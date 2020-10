El Municipio de Río Grande profundiza el trabajo en conjunto con Nación en la pandemia

La Secretaria de Salud María Eugenia Cóccaro informó sobre la decisión de avanzar con la compra de más equipamiento para el laboratorio municipal, a fin de aumentar la cantidad de muestras procesadas por día. Actualmente ronda las 50, pero no son suficientes los recursos del municipio y el hospital, por lo que varias se derivan a Ushuaia, con la demora que acarrea. Hubo una capacitación del sector de epidemiología a los profesionales municipales y el objetivo es “complementar” la labor que desarrolla el Ministerio de Salud, con los centros municipales para atender pacientes sin COVID y el centro de internación de pacientes leves. Destacó el aporte de la Dra. Vizzotti, Secretaria de Acceso a la Salud del gobierno nacional, con quien mantuvo reuniones el fin de semana de la que fue parte el intendente Martín Pérez.

Río Grande.- La secretaria de Salud del Municipio de Río Grande, María Eugenia Cóccaro, informó por Radio Universidad 93.5 sobre la visita de la secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti, junto con su equipo de trabajo en la tarde del sábado. “Mantuvimos distintas reuniones, mesas de trabajo con epidemiología, con médicos infectólogos. Fue una visita muy productiva, nos pudo transmitir su experiencia en el trabajo que están haciendo en el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde más casos hay día a día. En la tarde del domingo hicimos una recorrida por el Laboratorio municipal y vamos a empezar a implementar distintas estrategias para complementar la actividad que lleva a cabo el Ministerio de Salud del gobierno con algunas acciones para tratar de cortar la transmisión que estamos teniendo”, dijo.

“Estamos viendo una problemática con los llamados telefónicos y los seguimientos de los casos positivos, el aislamiento de los contactos estrechos, porque hemos tenido un aumento de casos en los últimos días. Al tener tanta cantidad de casos para hisopar muchos tuvieron que ir a la ciudad de Ushuaia, otros se procesaron en Río Grande. Con los casos que aparecieron en Ushuaia tuvimos demora en la entrega de resultados. A raíz de esa demora, se retrasó también la información a la gente”, planteó, por lo cual aspiran a aumentar la cantidad de muestras procesadas en el municipio.

“Ayer tuvimos una capacitación del personal de epidemiología del hospital destinado al sector del municipio que está complementando la actividad de epidemiología. Vamos a ver si podemos acelerar todos los informes que necesita la provincia para que la gente pueda aislarse en tiempo y forma. Lo que manifestó la Dra. Vizzotti es que no tenemos algo nuevo en nuestra ciudad sino que es algo que está pasando a nivel mundial. Hay rebrotes en Europa, y en distintos lugares donde habían logrado una meseta. En el país está pasando lo mismo. Hubo provincias que lograron tener una meseta, descender la curva, y tuvieron brotes nuevos. Lo mismo está pasando en Río Grande. Habíamos logrado una meseta alta, pero con estabilidad y un 30% de positividad en las muestras tomadas, y con el correr de los días volvimos a ascender la curva. Lo que estamos viendo hoy es lo que pasó hace doce días. Entendimos que la situación epidemiológica cambia día a día, hay un cansancio por parte de la gente, y todos estamos cansados, no solamente los vecinos, sino los que estamos al frente del sistema de salud. La Dra. Vizzotti decía que esto lleva a que nos relajemos, que olvidemos medidas a tomar, como la distancia social, el uso del cubreboca cuando estamos con otras personas. Esto tiene que ver con este nuevo rebrote, más algunas aperturas que se han hecho y con las salidas recreativas”, explicó.

Observó que “muchos chicos están aprovechando las salidas recreativas que están permitidas, y algunos se encuentran con amigos en la calle, no todos usan el cubreboca, no todos mantienen la distancia social y eso hace que haya más contagios. Una de las ventajas que tenemos en Tierra del Fuego y en Río Grande en particular es el viento. Es algo que nos puede favorecer al estar al aire libre, pero hay que usar el barbijo igualmente. Es muy poco el tiempo que puede estar el virus en el aire en suspensión y la manera de contagio que más se ha comprobado es a través de la saliva que emitimos cuando tosemos, cuando hablamos, al compartir el mate o algún tipo de vajilla”, indicó.

“Nosotros tenemos el virus circulando y no vamos a poder lograr la situación de junio, cuando no teníamos casos. Vamos a seguir teniéndolos un tiempo más, por eso nos tenemos que concientizar, hacerle frente al virus, convivir y saber cómo hacerlo para disminuir la posibilidad de contagio”, pidió.

“El sistema de salud es parte de todo esto, para poder contener la situación, y también tenemos que entender que cada vecino es responsable de cuidarse y cuidar al otro. Las salidas recreativas que se están haciendo están permitidas, pero de forma individual o con convivientes. No tenemos que agruparnos en lugares públicos y, si nos encontramos con un amigo cuando estamos caminando, saber que no nos tenemos que saludar con un beso y un abrazo, que debemos mantener puesto el cubreboca, y no agruparnos a tomar mate o compartir una gaseosa. Son cosas que debemos evitar para que dentro de 14 días podamos volver a la meseta que habíamos logrado y continuar con las reaperturas”, manifestó.

