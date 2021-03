El Ministerio de Salud comenzará con vacunación domiciliaria a pacientes inmovilizados

Será independiente de la edad, y la vacuna elegida es Astrazeneca, dado que la Sputnik es difícil de trasladar porque requiere mantenerse a -18 grados. La ministra Judith Di Giglio estimó que entre lunes y martes se concluye con la primera dosis para todo el personal de salud, del sector público y privado, que superan los cuatro mil. También esperan recibir más dosis para empezar a vacunar a adultos mayores de entre 75 y 80 años; y para el caso de Sinopharm, que no está aprobada para mayores de 60, se comenzó a colocar a pacientes entre 55 y 59 años con factores de riesgo. Respecto del pedido de informes del legislador del MPF Pablo Villegas, aclaró que la respuesta se enviará esta semana pero sin la nómina de vacunados porque “está prohibido por ley”, y reconoció que la convocatoria al funcionario municipal Alejandro Ledesma fue “un error administrativo”, por ser parte de la planta del Ministerio de Salud. No obstante garantizó que el funcionario recibirá su segunda dosis.

Río Grande.- La ministra de Salud, Dra. Judith Di Giglio, dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre el avance del plan de vacunación que esta semana concluye con el personal docente y ya comenzó a aplicarse a mayores de 80 años.

“Venimos con una campaña de vacunación exitosa. Los adultos mayores de 80 años prácticamente fueron vacunados en su totalidad, por supuesto todos los que se han comunicado, porque la vacunación es voluntaria. Hemos vacunado en residencias de adultos mayores, a los pacientes que se están realizando diálisis tanto en el sector público como en el privado, independientemente de la edad. Esta semana vamos a continuar vacunando a todas las personas con internación domiciliaria, independientemente de la edad también. Es una logística bastante importante y estamos vacunando con Astrazeneca, que es un frasco con diez dosis y una vez abierto tenemos entre seis y ocho horas para colocar las vacunas. Estamos haciendo un circuito de pacientes postrados con internación domiciliaria para poder vacunarlos a todos”, explicó.

“Con las dosis recibidas de la Sputnik V hemos vacunado al personal de salud casi en su totalidad, y fueron 6.050 dosis del primer componente. Luego recibimos 2 mil dosis de Astrazeneca que hemos aplicado a mayores de 80 años, pacientes postrados y personas con diálisis. Ya vacunamos a más de 1.200 adultos mayores de 80 años. Recibimos 2.700 vacunas de Sinopharm, que por el momento no están aprobadas para mayores de 60 años. Con estas dosis el lunes vamos a finalizar prácticamente con la totalidad del sistema de salud y vamos a comenzar a vacunar pacientes de riesgo de entre 55 y 59 años”, adelantó.

Para esta semana se esperan más dosis de la Sputnik V y “vamos a avisar a la comunidad cuándo pueden empezar a comunicarse los mayores de 75 años. Es decir que esta semana por un lado estaremos vacunando personal de salud, por otro lado adultos mayores, y luego también personas de entre 55 y 59 años con factores de riesgo”, precisó.

Cantidad recibida

Consultada sobre el total de vacunas recibidas en la provincia, dijo que fueron “3.050 dosis de la Sputnik, 2.000 dosis de Astrazeneca y 2.700 dosis de Sinopharm. Son en total 7.750 dosis del primer componente de los diferentes tipos. Luego recibimos más dosis del segundo componente de Sputnik y a los 21 días debe colocarse. Es un gran trabajo de logística de vacunación y lo estamos haciendo cuando corresponde. En el caso de Astrazeneca la segunda dosis está recomendada luego de cuatro a doce semanas de la primera, y todavía no recibimos la segunda dosis. Para Sinopharm la segunda dosis está recomendada luego de 28 días de la primera y tampoco la hemos recibido porque no estamos en período de colocarla”, señaló.

Vacunación de docentes

Se le preguntó cuándo será el turno de los docentes pero todavía faltan muchas dosis para dar cobertura al total: “Hay un plan nacional estratégico de vacunación que venimos trabajando hace muchos meses. En nuestra provincia tenemos una población objetivo que ronda las 55 y 60 mil personas. En esa cantidad están incluidos todos los mayores de 60 años, el personal docente y no docente, el personal de seguridad, el personal de salud y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Esa es la población objetivo del programa nacional de inmunización”, dijo, por lo cual hasta ahora aproximadamente se habría vacunado un 10% y habrá que esperar nuevas remesas del gobierno nacional.

