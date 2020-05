El listado de obras en Tierra del Fuego es muy importante

El presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción participó ayer de una reunión con el gobernador Gustavo Melella por videoconferencia, quien explicó los alcances del proyecto elevado a la Legislatura. Espera que se apruebe este jueves, dado que hay un listado importante de obras que pueden reactivar la economía. Además destacó la voluntad de cancelar deudas con las empresas y la relevancia de implementar expedientes digitales para agilizar trámites.

Río Grande.- El presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción, Gonzalo Yanzi, que nuclea alrededor de 26 empresas de las 30 que existen en la provincia, hizo una evaluación por Radio Universidad 93.5 del proyecto presentado por el Ejecutivo. Ayer participó de una videoconferencia con el gobernador y aseguró que “fue muy interesante la charla, estuvo además la Ministra de Obras Públicas, el Secretario de Obras Públicas de zona sur y la contadora Barboza. La charla duró una hora aproximadamente y el gobernador explicó qué se pretende con el proyecto. Dijo que se está consensuando en la Legislatura que esto salga aprobado el día jueves. El listado de obras es muy importante y está a título enunciativo. Si esto progresa el jueves, la semana que viene intercambiaremos puntos de vista con la ministra sobre el desarrollo de esas obras, para poder interiorizarnos un poco más”.

“Hay obras en las tres ciudades, algunas ya tienen proyecto y falta diagramar los pliegos de licitación, y con otras tienen que hacer algún desarrollo, pero está todo encaminado”, afirmó. “Dentro del proyecto está el hospital de Ushuaia y la planta de tratamiento de Río Grande. La obra del hospital de Ushuaia estaba a cargo de una empresa de extraña jurisdicción, que la dejó abandonada. La ministra Castillo está haciendo consultas con el colegio de ingenieros para que le den una solución. Para las obras que tienen fondos, el gobernador dijo que van a instrumentar los mecanismos necesarios para poder cancelarlas. Se van a ocupar de las deudas y hemos observado que algunas cosas se han ido destrabando, después de las reuniones que tuvimos con la presidente del IPV. Se han ido agilizando algunas cosas y la deuda bajó un poquito, alrededor de un 5%”, estimó.

“Es una situación compleja porque de golpe nos encontramos con un gobierno nuevo, con información que no estaba absolutamente clara, y el 16 de marzo empezó la cuarentena. Mucho de la gestión anterior no quedó plasmado acabadamente en la administración pública y eso dificulta la prosecución de muchos trámites. Enero, febrero y la mitad de marzo es responsabilidad de la administración actual, que no pudo ver algunas cosas con más celeridad y a partir de marzo se trabó todo”, sostuvo.

“Ahora hay algo muy importante, porque en este proyecto de ley se está pensando en la digitalización y la notificación de expedientes por vía digital. Ese es un avance muy importante para agilizar trámites. En las dos últimas reuniones con la cámara yo no estuve presente, pero ahora tuve la oportunidad de hablar directamente con el gobernador y para mí ha resultado muy claro cuál es su objetivo”, destacó.

Consideró adecuada una emergencia que agilice las tramitaciones, dado que “la ley 141, que es la que rige la administración de la provincia, hay que adecuarla al momento actual. El gobernador ya tiene una información detallada de la deuda con las empresas. En esta charla nos centramos en el espíritu de la ley que se está elevando para consideración de la Legislatura”, precisó.

Adelantó que el compromiso es que “parte de los dos mil millones de pesos se van a destinar al pago de obras, pero la ley tiene que estar aprobada, para que se puedan distribuir los fondos en función de estos compromisos. El proyecto me pareció positivo y esperamos que la Legislatura actúe en consecuencia y le dé el apoyo”.

Apuntó que “de la charla participó el sector sindical, estuvo el señor Julio Ramírez de la UOCRA, también el ingeniero Wallner, el ingeniero Díaz que es secretario de la cámara y Daniel Noval que es tesorero”.

En cuanto a la reactivación del sector, indicó que “son 200 los protocolos aprobados, esto implica 200 frentes de trabajo. No sabría decir cuántas personas están involucradas. Nosotros estamos poniendo en marcha una obra que se detuvo, que es la obra del Superior Tribunal de Justicia, donde nos quedan unos 30 días de trabajo. Algunas empresas tuvieron que prescindir de personas, pero son los menos”.

Por otra parte, se le preguntó sobre el proyecto de viviendas del gobierno nacional, pero “todavía no hemos tenido contacto con los funcionarios y no tenemos claro cómo será el derrame de estas cinco mil viviendas, si será un tramo en créditos y otro en subsidios”, concluyó.