El oficialismo parlamentario convocó a Petroleros Privados

El secretario general del gremio del Petróleo y Gas Privado agradeció a los legisladores del oficialismo el acercamiento al sindicato para hablar sobre la creación de la empresa estatal de hidrocarburos y pedir información. Espera que se tenga en cuenta la participación en el directorio de un representante de los trabajadores, y que se defina que los empleados deben residir en la provincia. El miércoles levantaron las medidas luego de un acuerdo con YPF, que pagó deudas a contratistas y esto permitió saldar quincenas pendientes. Estimó que la reparación de la monoboya estaría lista a fin de mes, dado que ya están los buzos haciendo la cuarentena en Río Grande.

Río Grande.- El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, informó sobre la decisión de levantar las medidas de fuerza luego de un acuerdo con YPF, que canceló deudas con las contratistas, y permitió saldar quincenas pendientes con los trabajadores. “El miércoles por la noche levantamos la medida de fuerza que estaba programada ante el Ministerio de Trabajo. Hubo buena predisposición de los directores de YPF, tanto de Río Grande como de Neuquén para resolver este conflicto”, afirmó por Radio Universidad 93.5.

“Después de levantar las medidas de fuerza tocamos el tema de la monoboya, que es una necesidad para la provincia y para las empresas que no pueden sacar la producción. Los buzos que van a reparar la boya están haciendo la cuarentena en Río Grande y para el 10 de junio comenzarían a trabajar. Creemos que a fines este mes en curso va a estar en condiciones de operar, para que las empresas empiecen a sacar el crudo que están almacenando”, aseguró.

Destacó que luego de la denuncia pública sobre la cuarentena de tres días que habían realizado los trabajadores de Total, se tomaron medidas para hacer cumplir los 14 días. “Nosotros no queremos ponerle palos en la rueda ni al gobierno de la provincia ni al gobierno municipal, porque no conduce a nada. Les estamos haciendo ver los errores que se han cometido para que no los sigan cometiendo”, sostuvo.

Acercamiento oficialista

Por otra parte, respecto del debate por la creación de la empresa estatal de hidrocarburos, informó que hubo “contacto con algunos legisladores, entre ellos Daniel Rivarola, del gremio hermano de Comercio, con Ricardo Furlan y con otros legisladores. El miércoles les acercamos un pedido para que se incluya un párrafo a fin de que los trabajadores sean tenidos en cuenta. También tocamos el tema de Total con los legisladores que nombré”, ante la necesidad de poner un freno a los trabajadores foráneos.

“La idea es que todos los trabajadores, los que están y los que se agreguen a futuro, tengan su residencia en la provincia. Queremos que la plata que cobran la dejen en la provincia”, subrayó.

“Nosotros no pusimos un plazo mínimo de residencia, porque el ciudadano argentino tiene libre circulación, pero sí queremos que el trabajador tanto local como foráneo, tenga su domicilio en la provincia y esté radicado en Tolhuin, Río Grande o Ushuaia”, planteó.

“Algunos legisladores tomaron las declaraciones nuestras como que estábamos en contra del gobierno, pero no es así, queremos que nos convoquen a debatir este proyecto. Lo primero que se piensa es que el sindicato quiere un lugar en el gobierno, pero ya dije la vez pasada que no quiero ocupar ningún cargo ni en el gobierno ni en el municipio, y tampoco quiero estar en el directorio. Lo que queremos es un representante de los trabajadores en la empresa de hidrocarburos y la organización en su momento designará al trabajador que nos va a representar”, expresó.

Reconoció que había un malestar muy grande en el sector porque “pasaban los días y no éramos convocados y ahora por lo menos han venido legisladores del partido oficialista, se acercaron a charlar con nosotros y bienvenido sea. Les hemos dado las gracias por haberse acercado a hablar y a pedir información”, dijo.

Además agregó que “les hemos dado nombres de a quiénes pueden convocar para que puedan asesorarlos. Va a depender de ellos si están dispuestos a asesorar sobre esta empresa de hidrocarburos provincial. Tengo conocimiento de que hay empresas de fuera del país que quieren venir a invertir a la provincia y todo eso tiene que estar legislado. No es cuestión de armar una empresa por armarla”, planteó.

“Espero que no se cometan los errores de gobiernos anteriores que intentaron armar una empresa provincial, y que hayan aprendido de la experiencia, porque no se realizó nada”, subrayó.

Con más calma ante este acercamiento, apuntó que “la gente que pertenece a nuestro sector y también gente que no es de la organización pero tiene conocimiento del rubro, estaba molesta. No éramos nosotros únicamente”. En cuanto a las críticas al titular de Hidrocarburos, aclaró que “no tenemos algo en particular con Alejandro Aguirre, pero lamentablemente se sigue portando en forma desubicada y no nos tiene en cuenta”, concluyó.