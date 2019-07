El legislador Pablo Blanco se distanció de la decisión de Sciurano de cortar boleta

El legislador radical y precandidato a senador instó a votar “la lista completa”, tras las declaraciones del presidente de la UCR fueguina, en las que expuso su preferencia por candidatos de dos listas diferentes, dejando de lado al PRO. Para Blanco “cada uno es libre de decidir”, pero en lo personal está trabajando para la única lista que incluye la fórmula presidencial. Aseguró que todos los candidatos de Juntos por el Cambio forman parte de “un proyecto que en definitiva lleva adelante la defensa de las políticas del gobierno nacional”.

Río Grande.- El legislador Pablo Blanco, precandidato a senador por la lista oficialista del frente Juntos por el Cambio, tomó distancia de las preferencias del presidente del radicalismo fueguino Federico Sciurano, quien adelantó que cortará boleta, para elegir a Blanco como senador y a Paulino Rossi como diputado, ambos radicales.

Quedan afuera de la opción que tomará Sciurano los dos referentes del PRO, Federico Frigerio por un lado, que acompaña a Blanco; y Héctor Stefani por el otro, que compite junto con Paulino Rossi. La tercera opción la completa Natalia Jáñez dentro de las propuestas del macrismo, sólo con una lista de candidatos a senadores.

Por FM Del Pueblo, le agradeció a Sciurano que lo elija, pero dijo que “no comparte que haya que cortar boleta. Es una opinión de Federico Sciurano y creo que nosotros tenemos que propiciar la boleta completa, como lo estoy haciendo yo, con el candidato a presidente, los diputados y senadores de la lista que componemos. No comparto la decisión de cortar boleta pero cada uno es libre de hacer lo que quiera”, expresó.

Más allá de las tres opciones dentro del frente del oficialismo nacional, el legislador remarcó que todas las listas respaldan las políticas del gobierno nacional: “Nosotros estamos en un proyecto en el que venimos trabajando hace tiempo, en el marco de un acuerdo que han suscripto todos los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Ahí quedaba especificado que la banca que se renueva corresponde al partido que tenía la banca. En este caso se renueva una banca del PRO y el partido tomó la decisión de que sea Federico Frigerio. Es alguien con quien vengo trabajando desde el inicio de esta gestión de Mauricio Macri y hemos tenido contacto permanente, porque vendría a ser como nuestro delegado en el Ministerio del Interior en todas las cosas que uno solicita. Puede ser que sea un nuevo arribado a la política, pero siempre se dice que la política tiene que renovarse. No me parece que se critique a alguien nuevo que quiere participar”, señaló a raíz de los cuestionamientos a esta candidatura en particular.

“Creo que todos los candidatos están en condiciones de representar muy bien al espacio, tanto ‘Tito’ Stefani, Paulino, Natalia Jáñez y cualquiera de los que salgan airosos en las PASO. Yo no tengo críticas al resto porque cada cual está en un proyecto que en definitiva lleva adelante la defensa de las políticas del gobierno nacional”, enfatizó.

La “defensa de los intereses”

Consultado sobre la frase común a todos los candidatos, que es defender los intereses de la provincia, aunque luego terminen votando leyes que han perjudicado a los fueguinos, recordó que “el senador es el representante de la provincia en el Congreso nacional, y por lo tanto debe llevar la voz de la provincia a la discusión del Senado. La Constitución de Tierra del Fuego tiene un artículo muy novedoso que no ha perdido vigencia. Cuando son temas que hacen a la gente y los intereses de la provincia, qué mejor que poner en funcionamiento el artículo de nuestra Constitución, que dice que el senador recibe instrucciones, recomendaciones y opiniones de la Legislatura provincial en aquellos temas de estricto interés de la provincia. Ese artículo hay que respetarlo, porque uno es representante no solamente de su partido o de su opinión personal. Es representante de los intereses de la provincia y eso hay que llevarlo adelante”.

