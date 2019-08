El nuevo Martial tendrá cabinas cerradas de ascenso con capacidad para seis personas

Los concesionarios de la aerosilla del glaciar Martial dieron detalles del proyecto que ya se puso en marcha y consta de tres etapas. La primera prevé medios de elevación a través de cabinas cerradas, con capacidad para seis personas, y senderos peatonales que permitirán recorrer hasta la base del glaciar. En agosto se reabre la confitería, cuya capacidad será triplicada, y para la próxima temporada estaría instalada la iluminación LED para poder esquiar de noche.

Río Grande.- Los representantes de la UTE adjudicataria de la concesión de la aerosilla del Martial dieron detalles de un ambicioso proyecto, que comenzará a concretarse este mes con la reapertura de la confitería, para comenzar a dar servicios a los que ya visitan el lugar.

Alejandro Afonso, apoderado de la empresa y Peter Somweber, director de montaña y del master plan de la aerosilla, expusieron por Radio Provincia las expectativas de este emprendimiento de capitales íntegramente privados, que prevé tarifas diferenciales para los residentes, a fin de hacer accesible la posibilidad de esquiar a todos, incluidas las personas con discapacidad motriz.

Peter Somweber fue durante 35 años director de montaña en el cerro Catedral, 5 años ejerció el cargo de director de montaña de Chapelco, y “fue el creador del master plan que se va a llevar adelante y que es mucho más ambicioso que la aerosilla”, dijo Afonso. “Es uno de los principales oradores del Interalpin, que es la feria de nieve más importante del mundo y se hace cada dos años en Austria. Es un referente del esquí en toda Latinoamérica”, afirmó.

Somweber tuvo a cargo dar los detalles del plan y se mostró fascinado por la belleza natural del lugar. “Cuando vimos la primera vez la montaña nos impactó, por la magia que tiene el cerro Martial. Como austríaco y cónsul de Austria en Bariloche, es un honor muy especial. El proyecto consiste en mucho más que una telesilla, porque habrá cabinas, es decir un medio de elevación cerrado, donde uno puede subir muy protegido del clima de Ushuaia, que es mucho más frío que Bariloche, donde yo vivo. Es necesario tener un medio seguro y que dé la posibilidad de subir a todo el mundo, los chicos, las personas grandes, los discapacitados. El medio principal va más allá de la telesilla doble que estaba instalada y va a llegar unos 300 ó 400 metros más arriba, hasta un lugar plano muy bonito. A partir de ahí se bifurca hacia distintos lados, a un mirador hacia la derecha, hay otra bifurcación hacia la base del glaciar y otra hacia dentro del valle de Cañadón Negro. Sería un nuevo punto de distribución de turismo”, dijo.

“El proyecto tiene tres etapas. La primera es el cambio del medio y servicios adicionales para mejorar la oferta a los visitantes, para que tengan otras actividades complementarias, como áreas de principiantes, parques temáticos para el verano, para que entretengan a la gente y puedan disfrutar de la flora y fauna de ese lugar único. Es un cerro con tres glaciares y pocas veces los vamos a encontrar en el mundo. Nuestra idea es mostrar ese glaciar y tener parques temáticos que enseñen a la gente sobre la naturaleza y la antropología del lugar”, expresó.

“Nos llamó mucho la atención la cantidad de gente que sube al lugar a conocer esa magia. Todos quedan fascinados de ese lugar y queremos ofrecer un medio moderno para subir en esta primera etapa. Se trata de telecabinas, que son una góndola donde la persona va sentada y sube hasta 1.440 metros, que será la nueva extensión del medio de elevación. Este master plan fue presentado a la Cámara de Comercio, al Club Andino, a gente de Ushuaia que quería conocer lo que se va a hacer, y por supuesto al INFUETUR”, indicó el cónsul.

“El medio de elevación antiguo se va a descartar y se va a instalar uno nuevo. Las torres son demasiado chicas, ya no cumplen con las normas ni con los requisitos para instalar un medio grande. Todo lo que es la telesilla antigua desaparece y se reemplaza por esta telecabina”, explicó.

