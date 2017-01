El PJ sale al cruce de panfleto del Partido Social Patagónico

El Partido Justicialista salió al cruce de un líbelo atribuido al Partido Social Patagónico que acusa al actual gobierno de Rosana Bertone de llegar a su primer año “de promesas incumplidas”.

Hemos leído con asombro, y porque no decirlo con decepción, un panfleto mediático del Partido Social Patagónico ex ARI que lidera la exgobernadora, Fabiana Rios, que circula bajo el título “Cierra 2016: recontó de un año de promesas incumplidas” escrito vaya a saber por quien y bajo que intenciones. Pero lo lamentable de este libelo no es solo las falsedades que propala sino el claro objeto de instalar el enfrentamiento entre los fueguinos.

El hecho de que no hayamos atacado el gobierno que nos precedió no es un reconocimiento a una gestión cuya calificación ya fue realizada por el pueblo fueguino a la hora de emitir su voto… Esa actitud tan utilizada desde la vieja política siempre ha tenido como objeto trasladar la inquietud y la angustia a la gente que solo espera que quienes conducen asuman la responsabilidad de gobernar.

Podríamos haber dicho que hemos recibido una herencia sin beneficio de inventarios en estado de quebranto…. Con las estructuras funcionales colapsadas por la desidia y el amiguismo. Con miles de ingresos a la administración pública que se fueron sumando año tras año, mientras paralelamente a que ello ocurría, se retrasaba el pago de sueldos y se pagaba con cuentagotas a los jubilados.

Podríamos haber subrayado que los servicios indelegables del estado (seguridad, salud y educación entre otras) se desbarrancaban en la calidad de sus prestaciones y en la misma medida que se declaraba la emergencia de la infraestructura la inversión se estrangulaba por falta de dinero…. Verdades, que demás está decirlo, no eran conceptos reservados a un reducido grupo de políticos, sino que eran PADECIDOS POR LA GENTE, lo que condujo, en los hechos, al RECHAZO DEL PARTIDO GOBERNANTE, a punto tal de que no existen antecedentes en la provincia de que una oferta electoral promovida por un gobierno en ejercicio haya tenido una adhesión tan pobre que no superaron el dígito.

Podríamos, seguramente, haber dicho ello y mucho más… Pero elegimos el camino de RESOLVER LOS PROBLEMAS que se nos presentaron. Aquellos que todos conocíamos, y que motivaron la disolución del vinculo del gobierno anterior con la sociedad, y otros, que se ocultaban en los pliegues de un estado organizado desde un hermetismo pergeñado por sus mentores…. Desatar esos nudos no nos fue fácil e incluso hoy, como todos lo saben por los medios de comunicación, seguimos haciendo las denuncias penales correspondientes por las múltiples irregularidades detectadas…

Desde nuestro gobierno no nos hemos dedicado a instalar la TRANSPARENCIA como una frase mediática para consumo circunstancial. Hemos ejercido y ejercemos con honestidad y le pedimos a los ciudadanos, y especialmente a aquellos que quieren que a este gobierno le vaya mal para tal vez tener la insana satisfacción de justificarse en que hubo PEORES QUE ELLOS, de que DENUNCIEN CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN ANTE LA JUSTICIA….

Seguiremos gobernando… Es nuestra obligación y para ello hemos sido elegidos. No buscamos atajos para resolver los problemas y menos aun escudarnos en el cuadro crítico heredado para tomar las medidas que conduzcan a la superación de los problemas que hoy enfrenta el pueblo fueguino. Nuestra única vocación es SUPERAR LOS DESAFÍOS QUE SE NOS PRESENTAN. En definitiva para eso hemos sido elegidos.

MESA DE CONDUCCIÓN DEL CONGRESO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA