El legislador Greve espera que no haya “un debate eterno”

El jefe de bancada del bloque FORJA estimó que hay cinco o seis puntos por modificar y estima que, de acceder el Ejecutivo, no hay razón para extender el debate sobre la creación de la empresa provincial de hidrocarburos de forma indefinida. Destacó el aporte de todos los actores que pasaron por las reuniones plenarias la semana pasada y este martes se retoma la discusión en la Legislatura. Aseguró, respecto de la polémica con la Cooperativa Eléctrica, que nunca estuvo en el espíritu del proyecto avanzar sobre sus competencias, y que las petroleras privadas generan y distribuyen la energía que necesitan para funcionar.

Río Grande.- El presidente de la bancada oficialista en la Legislatura provincial, Federico Greve, evaluó la semana transcurrida con reuniones plenarias diarias y el paso de varios actores por las comisiones, para debatir el proyecto de creación de Terra Ignis SAU, la empresa de hidrocarburos provincial.

“Fue una semana de intenso trabajo y se pudo escuchar a actores variados. Es bueno que estemos dando el debate, porque es un proyecto que puede ser perfectible. A raíz de toda esta semana de trabajo uno puede darse cuenta de que hay sectores con posiciones muy distintas, con observaciones jurídicas, de interpretación de lo que está escrito y otras son legislativas. Yo celebro que esto esté sucediendo y podamos trabajar en comisiones escuchando a todos. Hubo buena disposición de los legisladores de la oposición y de los actores que pasaron para lograr el mejor proyecto que podamos sacar”, dijo.

Remarcó que “el proyecto original jamás tuvo intención de avanzar sobre la concesión de energía eléctrica de la Cooperativa y mucho menos sobre la DPE. Después de escuchar a las empresas Roch, Total e YPF, los legisladores pudimos darnos cuenta de que ellos generan y distribuyen electricidad. Le dan energía al Hito 1, al puesto de San Sebastián, a la estancia Cullen y otras estancias que están cerca de los pozos. Es una función que cumple cualquier empresa de hidrocarburos”.

“Si vamos a tener una empresa de energía que va a explotar el petróleo y gas de la provincia, no veo por qué no puede tener esas funciones. De lo contrario estaríamos en disparidad de trato con las otras empresas privadas que están en la provincia prestando el mismo servicio. Este fue el proyecto original, pero después hubo una reacción que no fue la más feliz, y esto se puede modificar para traer un poco más de luz al tema”, consideró.

Reiteró que “en la redacción original no fue la intención desplazar a la Cooperativa Eléctrica. Si queda alguna duda respecto de la redacción, la vamos a modificar para garantizar que la concesión no se va a ver perjudicada por la sanción de la ley, como quieren hacer creer. Ya lo confirmó el gobierno y nosotros asumimos el compromiso como bloque del oficialismo de modificar lo que se tenga que modificar para que todos tengan la tranquilidad del caso. Ojalá no hubiéramos tenido que hacerlo pero, a raíz de las consideraciones habrá que redactar mejor el artículo”, se resignó.

“Desde diciembre a la fecha la Legislatura ha demostrado que, cuando hubo dudas, se pasó el proyecto a comisión y se avanzó en el debate para sacar la mejor de las leyes. Este es el modus operandi que va a tener la Legislatura, porque no hay ningún bloque que pueda sacar la más simple ley si no hay consenso. A mí me resulta muy enriquecedor que suceda esto y se pueda traer a la gente de los gremios y otros sectores que hace mucho tiempo no eran convocados a la Legislatura, para ponernos de acuerdo y mejorar el proyecto”, sostuvo.

En cuanto al paso del Fiscal de Estado, que desmenuzó el proyecto oficial y planteó objeciones de fondo y de forma, manifestó que “nada mejor que venga el Fiscal de Estado y nos cuente cuál es la historia de la provincia, las frustraciones que le genera lo que pasó con otras empresas de energía. Uno conoce la historia, aunque no los detalles de cada una, pero cuando dijo que lo que se pretende ahora es no tener control, es una opinión del Fiscal con la que disiento. Este gobierno no quiere evadir los controles sino hacer una empresa verdaderamente seria, no para esta gestión, porque la empresa se plantea para las generaciones futuras. Nosotros queremos el desarrollo productivo de la zona norte y hay que trabajar en consecuencia para que eso suceda. Si no, solamente se dice desde el discurso que hay voluntad de ayudar pero no se avanza en los proyectos verdaderamente importantes”, cuestionó.

Consultado acerca de si espera un largo tratamiento del proyecto en lo que resta del año, dijo que espera “que sea menos porque después del debate que se dio la semana pasada, hay cinco o seis temas recurrentes de casi todos los actores. Si abordamos esos temas y el Ejecutivo accede a modificar algunas cuestiones, no veo improbable que la ley pueda salir pronto. No me parece que corresponda un debate eterno”, dijo.

“No tenemos fecha certera porque no sabemos si se va a tratar en sesión ordinaria o especial. Por ahora quedamos en un cuarto intermedio del plenario de sesiones, que sigue este martes y vamos a avanzar para ver cómo se sigue y cómo hacer una propuesta superadora de la que se tiene. Después habrá que ponerse a trabajar en el presupuesto, porque en pocos meses vamos a tener que debatir ese tema”, concluyó.