El lunes llegan las primeras 600 dosis de la vacuna rusa

La ministra de Salud Judith Di Giglio estimó que el próximo lunes llegarán las primeras 600 dosis de la vacuna rusa a Tierra del Fuego y el plan de vacunación comenzará con el personal de salud. Para la segunda quincena de enero se prevé la llegada de 5 millones de dosis al país y será el gobierno nacional el que determine cuántas corresponden a la provincia. Se irá vacunando en función de las prioridades, al personal de salud, luego de fuerzas de seguridad, personas con patologías de riesgo y finalmente mayores de 60 años.

Río Grande.- La ministra de Salud Judith Di Giglio confirmó por Radio Universidad 93.5 la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa a Tierra del Fuego. Fue informado ayer por un parte de prensa y se trata de 600 vacunas correspondientes a la primera dosis. “Ayer nos confirmaron la llegada para este lunes de la primera dosis, para vacunar a 600 personas, siguiendo los lineamientos de prioridad que da el Ministerio de Salud de la Nación. Se vacunará sobre todo al personal sanitario tanto del sistema público como privado, la gente de laboratorio, las guardias y las terapias”, dijo.

“El plan de inmunizaciones no depende de la provincia. Es un plan nacional, y el gobierno nacional realiza la logística y la distribución de las vacunas. Se espera la llegada de 5 millones de dosis para la segunda quincena de enero. Una vez que tengamos definida la cantidad de dosis que van a llegar a nuestra provincia se seguirán los lineamientos nacionales, terminaremos con el personal de salud, luego vendrán las fuerzas de seguridad, las personas con patologías de riesgo y los mayores de 60 años. Ahora se va a iniciar con 600 personas y deben pasar al menos 21 días para la segunda dosis, pero vamos a recibir la primera dosis ahora”, aclaró.

Nuevo equipamiento

Por otra parte, dado que el presupuesto para 2021 fue estimado en 7 mil millones de pesos para el área y tiene en cuenta la incorporación de profesionales, se le consultó si además habrá adquisición de nuevo equipamiento. “Hemos aumentado el equipamiento en terapia intensiva y laboratorio, en otros sectores no porque este fue un año atípico. Si bien se han comprado muchas cosas, no se compró equipamiento de alta tecnología como podría ser un tomógrafo. Estamos previendo comprar un angiógrafo para la ciudad de Río Grande el próximo año, para realizar estudios sobre circulación cardiovascular, angioplastias, colocación de stents. Es un equipo de alta tecnología, de alto costo. El hospital de Río Grande cuenta con uno que fue donado hace muchos años y es necesario un equipo nuevo”, explicó.

Laboratorio del Fin del Mundo

También se la consultó sobre el futuro del laboratorio del Fin del Mundo, que dejó de “producir” medicamentos para HIV. “Hay muchísimos proyectos y hay una responsable que se encarga de los proyectos para el próximo año. Por una parte tenemos la droguería, la idea es abastecerla y vender insumos tanto al sector público como privado a un precio competitivo. El laboratorio este año tuvo dos nuevas habilitaciones ante el ANMAT, una para realizar tests diagnósticos no sólo de COVID como el de antígenos, sino tests de embarazo y diferentes tipos de tests serológicos. No se continúa con la producción del retroviral porque es un fármaco que salió del PMO -programa médico obligatorio-, pero sí con la producción de otro fármaco de alto costo para la hepatitis C”, indicó.

También confirmó que muchos medicamentos tuvieron que ser descartados, pese a la inversión de alrededor de cien millones de pesos en la compra de los insumos. “Es un fármaco que salió del PMO y se dejó de utilizar. Se producía sobre todo para el gobierno nacional, porque se daban de manera gratuita a los pacientes. Gran parte se vendió y otra parte hubo que descartarla. El costo fue una cifra importante y tampoco se podía donar porque el fármaco se dejó de utilizar”, sostuvo.

“Nosotros teníamos la última etapa de producción en el laboratorio. Era un convenio con el laboratorio Bristol y el dinero ya se había pagado en la gestión anterior. Lo que no pudo hacer el Laboratorio del Fin del Mundo fue terminar de vender los últimos lotes, que era dinero extra para el laboratorio”, expresó.

Nueva cepa

Con respecto a las medidas del gobierno nacional por la aparición de una nueva cepa, dijo que “lo que nos informaron ayer en el Consejo Federal de Salud es que se está evaluando la situación de los países limítrofes y de Europa. El cierre se realiza en el aeropuerto de Ezeiza y nosotros tenemos que garantizar el paso por la frontera chilena para que los fueguinos puedan salir y entrar, y eso está garantizado. Si bien la situación de Tierra del Fuego es estable, continuamos en transmisión comunitaria, y el hecho de que se empiece a vacunar no quiere decir dejar de lado los cuidados, sino todo lo contrario. Debemos extremarlos porque todas las actividades están flexibilizadas, están circulando muchas personas y sabemos que el virus circula con las personas”, alertó.

La ministra no descartó un rebrote luego de las fiestas. “No podemos predecir con este virus pero sabemos que las reuniones familiares son el principal punto de contagio y de transmisión del virus. El 24 a la noche toda la Argentina va a estar reunida y es muy probable que los casos aumenten. Lo ideal es reunirnos con diez personas, que siempre sean las mismas y tener el menor contacto posible con un número importante de personas. Por eso se denominan encuentros esenciales”, señaló.

Por el momento el Cochocho Vargas no se está usando “y hace varios días que no hay pacientes. La sala de internación del hospital aún cuenta con disponibilidad y para la provincia es un gasto de recursos extra. No es que se cerró, sigue estando para cuando lo necesitemos”, dijo.

Respecto del aumento de casos en Tolhuin, señaló que “en este momento hay cien casos activos, que son los que teníamos antes en un día en Río Grande. Por ahora la situación está contenida y el personal de salud de Tolhuin está haciendo un gran esfuerzo. Si los pacientes requieren internación deben ser trasladados a la ciudad de Río Grande. Por ahora los casos tienen nexo y tenemos que ver cómo evoluciona la curva”, concluyó.