Pedido de informes de Villegas

En cuanto al pedido de informes del legislador del MPF luego del escándalo nacional por los vacunatorios VIP y en particular por la vacunación del funcionario municipal Alejandro Ledesma, afirmó que “ya tenemos el informe y va a ser presentado esta semana. No podemos entregar nombre y apellido de las personas vacunadas porque hay una ley que lo impide. Esto sucede en todo el país, pero vamos a enviar el informe de todas las personas vacunadas en una campaña, que es totalmente transparente en nuestra provincia”, aseveró.

“Como provincia hemos decidido no vacunar personal estratégico, que son aquellos que cumplen un rol en su labor diaria y no pueden ser fácilmente reemplazados, como el gobernador, intendentes, legisladores, que no están vacunados. Yo no estoy vacunada tampoco”, dijo la ministra.

Respecto del descargo del Municipio de Ushuaia, en defensa de Ledesma, que señaló que fue citado por el Ministerio de Salud, admitió que hubo “un error administrativo”: “El señor Ledesma pertenece a la planta del Ministerio de Salud de la provincia y todo el personal de salud debe estar vacunado. Cuando preparamos la lista desde el área de Recursos Humanos estaba su nombre. Por supuesto fue un error administrativo involuntario, y el administrativo que lo llamó para la vacunación no sabía que no trabajaba en el Ministerio de Salud. Simplemente es eso lo que sucedió y no hay nada más detrás”, sostuvo.

Según el jefe de gabinete Mario Daniele, Ledesma “cayó en una trampa”, dado que lo estaban esperando cámaras fotográficas. “Él se vacunó, y ya es una decisión personal, y por supuesto va a tener la segunda dosis. Fue contactado y recibió el turno como todo el personal de salud. Son 2.300 personas las que pertenecen al Ministerio de Salud y está vacunado el 80% del personal. Entre lunes y martes se va a terminar con el resto, tanto del sector público como privado, y son más de 4.000 si contamos el sector privado. Yo reconozco el error de que esta persona no debería haber sido convocada por el Ministerio de Salud”, expresó Di Giglio.

Previsión imposible

La ministra no pudo precisar cuándo terminarán de vacunar a todos los grupos objetivo, dado que la provincia no pueda adquirir vacunas y dependen de los envíos de nación: “El grupo más importante que debemos vacunar son los mayores de 60 años y, a medida que recibimos dosis, vamos convocando, la gente llama al 0800 y recibe su turno. Entre lunes y martes vamos a recibir dosis de Sputnik, que están habilitadas para mayores de 60 y, en base a la cantidad de dosis que recibamos vamos a estar avisando para que puedan llamar al 0800 y acceder al turno. De acuerdo a la cantidad de dosis veremos el grupo etario al que convocamos y seguramente será entre 75 y 80 años”, barajó.

“Nos confirmaron que vamos a recibir 1.700 dosis más de Sinopharm, que no está habilitada para mayores de 60, por eso a partir de esta semana estamos vacunando a personas con factores de riesgo de entre 55 y 59 años. En este caso deben inscribirse a través de un link y no llamar al 0800. Esto lo hacemos para tener diferentes canales y que no colapsen ni los sistemas ni el 0800. Nosotros nos enteramos de las dosis el mismo día que sale el avión y no podemos predecir cuántas dosis vamos a recibir en un mes, ni de qué tipo. Por eso esperamos a recibir las dosis y, en base a la cantidad que llega, vamos convocando a las personas por grupo etario o factores de riesgo”, dijo.

Recordó que “las vacunas las compra el gobierno nacional, ninguna provincia puede comprar vacunas, y cada una tiene precio diferente. Con respecto a la vacunación en domicilio, la Sputnik debe ser conservada a -18 grados, por eso hemos puesto puntos de vacunación fijos y los adultos mayores se acercan al lugar, porque es una vacuna difícil de ser transportada. Cuando recibimos las 2.000 dosis de Astrazeneca, que se mantiene entre 2 y 8 grados, con esa vacuna en estos días estamos realizando la vacunación a pacientes postrados en forma domiciliaria”, concluyó.