“Yo he dado pruebas más que suficientes como legislador provincial cuando el gobierno nacional, que era de mi mismo signo político, tomó medidas que perjudicaron a la provincia. Fuimos los primeros que salimos a poner el grito en el cielo para criticarlo y tratar de modificarlo, con las tarifas, con las asignaciones familiares e inclusive con declaraciones sobre el régimen industrial de algunos funcionarios nacionales. Los primeros que reclamamos que se cambien esas posturas fuimos los integrantes del bloque UCR-Cambiemos”, subrayó.

Comparó esta postura con el kirchnerismo, que no actuó de la misma manera: “Cuando se le quitaron los beneficios impositivos a la producción hidrocarburífera, nosotros presentamos un proyecto de resolución solicitando que esto se revea, pero el FPV y el PSP en la Legislatura votaron en contra de eso. Myriam Martínez, Arcando, Tapia, Marinello, Amanda Del Corro y Liendo votaron en contra de solicitar la restitución de los beneficios de la 19640 a la actividad hidrocarburífera”, cuestionó, en función del alineamiento nacional.

“Hay otros que dicen ser los padres de la criatura con el tema de la prórroga de la 19640, pero cuando ellos fueron Ejecutivo con mayoría en ambas Cámaras, no hicieron nada para prorrogar el subrégimen. ¿Adónde está la credibilidad cuando dicen que ahora lo van a prorrogar, si no lo hicieron cuando estaban?”, preguntó.

“A veces hay que tener una línea de conducta. Cuando hay que defender los intereses de la provincia no interesa el color del gobierno nacional. Hay que defenderlos y trabajar, y nosotros lo hemos demostrado”, sentenció.

Prórroga con condiciones

A propósito del subrégimen, consideró que “debe ser prorrogado bajo algunas condiciones. No se puede prorrogar porque sí por 15 ó 20 años más para que cuando falten tres años estemos igual. Debe ser bajo ciertas condiciones para las empresas”, dijo, y sobre este esquema se estaría trabajando.

“Acá no cabe ninguna duda de que el subrégimen industrial, con algunos condicionamientos, va a ser extendido; pero nuestra industria se tiene que reconvertir. No puede ser que todas las fábricas estén exclusivamente dedicadas a fabricar televisores, aire acondicionado y celulares. Hay que buscar una reconversión en ese sentido y mantener esto hasta tanto se vaya reconvirtiendo, con el aprovechamiento de los recursos naturales, los hidrocarburos y con la petroquímica, que está bastante avanzada”, afirmó.

“Hay definiciones que todavía no se han tomado, no por parte de las autoridades sino por parte de los que quieren llevar adelante el emprendimiento. Eso daría origen a un montón de actividad. Hay proyectos en marcha, pero lo que pasa es que hay decisiones que están pendientes de tomarse y mucho depende del resultado electoral, pero está muy avanzado el tema de la petroquímica”, reiteró.

“En Tierra del Fuego tenemos la industria plástica y la materia prima se importa. Teniendo la petroquímica, la materia prima puede elaborarse en Tierra del Fuego. Hay otra serie de actividades con recursos naturales que antes no tenían los beneficios de la 19640 y este gobierno se los ha dado, para la incorporación de productos extra zona a los recursos naturales”, destacó.

Respecto de las grandes obras pendientes en la zona norte, como el nuevo puente de margen sur o el puerto de Río Grande, dijo que “la petroquímica conlleva la construcción de un puerto en la zona norte de la provincia. En el caso del puente de Río Grande, hay conversaciones para tratar de que esa obra se lleve a cabo, pero hasta que no haya un esbozo de que esto sea una realidad, uno no puede andar vendiendo espejitos de colores”.

“La necesidad del puente de Río Grande viene desde hace mucho tiempo y me pregunto dónde estuvieron nuestros senadores y diputados nacionales que no lo pusieron en discusión en el ámbito que corresponde, que es el debate del presupuesto. Yo voy a poner todo lo que sea de interés para la provincia y, si llego a ser senador, voy a trabajar mancomunadamente con las autoridades para ser un canal de solución a los problemas provinciales, independientemente de los proyectos personales que uno pueda tener como senador”, adelantó.

