El oficialismo cuestiona el proceso electoral

Felipe Concha, candidato a secretario General de ATE seccional Río Grande por la Lista Azul, Agrupación Carlos Cassinelli, se refirió al proceso electoral en general y a las denuncias en particular promovidas por ese sector por irregularidades. Advirtió que de no atenderse los reclamos “el 7 de agosto no habrá elecciones en Tierra del Fuego, porque los afiliados se van a autoconvocar adonde estén las urnas”.

“Nosotros hicimos las denuncias y nos rechazaron, denunciamos que en la lista de ANUSATE hay candidatos que no son afiliados, y como no hemos tenido respuesta de la Junta Electoral Nacional porque son parte de ANUSATE, fuimos al Ministerio de Trabajo de Nación y también denunciamos la conformación del padrón”, expresó el dirigente estatal en declaraciones al portal “Gremiales del Sur”.

Asegurando que desde la Lista Verde de ANUSATE “inflaron el padrón con afiliados que no cotizan en ATE, que son alrededor de 100 trabajadores de la Municipalidad. Pero en realidad en total son como 200 los que están en el padrón y no cotizan en ATE, y también hay 100 jubilados que viven en Ushuaia. Se jubilaron en Ushuaia y quieren votar en Río Grande”, mencionó Felipe Concha al explicar algunos de los cuestionamientos realizados.

El candidato a secretario General por la Agrupación Carlos Cassinelli, indicó luego que “por eso creemos que el Ministerio de Trabajo debe decidir esto cuanto antes. Porque si no el 7 de agosto no habrá elecciones en Tierra del Fuego, porque los afiliados se van a autoconvocar adonde estén las urnas para no dejar votar a esos afiliados que no cotizan en la seccional”, advirtió Concha.

Finalmente expresó que desde la Agrupación Carlos Cassinelli “Pedimos que sean elecciones limpias y claras, como corresponde. Para que los afilados se expresen y voten libremente a la lista que crean que los va a representar mejor”, concluyó Felipe Concha.