubo aumentos significativos de los costos fijos como por ejemplo los alquileres, el gas, la luz, además de que las ventas han caído, por lo cual ha disminuido considerablemente la rentabilidad”.

“El poder adquisitivo en la ciudad de Río Grande ha decaído”

Asimismo indicó que el “poder adquisitivo en la ciudad de Río Grande ha decaído por distintas variables, además no solo se han achicado los planteles de trabajo, sino también la ocupación horaria como por ejemplo las horas extras, y otro tipo de circunstancias que no había, mientras que el panorama en el sector petrolero no ha mejorado, no despego como se preveía, entonces todas estas situaciones ayudan a configurar un panorama difícil”,

Conjuntamente explicó que “en este contexto nosotros tenemos una competitividad con la ciudad de Punta Arenas por la cercanía, que también ha intensificado los tours de compras y le quitó poder adquisitivo al consumo de la ciudad”.

En tal sentido aseguró que la vecina ciudad de Chile por su competitividad ha “perjudicado y mucho porque tienen otras variables y escalas que hacen que no sean equivalentes, como por ejemplo la variable del atraso cambiario, y los costos inferiores en cuanto al pago del salario, y otras particularidades hacen que la diferencias en determinados rubros sea importante, y eso alimenta el consumo en ese lugar”.

Preocupación por la pérdida de trabajo

Por otro lado se refirió a la pérdida del empleo, señalando que “estamos preocupados por nuestros empleados, en poder sostener el empleo en los niveles que lo veníamos haciendo, y sobre todo en un contexto en los que hay nuevas situaciones que nos crean escenarios más difíciles de superar que en otras ciudades como por ejemplo es el tema de los precios transparentes, el cual no representa una salida para el comercio”.

Al respecto manifestó que “en nuestra ciudad, al igual que en Ushuaia logró generar confusión, entonces hay un malestar donde el ciudadano común piensa que lo que escribió la prensa de Buenos Aires, la cual a veces no es muy precisa, le va a cambiar una situación que cuando no sentís la realidad de la caja pareciera que se le está engañando, entonces esto tampoco ayuda al humor del consumo, y hace una retracción de hasta de preguntar precios, nosotros tenemos muchos comercios amigos, colegas que están pasando por momentos muy difíciles como por ejemplo poder llegar a complementar los gastos del alquiler, o pagar los servicios, entonces resolver problemas de caja con ayuda bancaria, a veces más que una ayuda es un salvavidas de plomo, y esa situación uno la percibe en el trato cotidiano, que uno como dirigente está preocupado por este contexto”.

Consultado respecto de la carga impositiva tan grande que tiene nuestro país generada, sobre todo, en los últimos doce años, haciéndolo un país caro en relación a los demás países limítrofes como Chile, Paraguay, Bolivia o Brasil en el norte, Iglesias puntualizó que “todos quieren comprar como en Chile, pero cobrar como en Argentina, porque la realidad que con sus propios habitantes no tienen esa situación en cuanto a su posibilidad de ingresos, entonces se produce una distorsión que es imposible de reparar”, sostuvo.

Remarcó que la movilidad social que “tiene un empleado y una familia en Argentina, en el tiempo es superior a la de Chile o de los países limítrofes con nuestro país, entonces tenemos una migración de problemas hacia nuestro país que no podemos resolver, y a su vez debemos competir con ese mercado laboral devaluado o subdevaluado porque en algunos casos llega al límite, como el de la pobreza extrema, entonces este correlato de situaciones, un empleado público de Tierra del Fuego quiere cobrar como se cobra en esta provincia, y comprar como el que está en Chile, pero a su vez no quiere ganar como un empleado público chileno”, ejemplificó.

“Es cierto que muchos comercios están cerrando”

En tanto por FM Aire Libre, Iglesias dijo que “existe un contacto permanente con el gobierno provincial y destacó lo realizado a nivel local por el intendente Melella, quién nos ha convocado al consejo económico y social para lograr que el impacto social de la crisis sea el menor posible”.

Por último Iglesias remarcó que por la retracción económica hay “comerciantes que están viendo como venden para pagar la luz y para tener abierto el negocio”, concluyó.