Los más expuestos

Consultada sobre las edades de mayor contagio, dijo que “cualquier persona puede ser infectada y en cierta edad puede provocar una evolución distinta. La mortalidad es más alta en las personas mayores de 60 años. Los niños y adolescentes pueden cursarla de forma asintomática o muy leve, pero pueden ser transmisores de la enfermedad. Por eso apuntamos a la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Es bueno tener aperturas, pero esto depende exclusivamente de la responsabilidad de cada uno. Las personas que menos posibilidad tienen de enfermarse son los niños y los adolescentes, por eso apuntamos a que se cuiden mucho más, que usen el cubrebocas. Todos queremos volver a una normalidad, volver a juntarnos con los amigos, salir a la plaza, pero por ahora hay que hacerlo con cuidado, con distancia y con el cubreboca”, insistió.

Más equipamiento

Respecto de la cantidad de médicos e insumos con los que cuenta el municipio, dijo que “la Secretaría de Salud está complementando distintas acciones del gobierno, donde necesite que colaboremos. En los centros de salud comunitarios estamos llevando a cabo la atención no COVID, porque necesitamos lugares de menor riesgo de infección para el control del niño sano, de embarazadas, el monitoreo. Hemos acordado con gobierno que todos los centros del municipio se van a dedicar a lo que es no COVID y control de enfermedades crónicas, niños sanos y embarazadas. Lo que tenga que ver con síntomas respiratorios y COVID, lo lleva adelante el hospital y los CAPs de la provincia. Nosotros contamos con médicos que son itinerantes en algunos casos y no los tenemos a disposición porque están fuera de la provincia. Tenemos un centro de cuidados para pacientes leves con médicos abocados a esa internación durante las 24 horas. Nuestro sistema de salud municipal está abocado exclusivamente a atención no COVID y al centro de cuidados leves. Estamos complementando la actividad de provincia y tenemos profesionales abocados al seguimiento epidemiológico para dar informe de los resultados de los hisopados y los contactos estrechos de los positivos”, detalló.

“El intendente Martín Pérez nos instruyó para generar un diagnóstico en forma diaria, que es muy difícil de lograr con los hisopados. Nosotros creamos un laboratorio de biología molecular que requiere de mucho esfuerzo económico y de recurso humano. Hay pocos especialistas en biología molecular, el municipio apostó a eso y tenemos un diagnóstico en el día, pero nuestra capacidad de respuesta también es limitada. Estamos procesando 50 muestras diarias aproximadamente, algunos días son 60 muestras, y eso requiere de un alto costo de insumos y de recurso humano. El 107 hace determinadas muestras por día y algunas nos mandan a nosotros para que las procesemos, y el resto de las muestras las mandan al hospital de Ushuaia. Nosotros tenemos el resultado en el día, pero lamentablemente en Ushuaia están demorados por el rebrote que tienen y hay una demora de 48 a 72 horas. Por eso es tan importante la puesta en marcha de nuestro laboratorio y ver cómo podemos aunar el trabajo con el hospital de Río Grande para lograr procesar más muestras nosotros y tener una respuesta diaria mayor”, fijó como objetivo.

“Esos datos los transferimos a la provincia. Son cargados en un sistema único para que ellos puedan hacer el seguimiento final y elevar la información al Ministerio de Salud de Nación”, dijo de los resultados del laboratorio municipal.

“El recurso humano es una de las cosas que necesitamos, para poder hacer 150 muestras por día se requiere de 14 horas de trabajo. El laboratorio trabaja de lunes a lunes, y el personal también está cansado, porque todos los días son laborales. Los insumos para procesar las muestras son costosos y contamos con la ayuda del Malbrán para que nos entregue algunos kits, pero muchos insumos los tiene que costear el municipio. Estamos viendo cómo podemos mejorar la complejidad del laboratorio con alguna centrífuga y adquirir otro equipo de PCR para procesar más muestras en forma diaria, y no tener que derivar muestras a Ushuaia”, adelantó.

Muchos fallecidos

La funcionaria lamentó la cantidad de vidas que se perdieron en la ciudad y explicó el procedimiento para la disposición de sus restos. “Nos da mucho pesar la cantidad de fallecidos, hay un convenio con la Cooperativa Eléctrica para poder realizar la cremación. Se está trabajando en forma organizada junto con el gobierno provincial, porque todos los fallecidos de COVID tienen que ser derivados del Ministerio de Salud a la Cooperativa Eléctrica para ser cremados. Yo le planteé a la Dra. Vizzotti la problemática que estamos teniendo con la cantidad de fallecidos, porque estamos llegando al 2%. Ella nos comentó que estamos dentro de los parámetros del país. Así y todo queremos mejorar eso, pero muchos fallecidos tenían enfermedades preexistentes, ya sea hipertensión, obesidad, alguna enfermedad oncológica. Tenemos que ver cómo cuidar a los pacientes de riesgo para que no se infecten”, pidió por último, con un mensaje especial a los jóvenes, para que cuiden de sus mayores.