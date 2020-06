El Partido Verde impulsará el registro de las trabajadoras de casas de familia

Mediante un proyecto que esperan debatir en la Legislatura, los parlamentarios del Partido Verde apuntan a la creación de una oficina en el ámbito del Ministerio de Trabajo para orientar y asesorar a las trabajadoras del sector, ante la informalidad reinante. Durante la pandemia no se pagaron salarios, al no haber registro no accedieron al IFE y “la situación es crítica”, dijo Laura Colazo.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Laura Colazo expuso por FM Master’s la situación crítica de las empleadas domésticas, que en general no han podido acceder al IFE por no estar registradas y tampoco pudieron trabajar durante la cuarentena. “La situación es realmente crítica en nuestra provincia, ya se habilitó la posibilidad de que regresen a trabajar pero en otras provincias no pueden todavía. Junto con Dora Sánchez, que es la referente local, y las investigadoras del CONICET, estuvimos trabajando para conocer los resultados de una encuesta respecto de la situación del sector en la pandemia. Ahí vimos que el 82% de las mujeres no pueden ir a trabajar y tampoco tienen otro ingreso. En su gran mayoría son jefas de hogar, son de hogares monoparentales que tienen hijos a cargo y ningún ingreso”, expresó.

En función de esta realidad, adelantó que “desde la Legislatura vamos a promover una iniciativa para resolver la falta de registro de estas trabajadoras, que en muchos casos están en la informalidad y no se les paga el salario que les corresponde, tampoco se les hacen aportes jubilatorios ni tienen acceso a la obra social, mucho menos a una aseguradora de riesgos de trabajo. En la pandemia se visibilizó mucho más esta situación”.

“En Tierra del Fuego ya pueden volver a realizar su trabajo y queremos que se avance para que el 100% estén registradas como establece la ley aprobada en 2013. Hay distintas categorías de trabajo en casas particulares, y esa ley se aplica a los cuidados que no son terapéuticos, como el cuidado de niños; luego están las tareas generales de mantenimiento, jardinería, y luego el trabajo de limpieza. En su mayoría realizan tareas de limpieza y cuidado de niños. Esto incluye la ley y es lo que hay que registrar”, dijo.

“A partir de la reunión con Dora Sánchez estamos recibiendo muchas consultas respecto del registro y estamos orientándolas sobre cómo acceder a la página web para hacerlo. De a poco vamos logrando el objetivo de ingresar a todas al sistema formal de trabajo. Tenemos una excelente ley aprobada desde 2013 pero como provincia tenemos que proponernos hacerla cumplir en su totalidad, por eso desde la Legislatura vamos a presentar un proyecto que crea un programa y una oficina de atención para las trabajadoras de casas particulares, para que también tengan el asesoramiento correcto y la facilidad de poder acceder a las nuevas tecnologías. Muchas de ellas no cuentan con computadoras y queremos brindarle la infraestructura que necesitan para garantizar el respeto de sus derechos”, planteó.

Destacó que “Dora Sánchez viene luchando hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo y sacrificio, y representa a miles de mujeres que trabajan en distintas casas de nuestra provincia. Necesitan que las instituciones atiendan y garanticen sus derechos, por eso nuestra propuesta de tener esta oficina. Ojalá que se pueda concretar, es algo muy sencillo abrir un espacio dentro del Ministerio de Trabajo de la provincia, que pueda funcionar como espacio para brindar asistencia jurídica y gestionar el acceso a la obra social, incluso se pueden hacer convenios con instituciones médicas de la provincia. Con decisión política se pueden llevar tareas adelante para que propendan al respeto a los derechos de estas personas. Durante la pandemia sabemos que a muchas que no iban a trabajar no se les pagó el sueldo, cuando lo que establecen los decretos nacionales es que el sueldo se debería seguir pagando. Por la informalidad que existe esto no ocurrió y es muy importante que logremos el registro del 100% de las trabajadoras. Eso ya garantiza el cumplimiento de un piso de derechos”, sostuvo.

Aseguró que “el registro es muy sencillo, se hace todo vía online y el trámite lleva minutos. El registro no se cobra y hay que pagar los aportes y un seguro de ART, que en el caso de las trabajadoras de casas particulares con la mínima cantidad de horas por semana es de 211 pesos por mes. A través del pago de esos 211 pesos se garantiza a la trabajadora la cobertura de ART. Las familias que tienen la capacidad económica para contratar a una persona pueden pagarlo y es un derecho de las trabajadoras que se tiene que cumplir”, sentenció.

“La informalidad se da en muchísimos ámbitos, los números son muy altos en toda Latinoamérica y es una cuestión de Estado poder avanzar en el registro; sucede también con los trabajadores rurales en otras provincias, hay gente que trabaja en parte registrada y en parte en negro. Es importante tomar conciencia de la importancia de registrar a todos los trabajadores, y comenzamos con esta iniciativa porque es un área muy relegada. Es algo nuevo porque no hay antecedentes legislativos vinculados con este tema”, observó.

Terra Ignis

Respecto del debate de la creación de la empresa de hidrocarburos provincial, dijo que están “esperando la nueva propuesta del Ejecutivo, porque seguramente se van a hacer reformulaciones, y estamos interesados en conocerlas para dar nuestra postura. Hicimos ciertos planteos y esperemos que sean tenidos en cuenta para poder dar el debate”.

“Estamos en un stand by, porque se escuchó a todas las partes y quedó en manos de FORJA la reforma del proyecto para que podamos seguir trabajándolo. Hemos recibido informes de Fiscalía de Estado con documentación histórica respecto de diferentes empresas que se han creado en la provincia, y queda pendiente información sobre el plan de desarrollo estratégico de la empresa, que sería el fundamento principal para crearla. Es fundamental esa información para conocer para qué se quiere crear esta empresa”, dijo.

“Nosotros solicitamos que se gire el proyecto a las casas de estudio de nuestra provincia porque es importante conocer la mirada académica. Esta empresa va a necesitar recursos humanos formados en nuestra provincia para que las fuentes de trabajo que se generen tengan como destinatarios a los fueguinos y las fueguinas. En Río Grande tenemos una tecnicatura en el CENT 35 vinculada con petróleo y gas, y es importante involucrar a las casas de estudio en proyectos que tienen que ver con el desarrollo y futuro de Tierra del Fuego”, concluyó.