El legislador Pablo Blanco convocará al debate del presupuesto 2020

“Mal que les pese a los que han sido electos, una de mis responsabilidades es darle tratamiento al presupuesto”, mantuvo el legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, presidente de la comisión de presupuesto, aseguró que convocará igualmente a debatir el proyecto 2020 que giró el Poder Ejecutivo en ejercicio, al margen de la postura que han tomado legisladores electos como Federico Greve y Daniel Rivarola. “No me voy a quedar mirando el techo”, disparó, y defendió la legitimidad de su mandato hasta el 17 de diciembre. Sostuvo que “la mayoría” decidirá si se aprueba o no antes de la entrega del mando.

Río Grande.- El legislador Pablo Blanco (UCR-Cambiemos), presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, ratificó ayer por FM Del Pueblo su decisión de convocar a debatir el proyecto girado por el Poder Ejecutivo en ejercicio, al margen de la posición pública que tomaron legisladores electos como Federico Greve y Daniel Rivarola.

Ambos plantean que debe tratarlo y aprobarlo la próxima Legislatura, pero Blanco defendió la legitimidad de su mandato hasta el 17 de diciembre, y sostuvo que “la mayoría” de la Cámara será la que decida si se aprueba o no antes del cambio de gobierno.

“Yo no tengo ningún problema si la voluntad del futuro gobierno es que esta Legislatura no trate el presupuesto. No voy a tomar una decisión por mi cuenta sin tener un compromiso del otro lado. Mi mandato vence el 17 de diciembre, mal que les pese a los que han sido electos, y una de mis responsabilidades es darle tratamiento al presupuesto”, dijo.

“Si los electos van a presentar y tratar su propio presupuesto, es una responsabilidad de ellos, pero yo como legislador y presidente de la comisión, no puedo incumplir con mis obligaciones. Luego será la mayoría de la comisión quien tome la decisión. Yo voy a cumplir mi función hasta el 17 de diciembre”, remarcó Blanco.

Cuestionó que se dificulte este proceso en la transición, y lo atribuyó a que “no logran ponerse de acuerdo quienes son del mismo espacio político. Quieren eludir la responsabilidad cuando deberían trabajar en conjunto y no perder estos meses de acá a diciembre, pero son decisiones que yo no manejo”.

“Como legislador tengo la responsabilidad de analizar el presupuesto, si la mayoría lo aprueba o no es otro cantar, pero debo convocar a la comisión para la discusión. No voy a estar hasta el 17 de diciembre mirando el techo, sin cumplir con mis responsabilidades”, disparó.

También se mostró molesto por las declaraciones de Greve, que comparó la “mayoría automática” de la Legislatura actual, con la nueva conformación “más plural” de la que asume en diciembre: “No tengo ningún interés de polemizar con Greve, pero habla de una mayoría automática y no mira hacia adentro, con la mayoría automática que ha tenido estos años el Concejo Deliberante de Río Grande. Ahí es consenso y acá es mayoría automática”, criticó.

“Hay que mirar el ojo propio, no el ajeno. Con la mayoría automática del Concejo Deliberante de Río Grande han gobernado estos cuatro años de emergencia en emergencia”, enfatizó, y le recomendó a Greve “que se fije cuáles son las misiones y funciones de la Legislatura, y una de ellas es aprobar el presupuesto en el periodo de sesiones ordinarias”, concluyó.