El Municipio suma un nuevo taller de danzas folklóricas

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Promoción Social, conformó un nuevo taller de danzas nativas y folklóricas a cargo de la profesora Lorena Fuentes, vocalista del Grupo ‘Voces del Sur’ ganador de las últimas ediciones del Pre Cosquín.

La profesora Lorena Fuentes, integrante Grupo ‘Voces del Sur’ que ganó las dos últimas ediciones del Pre Cosquín, se refirió al nuevo taller de danzas folklóricas.

“Es un nuevo taller municipal y estamos en distintos SUMs de la ciudad, como Chacra XI; el AGP, Chacra IV, el CGT y en el Alem y estamos enseñando a los chiquitos desde el primer paso de danza hasta una coreografía que podamos presentar”.

Además de adultos y pese a que es de reciente conformación, tiene 30 niños alumnos.

Los padres interesados en anotar a sus niños en estos talleres, pueden dirigirse directamente a los SUMs, al Centro Cultural Alem o bien a la página web de la profesora Lorena Fuentes. “Mi teléfono es 15400237 y me pueden llamar a cualquier hora. No hace falta ninguna indumentaria especial, los nenes que vengan con lo que puedan, no hay uniforme ni tampoco ninguna cuota porque es absolutamente gratuito. Solo tienen que venir con ganas de aprender folklore”, dijo la profesora.