El legislador Furlan vuelve a impulsar la reforma constitucional

El legislador justicialista Ricardo Furlan ingresó nuevamente un proyecto de reforma constitucional, que fue girado a comisión en Labor Parlamentaria. Remarcó la necesidad de debatir el régimen electoral, el período de transición, e incluso la coparticipación municipal. También destacó la presentación de varios proyectos para la reciente sesión, por primera vez mixta, entre ellos la ley del último adiós, para que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos. La iniciativa apunta a todos los enfermos terminales, no sólo a casos de COVID y fue elaborada por los 15 legisladores y la vicegobernadora. Respecto del congreso justicialista, consideró que no serán posibles las elecciones si hay internas, y la única alternativa sería consensuar una lista única.

Río Grande.- El legislador justicialista Ricardo Furlan volvió a presentar un proyecto de reforma constitucional, que fue girado a comisión en la reunión de Labor Parlamentaria, y espera que haya voluntad política para debatirlo.

Por FM La Isla, informó que “por primera vez tuvimos Labor Parlamentaria en forma mixta. Algunos estuvieron en el ex hotel Los Yaganes, otros en recinto de sesiones y los que somos de riesgo, seguimos trabajando como en todos estos meses. Hay muchos temas para tratar, algunos fueron a comisión. Yo rescaté el proyecto de reforma constitucional, que no presenté ahora, porque lo vengo presentando desde el 2009, el 2011, el 2016, el 2018 y nuevamente ahora. Una de las cuestiones a reformar es el régimen electoral, porque estamos votando de manera distinta en los cuerpos colegiados, con cinco o seis elecciones en el año. Todos nos quejamos pero cuando llega el momento de definir no lo quieren discutir. Lo veo difícil en esta situación que tenemos, pero después nos quejamos de todo. Con la presentación del presupuesto, encontramos que solamente en coparticipación hay una diferencia de 5.500 millones, y en obras viales y demás hay más de 2 mil millones que no están agregados. Estas cosas hay que discutirlas, porque nos quejamos de todo, de los que están de por vida, y tenemos que discutir el tema, lo mismo la renovación por mitades de la Legislatura cada dos años. No digo que es el mejor proyecto, y si lo pueden mejorar, bienvenido sea. Fue a comisión y veremos cómo lo vamos manejando. En la reforma también está incluida la discusión de la coparticipación municipal. Dentro de tres años nos vamos a volver a quejar de la transición de seis meses, se van a quejar porque la caja de huevos no habilita a votar como la gente, nos vamos a quejar de las preferencias en Ushuaia, las tachas en Tolhuin y la sábana en Río Grande. No queremos más esto”, sentenció.

“También presentamos el Tribunal de Conducta en la policía, para asuntos internos, el Defensor del Pueblo, la ley del último adiós, que no es obra del bloque que represento sino de toda la Legislatura. Se busca sacar una ley para que las familias puedan acompañar mínimamente a sus seres queridos. Esto es para todas las enfermedades terminales, no solamente para COVID. Esto lo trabajamos los 15 legisladores y la vicegobernadora”, destacó.

Terra Ignis

Consultado sobre el debate sobre la creación de la empresa provincial de hidrocarburos, dijo que “no se trató nada en la comisión del martes, y hay que seguir avanzando con otros actores. Hay algunos informes que los tenemos, otros no. Hay pedidos de informes que saldrán en la sesión a las empresas de hidrocarburos, para ver el personal que tenían en enero, el personal que tienen hoy. Por el momento en la Cámara, en esta sesión, no se va a tratar nada que tenga que ver con la creación de la empresa”, aseguró.

“Está la decisión política de tratarlo, vinieron los que tenían que venir, el Secretario de Energía, de Hidrocarburos, el Fiscal de Estado, los gremios, y escuchamos a todos. Después hay que desmenuzar lo que dijo cada uno de ellos y empezar a buscar los informes por escrito. A mí me encantaría que la provincia recibiera más, que tuviéramos más producción, pero hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Tuvimos una monoboya rota hasta agosto, y esto tiene mucho que ver con las regalías. Hay que poner todo sobre la mesa”, consideró.

Congreso virtual del PJ

Respecto del congreso virtual del PJ realizado el miércoles, donde se puso fecha de elecciones para el 20 de diciembre, con facultades a la junta electoral de prorrogarla, a título personal dijo que no ve posible que se realicen.

“Yo no soy autoridad partidaria pero seguí el congreso minuto a minuto. En lo personal creo que no va a haber elecciones, por una cuestión de la pandemia. Si se logran los consensos y se puede votar una lista única, donde hay casi 400 compañeros, puede ser. Si tuviera que haber internas, creo que no va a haber elecciones, porque no creo que la cuestión sanitaria se resuelva para la presentación de listas. Lo ideal para el PJ sería tener una lista de consenso para enfrentar el año que viene las elecciones de medio término y lo que viene para más adelante”, concluyó.