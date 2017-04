El legislador Pablo Blanco defendió el endeudamiento

El legislador de la UCR Pablo Blanco respondió a las críticas al endeudamiento por 200 millones de dólares que tomó la provincia y la colocación de bonos, asegurando que “los proyectos están”. El gobierno anunció que hoy estará acreditado el dinero y, desde el bloque MPF, cuestionaron la demora en la elaboración de los pliegos para avanzar rápidamente con las licitaciones. Respecto de la capacidad de pago, anticipó que la provincia está en condiciones de afrontarlo y “le van a sobrar recursos”.

Río Grande.- El legislador radical Pablo Blanco defendió la colocación de bonos con la que avanzó el gobierno fueguino, en el marco del endeudamiento de 200 millones de dólares que aprobó por mayoría la Legislatura provincial.

Desde el bloque del MPF, que no votó la toma de crédito ni la ley con el menú de obras a realizar, se afirmó que no están listos los proyectos, cuando el dinero hoy ya ingresaría a la cuenta especial que abrió el Banco Tierra del Fuego en el Banco Nación.

El legislador aseveró que “de las 16 obras previstas, hay 14 con proyectos y están próximas a llamarse a licitación”, aunque la falta de proyectos de obra, según el MPF, había sido reconocida por el Ministro de Economía en la última reunión de comisión.

“Los proyectos están, por lo dicho por la gobernadora. La Legislatura aprobó la emisión de títulos públicos con las obras determinadas y el monto determinado, y para decir lo que vale una obra, es porque hay un preproyecto”, sostuvo.

Se remitió a las explicaciones que brindó por los medios la mandataria provincial, y subrayó que “son las que dieron en las comisiones” y reiteró que “en muchos casos (las obras) están listas para llamar a licitación. Los créditos no se piden por las dudas y como mínimo hay un preproyecto y un cómputo de costos, porque los números no salen al azar”, enfatizó.

Las mismas críticas

Blanco comparó las críticas actuales a esta colocación de bonos, con las que recibieron los Albatros durante la gestión mopofista de José Estabillo: “Yo participé en dos emisiones de títulos públicos y los bonos Albatros trajeron muchas críticas parecidas a las actuales, pero muchos detractores son los que hoy disfrutan del Cerro Castor”, expresó, refiriéndose a una de las obras financiadas con esa toma de endeudamiento, por 55 millones de dólares en su momento.

“La afectación de regalías en este caso es mucho menor de lo que significó el bono Albatros, en comparación al presupuesto, y se deduce previamente la coparticipación a los municipios”, marcó como principal diferencia.

“El pago trimestral es igual que el bono Albatros y muchos de los bancos que participan son exactamente los mismos. El lunes –por hoy- la provincia va a tener cuatro mil millones de pesos en sus arcas para la realización de obras públicas, y esto se va a aplicar rápidamente”, afirmó.

Consultado sobre la tasa de interés, que comparativamente es alta respecto de la colocación de países de la región, explicó que “no se pueden tener los valores que consiguen Bolivia o Chile, porque el riesgo país es muy alto en Argentina. Esto encarece la tasa, y provincias como La Rioja y Entre Ríos pagaron valores más altos”, manifestó.

“Nosotros vamos a pagar montos más favorables que el bono Albatros, que pagó el 9.25%, contra los 8.95% actuales”, apuntó.

Dinero “de sobra”

El legislador dio cuenta de la importancia de la realización de las obras que se financian con la colocación de bonos, porque “realmente va a cambiar la matriz económica de Tierra del Fuego”, dijo.

Respecto de la capacidad de pago, aseguró que “con el 60% de las regalías que le corresponden a la provincia, sobra para amortizar la cuota de intereses y de capital”.

“Nadie presta plata a quien no pueda pagar y la provincia no se metió hasta el cuello”, enfatizó el radical.

“La provincia va a diversificar su economía en obras que son importantes para el desarrollo, que van a generar mano de obra, y la provincia va a poder pagar el crédito. Además le van a sobrar recursos”, disparó, en medio de una crisis nacional y provincial.

Explicó que “hay recursos de regalías que no están afectados, como la renegociación de contratos y la explotación de Vega Pléyade. La provincia va a poder pagar tranquilamente; si no, no lo hubieran aceptado”, concluyó.

Fuente: Diario Provinicia23.