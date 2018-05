El paro docente tuvo gran nivel de adhesión

Los docentes lograron un alto nivel de adhesión para el paro de actividades que realizaron hoy. Entienden que la convocatoria del Gobierno, para dentro de 15 días “es una provocación”. Reclaman respuestas y destacaron la unidad entre el sector público y el privado.

“Hay varias cuestiones para destacar, una es el porcentaje altísimo de adhesión al paro. Lo real es que hay escuelas y colegios completamente cerrados, como el Alicia Moreau de Justo –que son monstruos con trescientos docentes- Jardines de Infantes, Escuelas como la 8. Después también hay que mencionar que, por ejemplo, vinieron acá a manifestarse compañeros y compañeras del sector privado; hay gente que vino y nos dice: no soy docente pero vine a apoyarlos porque en esto tenemos que estar todos”, dijo la secretaria Adjunta del SUTEF en el ámbito provincial, Verónica Andino, en el marco de la protesta que realizaron frente a la Delegación del Ministerio de Educación en esta ciudad.

También expresó el malestar que sintieron al ver que las oficinas de Educación se encontraban cerradas y que el personal se había retirado por órdenes de sus superiores, señalando que “acá ya vinimos en estas últimas semanas en tres oportunidades a este lugar, para decirles que necesitábamos que escuchen a los docentes que no cobraron, que los registraran y que les dieran una solución. Pero el secretario de Educación nunca nos recibió y jamás recibimos una respuesta, como así tampoco los docentes afectados”, señaló.

La dirigente docente insistió en remarcar que fue “una absoluta falta de respeto cerrar las puertas del Ministerio (de Educación) cuando los trabajadores solo vienen a buscar una respuesta. Encima recibimos una convocatoria a mesa salarial para el 24 de mayo, un mes después de la mesa anterior y dentro de quince días más”, remarcó.

Andino entendió la convocatoria como “una provocación más” surgida porque “la medida fue importante”, manifestó relacionando la convocatoria con el paro de ayer. Pero advirtió que “la medida es importante, porque la necesidad es importante. Porque la desesperación de los compañeros, no solo de los que no han cobrado sino de los que no pueden sostener la economía de sus familias; está siendo desoída completamente por el Gobierno”.

También cuestionó “el decreto que saca la gobernadora (Rosana Bertone) respecto del presentismo”, dijo en relación al decreto que condiciona las vacaciones de invierno para los estatales. En el mismo sentido dijo que se condiciona el derecho a huelga, afirmando que “la gobernadora, definitivamente, desoye la Constitución Nacional y ella que es abogada debería saberlo”, remarcó.

Sobre la decisión del SADOP de sumarse a la medida, reivindicó tal determinación mencionando que “es una alegría que estos sindicatos que representan a esos trabajadores, hayan entendido que nosotros defendemos la educación, mejores condiciones pedagógicas para nosotros y para nuestros alumnos. Que no es una cuestión de dónde se desempeña el docente, sino una cuestión colectiva que nos tiene que encontrar unidos a todos”, concluyó.