“La obra civil va a empezar en octubre y requiere de bases muy importantes. Tiene dos estaciones, una inferior y otra superior. La subida es rápida, de cinco metros por segundo y, cuando entra en la estación, el vehículo reduce la velocidad para que las personas puedan entrar cómodamente en la góndola”, describió del funcionamiento.

“Estamos intentando llevar adelante el proyecto lo más rápido posible y no vamos a llegar para el próximo invierno con las cabinas, pero tenemos un medio adicional: prevemos instalar un medio de arrastre para ofrecer un servicio de esquí en la próxima temporada”, anunció.

Respecto de la capacidad de los nuevos medios de elevación, dijo que “van a ser unas 50 ó 60 góndolas en la línea, con alta velocidad, y con capacidad para seis personas cada una”.

Tarifas accesibles

Consultados acerca de cuánto va a costar hacer uso de estas instalaciones, teniendo en cuenta el fin social que debe preservar la aerosilla, a diferencia de la oferta del Cerro Castor, Afonso recordó que “el pliego nos obliga a mantener un precio promedio de cinco centros de esquí. El precio de base para el turista va a ser el 50% del promedio de esos cinco centros, y el residente va a pagar la mitad de ese 50%. Con las tarifas que hoy existen, un residente adulto pagaría aproximadamente 400 pesos, y un menor, 200 pesos por el día. Además va a haber pases anuales a valores mucho más inferiores. No está prohibido el pase peatonal y, si alguien quiere subir caminando, lo puede hacer”.

Aclaró que en este emprendimiento no habrá subsidio del estado. “En este proyecto el estado no pone un peso. Toda la inversión es privada y está garantizada como corresponde. El proyecto tiene un alto contenido social y una de las cosas que hizo Peter es generar que las personas con discapacidad motriz puedan esquiar. Eso también va a estar a disposición en nuestra montaña. Una persona en silla de ruedas va a poder acceder al medio de elevación y bajar esquiando”, aseguró.

Somweber apuntó que “hay que dar posibilidad a las personas con discapacidad para que puedan acceder a esta magia que tiene esa montaña. Inclusive uno de los parques temáticos va a estar a nivel para que en una silla de ruedas se pueda recorrer el lugar. Se contempla tener en invierno una escuela de esquí para enseñar a las personas con discapacidad. Yo empecé en Bariloche con esquí para discapacitados y había una persona que solamente podía mover la cabeza. El resto del cuerpo estaba totalmente paralizado y tuvo la posibilidad de esquiar en su silla especial. Pudo bajar de punta a punta la montaña. Estas cosas son las que queremos incorporar acá”, dijo.

Segunda etapa hasta la Virgen

En cuanto a la segunda etapa, indicó que “se va a instalar una telesilla doble, que llegaría a la base del glaciar de la Virgen, el lugar que hoy es la meta de todo el público. Van a poder llegar en verano sobre senderos seguros los que quieran caminar, o bien en la telesilla. Tenemos maquinaria adecuada para preparar los senderos que van en la montaña, igual que en Europa, en Austria, en Suiza, de modo seguro, para que todo el mundo pueda subir sin riesgo de caídas. Esta telesilla va a llegar a un mirador donde se podrá ver toda Ushuaia desde la base del glaciar de la Virgen”.

No habrá una sola pista porque “la idea es darle más amplitud a las pistas que hasta ahora existían. El lugar ofrece varias variantes que incluso me ha enseñado la gente que hace esquí de montaña acá. Hay posibilidad de un medio de arrastre que iría dentro del Cañadón Negro para poder llegar esquiando con un medio de elevación al fondo del valle. Luego va a estar el área de principiantes y el lugar más interesante es en el medio de la montaña, donde es plano, y permite una amplitud y una posibilidad de esquiar. Ahí se acumula en invierno una cantidad de nieve impresionante. Yo estuve hace una semana y había entre 60 y 80 centímetros de nieve en ese lugar. Es ideal para aprovechar esta área para aprender a esquiar”, dijo.

Con respecto a la tercera etapa, se prevé sumar “un medio de arrastre para llegar más arriba. Esto daría la posibilidad de ampliar mucho más este centro de esquí”, señaló.

