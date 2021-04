El Municipio de Río Grande comienza este viernes con hisopados masivos

Podrán concurrir libremente los vecinos que tengan síntomas. La Secretaria de Salud informó que se tomó la decisión en función del impacto del fin de semana largo, dado que se espera un aumento de contagios que empezaría a manifestarse en las próximas 48 horas. Los testeos se harán en el playón de estacionamiento del Skate Park y se pide a los ciudadanos que concurran en su automóvil en lo posible, para tomar la muestra sin necesidad de descender. El resultado se da en el día para proceder de inmediato al aislamiento en caso de positividad. Para la Dra. Eugenia Cóccaro no hay necesidad de medidas de restricción al comercio porque “la actividad debe seguir funcionando”. Apuntó contra las reuniones sociales no sólo en casas particulares sino en restaurantes y bares, donde “lamentablemente no se respeta el distanciamiento social”.

Río Grande.- La secretaria de Salud del Municipio de Río Grande, Dra. María Eugenia Cóccaro, informó por Radio Universidad sobre la decisión de comenzar con hisopados masivos, ante el aumento de contagios que se espera luego del fin de semana largo.

“Desde fines de agosto del año pasado el Municipio está haciendo el procesamiento de todas las muestras de hisopado que toma el 107, y algunas otras muestras que solicitan desde el sector privado para personas que se hacen testeos por viaje o por alguna cuestión protocolar donde lo solicitan. Seguimos con la campaña de atención primaria en los centros de salud para pacientes no COVID y continuamos con la campaña nacional de vacunación a nivel COVID colaborando con el gobierno, con los vacunadores que tenemos en el Municipio. Los estamos poniendo a disposición para el dispositivo de vacunación en el gimnasio Muriel y también estamos aportando la ambulancia del Municipio para que las ambulancias del hospital estén abocadas a las urgencias y no a la campaña de vacunación”, dijo de la tarea que se viene realizando hasta ahora.

“Ayer hablamos con la Dra. Judith Di Giglio y me comentó que el número de casos era más elevado en Ushuaia que en Río Grande. Nosotros estamos manteniendo números similares a la semana anterior, pero vemos un incremento en el laboratorio de la cantidad de hisopados que se venían haciendo y el porcentaje de positividad es el mismo que la semana pasada”, señaló.

De acuerdo al parte conocido ayer, en la última semana se registraron 111 casos en Río Grande, 232 en Ushuaia y 12 en Tolhuin, y se mantiene el promedio, si bien se registró el récord nacional con más de 20 mil casos positivos en la jornada previa.

“La segunda ola la estamos esperando en todos lados y, como pasó en un primer momento, en provincia de Buenos Aires se iba a ver antes que en el resto del país el aumento de cantidad de casos, por la densidad de población. En nuestra ciudad tenemos un número similar a la semana pasada todavía, pero sabemos que esto puede cambiar de un momento para otro. Tuvimos un fin de semana largo y hubo mucho turismo interprovincial, además hemos recibido visitas de otras provincias. A eso se suma la Vuelta de Tierra del Fuego, donde lamentablemente muchos espectadores no cumplieron con los protocolos establecidos y no hubo distanciamiento social. Sabemos que los casos van a ir en aumento, en Ushuaia la situación es distinta que la nuestra porque reciben turismo de muchas provincias, y esto genera más movimiento y aumento de la transmisión comunitaria”, planteó.

Estimó que el impacto de Semana Santa “se empezaría a notar sobre este fin de semana. Como municipio no perdemos de vista esa posibilidad y estamos preparando acciones ante el aumento de casos. Hablamos con el intendente la semana pasada sobre la posibilidad de que, después del fin de semana largo, tuviéramos un aumento de personas sintomáticas. Estamos lanzando el viernes un testeo que nunca hizo hasta ahora el municipio, si bien lo hizo la provincia y el municipio de Ushuaia. Va a ser un testeo de hisopado masivo con los tests rápidos de antígenos. Nos parece un buen momento hacerlo después del fin de semana largo para las personas que concurrieron a algún evento social o que hayan ido a la carrera y puedan estar incubando la enfermedad. Seguramente los síntomas los van a empezar a manifestar entre jueves y viernes, por eso es oportuno lanzar un hisopado masivo”, explicó.

“Va a ser voluntario para todos los que consideren que tienen algún síntoma compatible con COVID, como fiebre mayor de 37.5, dolor de garganta, dolor de cabeza, vómitos o diarreas, pérdida de gusto y olfato. Las temperaturas empiezan a ser más bajas y esto va a repercutir en otras enfermedades respiratorias como resfríos, faringitis, que no siempre son compatibles con síntomas de COVID. La persona que tenga alguna duda puede concurrir y le vamos a hacer el hisopado igual, es decir que va a ser no sólo para síntomas específicos de COVID”, indicó.

