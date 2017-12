“El panorama ha condicionado la situación de los trabajadores”

Marcelo Córdoba, secretario General de ATE Río Grande, se refirió al año que está finalizando. Aseguró que “ha sido muy complejo”. Lo relacionó con “políticas nacionales que han marcado una situación que en algunos casos no tenía precedentes”. También se refirió a las discusiones pendientes de resolución con la Municipalidad de Río Grande y el Gobierno de la Provincia.

“El año ha sido muy complejo, como lo veníamos diciendo nosotros, con políticas nacionales que han marcado una situación que en algunos casos no tenía precedentes; como sucedió con la reforma previsional”, señaló Marcelo Córdoba, secretario General de ATE Río Grande, haciendo un repaso por el año que culmina.

Luego advirtió que “la política en la Argentina ha cambiado, no digo que está bien o que está mal; pero digo que hay otro panorama que ha condicionado la situación de los trabajadores y no estamos lo bien que podíamos haber estado”, remarcó el dirigente estatal en declaraciones a FM “Aire Libre”.

Córdoba volvió a señalar que fue “un año complejo, con dos elecciones, que demoraron las discusiones”, aseguró. Indicando respecto de la discusión con cada sector que “con el Municipio se vino trabajando bien, hoy estamos anclados en una discusión importantísima para nosotros que tiene que ver con la estabilidad laboral de un grupo importante de compañeros”, explicó.

En el mismo sentido recordó que “este año firmamos un acta acuerdo con el Municipio, sobre que íbamos a hacer un estudio técnico bajo el régimen jurídico básico, para que todos los compañeros que estuvieran en condiciones ya puedan obtener su estabilidad laboral, algo fundamental en estos tiempos que vivimos”.

Reconoció que sobre el tema “hay algunos desencuentros” con el Ejecutivo Municipal, pero entendió que “es parte de la discusión”. Y deseó “cerrar el año con alguna novedad positiva para ese grupo de trabajadores que anhela, como cualquier trabajador, tener estabilidad laboral”.

Al ser consultado sobre la situación con la Provincia, Marcelo Córdoba respondió que “no es muy distinto que con el Municipio, también hay necesidades que tienen los trabajadores. Fundamentalmente relacionadas con condiciones de trabajo y para aquellos compañeros que han tenido sus dificultades en el último tiempo, se las estamos tratando de resolver”, remarcó Córdoba.

Mencionó que “han quedado muchos problemas de la gestión anterior y eso nos ha traído muchísimo trabajo”. Se refirió a casos de “compañeros que han sido sancionados, compañeros a los que no se les ha dado el derecho de defensa, compañeros que han sido despedidos –quizás por razones que no tienen que ver con el régimen jurídico básico, sino con razones políticas- mientras nosotros hemos tratado de recuperar compañeros, algo que no ha sido fácil”, remarcó.