“El nuevo contrato del relleno sanitario tiene la misma tecnología que hace veinte años”

Así lo sostuvo la concejal por el Partido Verde para referirse al nuevo pliego del relleno sanitario. Recordó que hace “veinte años atrás fue un sistema novedoso en el país, éramos de avanzada, pero hoy ya no lo es”. Resaltó que para este nuevo pliego “propusimos que se incorporé un galpón para separar los residuos que lleguen, y además que se haga un enfardado de los residuos que no se pueden reciclar para extenderle la vida útil al relleno, como por ejemplo se hacen en países como Japón, pero lamentablemente no fuimos escuchados por el Municipio”. Por otro lado se mostró “sorprendida por el veto del Ejecutivo para la creación del nuevo cementerio municipal”. Subrayó que “no vemos un fundamento lógico en ninguno de los fundamentos que brinda el Intendente en el veto que firmó”. Entendió que la “principal diferencia con el Municipio es que nosotros planificamos para un Río Grande a largo plazo, y no mirando el 2019”.

Río Grande.- La concejal del Partido Verde Laura Colazo se refirió a la actual situación del relleno sanitario, como así también al reciente veto del Ejecutivo Municipal con respecto a la creación de un nuevo cementerio municipal para la ciudad, teniendo en cuenta lo repleto se encuentra el actual, y ante el continuo crecimiento que presenta la ciudad.

Por FM Universidad 93.5, la edil fue consultada por las cien toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario, para lo cual respondió que “mi deseo es que sean cero las toneladas de residuos que ingresan al relleno sanitario, yo deseo que Río Grande está en el punto indicado en su desarrollo para poder comenzar con un programa de gestión integral de los residuos”, dijo, al tiempo que agregó que “hoy (por ayer) mantuvimos una reunión en el Concejo donde convocamos a Santa Elena y al Municipio porque nosotros además de conocer detalles del cumplimiento del contrato de recolección de residuos, queríamos proponerles todas las ideas que tenemos respecto a la necesidad de hacer proyectos de reciclado en Río Grande, por eso a mi me gustaría que sea cada vez menor la cantidad de residuos que ingresan al relleno, pero que se les de un proceso acá, que se le de un valor agregado, que se transforme en producto, y sobre todo que genere trabajo para nuestra gente porque eso es lo que necesitamos hoy, poder traccionar y mover la economía que está muy golpeada, y muchos de esos residuos que dejaron de entrar al relleno sanitario, lamentablemente son porque disminuyó la actividad de la industria, entonces eso es un signo de que estamos en una situación económica complicada”.

La concejal del Partido Verde puntualizó que en el “caso del relleno sanitario lo que nosotros propusimos en el ultimo pliego recuerdo haberlo planteado en reunión de comisión, donde no fuimos escuchados por el Municipio, donde en este contrato nuevo tenemos la misma tecnología que hace veinte años, hace veinte años si fue novedoso el relleno sanitario, porque Río Grande en ese momento fue de las primeras ciudades de Argentina con relleno sanitario, éramos de avanzada, entonces lo que nosotros proponíamos desde nuestro partido para este nuevo contrato que se vence ahora el 31 de mayo era una tecnología nueva, que se incorporé un galpón para separar los residuos que lleguen, o ya separados por recolección diferenciada, y además que se haga un enfardado de los residuos que no se pueden reciclar para extenderle la vida útil al relleno, como por ejemplo se hacen en países como Japón, que también son islas, y necesitan aprovechar al máximo sus espacios”, sentenció la edil.

Veto al nuevo cementerio municipal

Por otro lado la concejal Colazo se refirió al veto del Ejecutivo Municipal con respecto a la creación del nuevo cementerio que se proponía crear señalando que “realmente me sorprendió el veto, nosotros no esperábamos esta actitud de parte del Municipio, teniendo en cuenta que el proyecto fue aprobado por unanimidad, y los concejales que estuvimos presentes en la sesión entendimos la importancia de crear un nuevo cementerio”, dijo.

Al respecto explicó que “acá radica la principal diferencia entre el partido Verde y la gestión que representa el actual intendente, donde nosotros desde el Partido Verde vemos la necesidad de un cementerio nuevo, pero no porque hoy no quede ningún lugar, sino porque hacemos una mirada en el mediano y en el largo plazo, y dentro de la necesidad de planificación que tiene Río Grande”, indicó.

En cambio sostuvo que “la respuesta del intendente, junto a la secretaria de Obras Públicas, Gabriela Castillo, que firmaron el veto, fue que se encuentran construyendo nichos en el actual cementerio, por lo cual no se necesita un nuevo cementerio”, reprochó la edil respecto del veto.

Por tal motivo se preguntó si “con 150 nuevos nichos nos vamos a arreglar, en una ciudad de más cien mil habitantes, estamos creciendo día a día, por eso nosotros debemos pensar en el Río Grande del futuro, no del Río Grande actual, donde esta ciudad tiene un potencial enorme, y a pesar de cualquier tipo de crisis, vamos a seguir creciendo, por eso es que necesitamos mirar en el largo plazo, y la idea del nuevo cementerio es la mirada en el largo plazo, y con planificación que desde el Partido Verde venimos a plantear para esta ciudad, por eso es que nosotros ante este veto vamos a insistir porque creemos que es necesario para la ciudad”.

Crematorio para la ciudad

Colazo también se refirió al crematorio en el que se encuentra trabajando la Cooperativa Eléctrica, para lo cual señaló que “se encuentra en un proceso de desarrollo, es algo costoso, pero nosotros creemos que el cementerio debe ser público, debe ser nuevo, y debe respetar algo que fue incluido en el proyecto que es la memoria de los antiguos pobladores”.

Recordó que nosotros en el proyecto proponíamos que se les “respete el derecho al descanso eterno que tienen los antiguos pobladores, que forjaron nuestra ciudad, y construyeron esta ciudad que hoy tenemos, y que merecen un respeto por parte de la sociedad, razón por la que entendemos que se puede respetar el descanso de estas personas que están allí, eximiéndolos del pago de la tasa, dejar que se avance con los nichos, mientras se construye el nuevo cementerio”.

Por último subrayó que “nosotros no vemos un fundamento lógico en ninguno de los fundamentos que brinda el intendente en el veto que firmó, por lo cual no sabemos si hay una cuestión política, o que cosa es, pero no hay un sustento que sea lógico cuando uno analiza la redacción de los fundamentos, teniendo en cuenta que en uno de los párrafos dice que están buscando predios para un nuevo cementerio, pero después firman el rechazo a la construcción de un nuevo cementerio, por lo cual no se entiende la lógica”.