La oferta gastronómica

Consultados sobre la oferta gastronómica, indicaron que en la base estará el restaurante principal, que “hoy es un edificio muy bien construido –dijo Somweber-. Es chico pero con gran posibilidad de ampliación. Donde estaba la vieja telesilla hay una sala de maquinaria y se puede triplicar la superficie gastronómica en la base del cerro. El segundo parador sería donde llega la nueva telecabina, que va a ser dentro de un edificio, donde va a haber alquiler de esquíes y un restaurant adecuado. A partir de ahí hay algunas ideas nuevas que traje de Austria, que es un mini servicio gastronómico que se da en un bar que tiene un paraguas gigante. Ese bar se puede levantar y poner de nuevo, según el clima. Adentro podrá tener un snack bar para atender a los turistas que quieren un rápido servicio”.

“Toda persona que suba tiene que tener una silla para poder almorzar y cenar tranquilo. La oferta gastronómica tiene que ir en paralelo con la capacidad del medio de elevación”, sentó como premisa.

“También estamos negociando con diferentes personas para poder ampliar la capacidad de estacionamiento y ofrecer el lugar más cercano posible antes de subir el cerro”, agregó, dado que hoy no da la capacidad para estacionar.

Por su parte Afonso insistió sobre la ventaja de este centro en materia de costos. “En muchos lugares las tarifas son prohibitivas y nosotros estamos buscando que todo el mundo tenga la posibilidad de ir. El complejo está a 15 minutos de la ciudad. Hace 25 días que tenemos la llave y estamos trabajando a todo vapor. Queremos aprovechar para invitar a la bajada de antorchas que se hará este sábado a las 18. Esto lo organiza el INFUETUR y estamos cooperando en la realización. En agosto se abre el edificio porque queremos rápidamente poner en funcionamiento el tema sanitario y generar un ambiente cálido para que las personas tengan un espacio físico para tomarse un descanso”, dijo de la acción inmediata para los que ya concurren, mientras inician los trabajos con los medios de elevación.

Adelantó que “la parte gastronómica de ese predio se va a concesionar, porque nosotros nos vamos a dedicar al ascenso y a prestar los servicios que la montaña ofrece, que son innumerables. En Ushuaia hay ofertas gastronómicas muy buenas y nos hemos reunido con todos los que están en condiciones de hacerlo. Queremos que lo haga alguien de acá y se está empleando toda mano de obra local”, afirmó.

“La concesión es a veinte años, y si hacemos una inversión mayor a los 300 mil dólares, y es mucho mayor la que vamos a hacer, existe la posibilidad de extenderla cinco años más. Después de esos veinte años todas las reformas que hagamos van a quedar para la provincia. El capital es todo privado y está garantizado con pólizas de caución como corresponde”, reiteró.

Con respecto a las críticas de Arakur a esta UTE, por estar “flojos de papeles”, Afonso manifestó que “Arakur tuvo la posibilidad de impugnar el proceso y no lo hizo. Evidentemente tan flojos de papeles no estábamos. Una cosa es lo que se dice y otra lo que el expediente puede mostrar. Nosotros no tenemos nada para decir de Arakur y entendemos que es el mejor hotel que tiene la provincia. No nos interesa rivalizar con ellos”.

Convenios de cooperación

Por otra parte, informó que ayer por la tarde firmaron un convenio con la UNTDF, que les va a brindar contenidos para los senderos temáticos y “estamos próximos a firmar un convenio con el Club Andino, porque en conjunto vamos a llevar adelante muchos de los atractivos que va a tener el lugar. También estamos por cerrar un acuerdo con Gendarmería para que brinde la seguridad en todo el predio y tener un puesto en la cima”.

Esquí nocturno

Finalmente Afonso adelantó que se va a poder esquiar de noche, teniendo en cuenta las pocas horas de luz en invierno. “La pista central se va a iluminar y se va a abrir un after dentro del refugio base. Va a tener iluminación Led de alta intensidad y esperamos llegar con esto para la próxima temporada”.

Fuentes: Diario Provincia 23 y Radio Provincia.