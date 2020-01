El Municipio socializó al nuevo titular de Defensa Civil

Diego Radwanitzer, Subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, presentó a Sebastián Águila como nuevo director de Defensa Civil de la comuna local. “Defensa Civil ocupa un lugar central en la gestión municipal del intendente Martín Pérez y la sociedad la tiene en muy alta estima”, resaltó Radwanitzer.

Río Grande.- El Subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio de esta ciudad, Diego Radwanitzer, junto a la Dra. María Eugenia Cóccaro -Directora de Medicina, Seguridad e Higiene Laboral-, socializó al nuevo titular de Defensa Civil Municipal, Sebastián Águila.

Justamente el flamante funcionario tiene una vasta experiencia en la materia y secundó a Pedro Franco cuando éste era Director del área durante la pasada gestión.

“Estamos presentando al flamante Director de Defensa Civil del Municipio de Río Grande, Sebastián Águila, quien tiene todo nuestro apoyo para su nueva gestión”, comentó Radwanitzer.

En ese sentido resaltó que “Defensa Civil ocupa un lugar central en la gestión municipal del intendente Martín Pérez”.

Observó que la repartición municipal “goza de un gran prestigio ante la comunidad que la valora por su tarea diaria en distintas circunstancias. Nuestro apoyo se traducirá en mantenerla equipada y con los elementos necesarios para que puedan los agentes municipales desarrollar óptimamente su función”.

Finalmente el funcionario municipal destacó que área profundizará en una primera etapa capacitación a los propios trabajadores de la Municipalidad de Río Grande. “De hecho ya comenzamos con la primera capacitación a los profesores que trabajarán en las colonias con los chicos y jóvenes”.

Sobre Sebastián Águila

Sebastián Águila nació en Río Grande hace 39 años, desde joven trabajó en distintos lugares, como fábricas y comercios.

A fines del 2004 ingresó en la entonces PAN Policía Aeronáutica Nacional, institución que después un año después –en el 2005- pasó a ser la PSA Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“Trabajé en la PSA hasta fines del 2012, cuando ingresé a Defensa Civil Municipal a fines de ese mismo año. En el 2016, Pedro Franco, el ex director, me designa como Jefe de Operaciones hasta diciembre del 2019. En la actualidad, por decisión del intendente Martín Pérez, el Secretario y el Subsecretario de Gestión Ciudadana, me asignaron como Director de Defensa Civil Municipal”, contó el propio Águila, ante la consulta.

Sebastián Águila es papá de tres hijos, está casado con la bailarina Mariana Santillán, sus dos hijas son Ariana la mayor –bailarina-, Ariana también bailarina y un nene que practica motocross, Santiago, el Benjamín de la familia.