Mejor, en auto

El lugar de convocatoria es el playón de estacionamiento del Skate Park, desde las 10 a las 14 horas. “Si los vecinos pueden concurrir en auto sería ideal porque podemos hacer la toma de muestras desde el vehículo con nuestros hisopadores y darle el resultado a los veinte minutos o media hora mediante mensaje de whatsapp. Si la persona es positiva, nos contactamos con Epidemiología para dar notificación del caso y aislar a los contactos estrechos”, dijo.

“La primera jornada es el viernes y vamos a ver la respuesta que tenemos de la gente. En base a eso se decidirá si lo hacemos dos veces por semana, y puede llegar a ser en el mismo barrio o en algún otro punto de la ciudad. Va a depender mucho de la situación epidemiológica. Esto lo estuve hablando con la Ministra de Salud, y le pareció muy bien que el municipio colabore con este testeo. Ellos están implementando también los hisopados en el gimnasio de la UOM, con lo cual vamos a estar trabajando con distintos dispositivos, tanto municipales como provinciales”, manifestó.

Restricciones posibles

Consultada sobre la posibilidad de avanzar con restricciones de circulación o cierre de comercios en determinado horario, consideró que la situación actual no lo amerita y todo “va a depender de la situación epidemiológica de cada ciudad. Esto se va a decidir por separado, porque no creo que se tome una medida general para la provincia. Quizás la situación de Tolhuin, Río Grande y Ushuaia no sea la misma y seguramente el Ministerio de Salud tome alguna medida restrictiva, pero va a depender de la positividad de los casos en cada ciudad”, expresó.

“Es una situación muy difícil y ya vimos el año pasado que un aislamiento estricto afecta la economía. En este momento, con el nivel de positividad que tenemos en nuestra ciudad, no sería lo más indicado. Además tenemos que entender que los casos positivos nacen de reuniones sociales, de eventos con muchas personas, y nos tenemos que cuidar. Si no nos cuidamos, lamentablemente se tienen que tomar medidas para poder seguir adelante con la situación sanitaria de cada ciudad. Por la situación que tenemos hoy, podríamos mantener todo abierto, con restricción de circulación en la noche, porque sabemos que hay que mantener la actividad económica”, priorizó.

“Si todos nos cuidamos, respetamos las normas y evitamos las reuniones sociales con muchas personas, no se van a tener que tomar medidas de restricción. Cuando hablamos de reuniones sociales hablamos de todo tipo de reuniones: familiares, en algún evento en un restaurante o un bar. En este momento tenemos permitido reuniones de más personas, los restaurantes y bares están abiertos, pero lamentablemente algunos ciudadanos no respetan el distanciamiento social ni el uso permanente del cubreboca y nariz. Algunos tienen síntomas y de todas maneras se juntan con otras personas. Esa restricción en cuanto a cantidad de gente en eventos sociales puede llegar a ser una solución y es algo que se está viendo en todo el mundo, porque el contagio sobre todo es por las reuniones sociales”, subrayó.

Insumos suficientes

La secretaria garantizó la cantidad de insumos suficientes en el Municipio para atender esta nueva demanda. “Nos fuimos preparando con la compra de tests de antígenos para poder hacer los hisopados. No los habíamos realizado todavía porque creíamos que no era necesario, pero ante la posibilidad de un incremento de casos la próxima semana nos pareció oportuno dar inicio. Los insumos de laboratorio para el procesamiento de hisopados con la técnica de PCR también los tenemos, porque el intendente Martín Pérez hizo un gran esfuerzo en dedicar parte del presupuesto para la atención de la salud en Río Grande. Son insumos caros y es algo que hay que valorar. El municipio tiene en el mismo día el resultado de un test de PCR y sabemos que no pasa esto en todo el país. Es algo costoso de mantener, los insumos y el recurso humano son costosos, por lo tanto es muy valioso para los riograndenses contar con esto”, indicó.

Asimismo, dio cuenta del contacto frecuente con la Ministra de Salud. “Estamos todos de acuerdo en que tenemos que trabajar en conjunto para poder salir adelante. Cada municipio tiene su presupuesto y lo está dedicando en gran parte a la salud. Los presupuestos de los municipios no son los mismos que los del gobierno y los tres intendentes están haciendo un gran esfuerzo, que es para valorar. Nosotros hemos tenido colaboración del instituto Malbrán con insumos en el inicio del Laboratorio, el gobierno nos ha aportado algunos insumos, pero para procesar el muestreo de los hisopados PCR se requieren de muchos más y gran parte del presupuesto está dedicado a esto. Aproximadamente hemos hecho unos 13 mil hisopados, y es un número importante”, concluyó.