De llegar a la banca, se comprometió a visitar la Legislatura y mantener un contacto para coordinar acciones. “Cuando uno es representante de la provincia, debe representar sus intereses, le guste o no le guste quienes sean las autoridades y coincida o no con el gobernador de turno. Acá muchas veces se confunde. Los senadores y los diputados juegan más para llevar agua a su molino partidario que para los intereses de la provincia, y esto hay que cambiarlo. No puede ser que un gobierno provincial no cuente con los senadores o tenga cinco diputados y no cuente con ellos. Escuchar a la gobernadora decir que no tiene diputados no es bueno, independientemente de que sean de otro espacio político”, mencionó a partir de las críticas de Bertone a los parlamentarios de La Cámpora por no acompañar las leyes de Macri.

“Hay que hacer lo que beneficia a la provincia independientemente de la pertenencia partidaria. Debe haber un trabajo mancomunado de los diputados y senadores con las autoridades provinciales y municipales”, dijo, y avizoró que uno de los grandes temas por discutir en el Congreso en el próximo gobierno nacional será la coparticipación a las provincias. “Indudablemente es un tema que se debe discutir y está pendiente desde la reforma del ’94, pero con el mecanismo que se ha impuesto es muy difícil llegar a un acuerdo, porque debe haber consenso de todas las provincias”, indicó.

“Más allá de las críticas del Ejecutivo provincial y municipal, este gobierno ha avanzado mucho en el reparto federal de los recursos. Pasó de un 22% que recibía la provincia a casi un 42% de distribución automática. Es decir que ingresan los recursos y directamente se transfieren. El gobierno anterior repartía el 22% y para el resto había que ir a pedir por favor y rendir pleitesía. Ahora está en el 42% el reparto y es un avance muy importante que se ha dado en materia de federalismo”, sostuvo.

“Algunos no lo quieren reconocer y es otro cantar. Cuando el gobierno asumió, de 24 provincias, 21 tenían dificultades. Hoy son 3 ó 4 las que tienen dificultades y el resto tiene superávit fiscal. Esencialmente es por el reparto de recursos de coparticipación en forma automática a las provincias”, atribuyó Blanco.

Visita de Pichetto

Por otra parte, confirmó para la semana próxima la visita de Miguel Pichetto a la provincia, quien acompaña a Mauricio Macri en la fórmula, como respaldo a su candidatura y la de Federico Frigerio, que llevan la boleta presidencial. “Falta la confirmación definitiva, pero en principio será lunes y martes, entre Río Grande y Ushuaia”, expresó.

El referente del peronismo federal llegaría acompañado por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, en el marco de la recorrida que vienen realizando por la región patagónica.

Denuncia por la colocación de bonos

Por Radio Nacional Ushuaia fue consultado sobre la denuncia que presentó Luis Raña por supuestas irregularidades en la operatoria de colocación de bonos, donde menciona un endeudamiento de 358 millones de dólares. “Yo no voy a entrar en una disputa que no tiene sentido, en todo caso que el gobierno actual explique a quienes cuestionan esto. El endeudamiento está autorizado por ley, también las obras que se van a llevar adelante, y el monto efectivamente tomado son 200 millones de dólares”, manifestó.

“No me voy a meter en una disputa que no tiene sentido, porque está el expediente y hay que ir a mirarlo. El que tenga dudas, que vaya a buscar los expedientes y pida la información, porque esto está revisado por todos los organismos de control”, remarcó

Igualmente consideró que “no tiene asidero lo que dice la denuncia en cuanto al monto, pero no tiene sentido meterse en una discusión innecesaria. Tanto el gobierno actual como el entrante deben despejar rápidamente esta duda en el proceso de transición que tienen”.

Privatización del BTF

Finalmente se lo consultó sobre la publicación de La Política Online en su edición de ayer, en la que afirma que hay intenciones del gobernador electo de privatizar el Banco Tierra del Fuego, pese a que nunca lo mencionó en campaña y viene negando estas versiones. Para Blanco la falsa noticia “seguramente está en el marco de la campaña política. El gobernador electo lo desmintió y creo que hay que darle valor a su palabra”, pidió.

“Hay dos sectores que se están disputando a ver quién es más kirchnerista que el otro. Ojalá tengan la altura que deben tener y sepan aprovechar la transición, para no desperdiciar este tiempo”, recomendó por último.