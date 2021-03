El Municipio de Río Grande financiará la incorporación de dos profesionales

La Directora de Salud Mental, licenciada Andrea Manavela, explicó los alcances del convenio firmado con la Asociación Reencontrándonos, en función del cual se financiará la contratación de dos profesionales para la atención de consumos problemáticos de sustancias. Indicó que ni el municipio ni la provincia cuentan en la zona norte con herramientas de asistencia en la recuperación de adicciones y destacó el aporte de la asociación a través de la atención en consultorios y hospital de día. Recordó que durante la pandemia el municipio dispuso una línea de asistencia para toda la comunidad en materia de salud mental y “a nivel nacional se sabe que se agudizaron los consumos problemáticos durante la pandemia”. Además planteó la dificultad del abordaje porque “hay tolerancia ante el consumo de alcohol por parte de menores” y se debe trabajar desde diversas áreas, que incluyen a las instituciones, la familia y la propia escuela.

Río Grande.- La licenciada Andrea Manavela, Directora de Salud Mental del Municipio de Río Grande, explicó por FM La Isla los alcances del convenio firmado con la Asociación Reencontrándonos, que venía reclamando asistencia en la zona norte para poder dar respuestas.

“Es una acción más en la planificación que se está llevando adelante desde el Municipio con la gestión de Martín Pérez, para poder abordar un tema tan complejo como es el consumo problemático de sustancias. Esa es la razón de ser de este convenio, para trabajar no sólo en pos de la prevención como se viene haciendo, sino también dar un margen de respuesta en la asistencia ante estas situaciones”, dijo.

“La Asociación Reencontrándonos trabaja justamente con el consumo problemático de sustancias y hay una prevalencia importante en la ciudad. Esta asociación en Ushuaia cuenta con la posibilidad de internación para las situaciones más complejas, y en Río Grande tiene abordajes a través de consultorios externos y hospital de día. Son tratamientos necesarios y no se dispone de esto en otros sectores”, advirtió.

Detalló que “el convenio consiste en una ayuda que va a dar el Municipio para la contratación de profesionales para la asociación, a cambio de poder contar con las prestaciones que tiene la asociación, que no tienen ni el municipio ni el gobierno en Río Grande. En principio son dos profesionales, que los va a proveer el Municipio para que cumplan funciones en la asociación, en un marco de colaboración y articulación, como se hace con otros organismos. Es un ente más con quien podemos armar una red de trabajo”.

Disminución de la edad

Observó que esta problemática “atraviesa a todas las edades y lo preocupante es que se detectan consumos problemáticos a edades cada vez más tempranas, sobre todo de consumo de alcohol. Es un problema de difícil abordaje porque hay una alta tolerancia al consumo de alcohol en jóvenes, y son cada vez más jóvenes. Eso requiere de la colaboración de muchas instancias porque no se puede hacer un trabajo efectivo sólo desde el Municipio. Hay que involucrar a otros sectores e instituciones. No puede quedar afuera la familia, estuvimos trabajando con las escuelas todo el año pasado ofreciendo formación sobre consumos problemáticos en el ámbito escolar. No es una situación que afecte solamente a una clase social y en todo caso lo que determina la clase social es el tipo de sustancia que se consume”, sostuvo.

“Todos somos parte del problema y también todos somos parte de la solución y debemos aportar desde nuestro lugar para dar alguna intervención eficaz a esta problemática”, expresó.

Aumento en pandemia

Respecto de la incidencia de la pandemia en el aumento del consumo, recordó que desde el año pasado se dispuso “una línea de asistencia para toda la comunidad y de ahí tenemos ciertos datos. A nivel nacional se sabe que se agudizaron los consumos problemáticos durante la pandemia. Localmente se puede leer que hubo un montón de mecanismos que se implementaron y favorecieron el consumo en este contexto, y hay tolerancia ante estas cuestiones que lo hace muy complicado, como la venta de alcohol a menores. Cada área tiene una responsabilidad, nosotros podemos intentar concientizar, explicar el porqué, tratar de brindar un abordaje integral, y cada uno desde su lugar debe tener responsabilidad para que esto no suceda. Esto se refleja en distintos ámbitos, en la familia, en el espacio educativo, deportivo, en los espacios públicos, y requiere de la intervención de muchas áreas”, subrayó.

“Ahora puntualmente estamos intentando articular con Reencontrándoos para ofrecer mayor complejidad en la asistencia. Tenemos que trabajar en el área de prevención con acciones concretas que la sostengan”, remarcó.

Consultada acerca de si es posible ampliar la asistencia, indicó que “la idea nuestra es poder expandirnos en cuanto al armado de redes para esta problemática en particular y para las cuestiones de salud mental en general. El consumo problemático es uno de los ejes a trabajar en esta gestión. Se realizó a pesar de la situación sanitaria del año pasado, contamos con el apoyo del municipio, de la Secretaría de Salud y de otras áreas del municipio, sobre todo la Dirección de Juventud. Tenemos un norte en esta temática para poder dar todas las respuestas posibles dentro del campo municipal”, afirmó por último.