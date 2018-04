El legislador Furlan no acuerda con las PASO ni con el voto electrónico

Son los dos proyectos prioritarios para el Ejecutivo, pero el legislador oficialista planteó objeciones a ambos. En el caso del voto electrónico, advirtió sobre la posibilidad de fraude y las dudas respecto del resguardo del voto secreto. Con las PASO “nunca estuve de acuerdo, ni ahora ni antes”, dijo, e insistió en la necesidad de una reforma constitucional por un lado, y la unificación de los sistemas electorales con los municipios, que implica reformas a la carta orgánica.

Río Grande.- El legislador del FPV Ricardo Furlan fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre su balance del desarrollo del debate en comisión de los proyectos de reforma política en la primera semana de reuniones.

“Tuvimos la presencia del ministro de gobierno y el secretario legal de la gobernación para presentar los proyectos ingresados por el Ejecutivo como asuntos 10 y 11. Recibimos al juez electoral y a dos de los tres intendentes, Gustavo Melella y Walter Vuoto, con la ausencia de Claudio Queno que no estaba en la provincia.Después vendrá la ronda con los concejos deliberantes y los partidos políticos”, resumió de la agenda.

Como prioridad, planteó que “estamos en una provincia donde en las tres ciudades se vota de forma diferente. En Ushuaia hay preferencias, en Tolhuin hay tachas y en Río Grande hay lista sábana para los cuerpos legislativos. En la provincia tenemos tachas para los legisladores. Luego hay boleta celeste para el Ejecutivo provincial, blanca para el estamento legisladores, verde para las intendencias y amarilla para los concejales. Hay que mezclar todo y tratar de hacer lo mejor posible para que se unifique el sistema”, expresó.

“En lo personal, yo soy más proclive a una discusión de la reforma constitucional y por eso presenté el proyecto en 2016, porque teníamos el tiempo suficiente para que en 2019 nos encontrara con otro sistema electoral. Lamentablemente eso no cuadró, después la UCR presentó la reforma de los partidos políticos, y luego el Ejecutivo planteó el tema de las PASO y el voto electrónico”, dijo.

Repasó su experiencia personal con el voto electrónico, con el que no está de acuerdo aun con soporte en papel. “Yo era candidato a intendente en 2003 y había 110 mesas en ese momento, pero solamente 10 tenían soporte en papel. En esas 10 mesas me había ido muy bien en la elección, pero después terminamos perdiendo. Más allá de la cuestión personal, que no quiero mezclar pero viví personalmente, hay países de Europa que dejaron el voto electrónico y volvieron al papel, con distintas formas. La boleta única electrónica se está usando en varias provincias de nuestro país y será un tema para analizar, pero si bien la tecnología es muy importante y bienvenida, el uso tiene que ser con responsabilidad y sobre todo cuidando el voto secreto de cada uno de los ciudadanos. Está demostrado que en muchos lugares hubo un fraude en ese sentido”, manifestó.

Mencionó que quedó demostrado que el software guarda la memoria y podría conocerse hacia dónde fue dirigido el voto de cada elector. “Yo no soy técnico en la materia ni mucho menos, pero uno lee, se informa y lo ve a diario. Vemos que hackean una cuenta, una máquina, y es importante sobre todo resguardar el voto secreto de cada uno de los ciudadanos”, priorizó.

Se le preguntó si habló de este tema con el Ejecutivo, dado que su posición va contra las aspiraciones del oficialismo, a partir de que rechaza los dos proyectos enviados por la gobernadora Bertone. “Yo ya lo había hablado con la gobernadora hace mucho tiempo, y nunca estuve de acuerdo con las PASO, ni ahora ni antes, porque creo que invalidan la vida democrática de cada uno de los partidos. En definitiva es una encuesta VIP donde se gasta mucha plata y después los candidatos no cambian. La ley electoral en todo el mundo es perfectible y todos los sistemas tienen sus trampas. Es la realidad y quien no lo quiera ver así, está negado”, sostuvo, agregando además que a nivel nacional se analiza eliminar las PASO, por lo cual la provincia estaría yendo a contramano.

Mismo sistema con otro método

Sin consenso para la reforma constitucional, y con dudas para alcanzar la mayoría necesaria para aprobar las PASO y el voto electrónico, la consulta estuvo dirigida a conocer cómo se podría mejorar el sistema electoral en la provincia. “Esto lo hablamos con el juez electoral y el sistema capaz sea el mismo, pero con un método distinto. El método de las cajitas lo planteó la justicia electoral en su momento y los apoderados de todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, porque si no, no se hubiera implementado, pero obviamente es un sistema lento”, señaló.

“Está posibilidad de ir a una ayuda electrónica, pero algunos entienden que no es momento todavía y otros están con la duda natural que genera un sistema de este tipo, por más que esté la boleta en papel. Tuve oportunidad de ver un video en la Cámara de Diputados donde demuestran claramente cómo se hace el voto cadena tecnológicamente. Esto se hace y se puede utilizar. Todos los sistemas son perfectibles y yo no tengo la verdad absoluta en este tema en particular, pero sobre todo hay que unificar el sistema en algún momento -insistió-. Esta unificación depende de las autonomías municipales, porque los legisladores no podemos definir que en el Concejo Deliberante -de Ushuaia- estén representadas las mujeres, cuando el sistema de preferencias llevó a eso, si no lo hace el municipio a través de una reforma de su carta orgánica o de la ley electoral municipal. No podemos meternos en un tema netamente municipal. A nivel provincial tenemos la ley de cupo y, en esta Legislatura como en la anterior, se cumplen al 50%. El bloque del MPF tiene el 50%, también el bloque nuestro, y en el bloque de la UCR es una de tres. Obviamente en el tema del cupo se respetan los partidos políticos y en el Concejo Deliberante de Ushuaia más todavía, porque está previsto que sea el 50% de la lista, así y todo entraron siete varones”, observó sobre la polémica aplicación en la capital fueguina.

Juzgado sin personal

Otro punto en contra para el voto electrónico que tuvo en cuenta, fueron las limitaciones del juzgado electoral. Desde 2003 “no pongo las manos en el fuego por el sistema, al contrario. Quedó un mar de dudas hasta el día de hoy, porque en esa elección el escrutinio se hizo primero contando las diez mesas con soporte papel. Yo voté en la escuela 3 y una de las máquinas con soporte papel estaba en ese colegio. Después los números fueron los que daba la máquina y se tuvo que aprender en ese momento a poner fiscales informáticos”, recordó.

“Nosotros hablamos con el juez -Aramburu- y le preguntamos cuántos técnicos e ingenieros en sistemas había en el juzgado, y tiene uno solo, con ocho personas en total para trabajar. Si se llegara a aprobar algo de esto, seguramente se va a tener que recurrir a las universidades, el CONICET y demás, para poder tener gente que capacite a la gente”, indicó.

Bertone y Vuoto

Por otra parte, se lo consultó sobre la situación del justicialismo sobre todo en la capital fueguina, con el acercamiento de la gobernadora Bertone y el intendente Vuoto. “Yo he sido partícipe de un pedido de que se tenían que juntar, desde siempre, porque así lo marcaba la realidad. Juntos es mucho más fácil encarar soluciones para la gente, como el tema habitacional, las redes de agua, el pavimento, y eso se va viendo reflejado día a día. Ya se han firmado varios convenios para trabajar en conjunto y eso beneficia a la gente sobre todo”, destacó.

“El desafío es trabajar todos los días en ese sentido. Cuando estaban distanciados, había algunos que están debajo de cada uno de los Ejecutivos, de la gobernadora y el intendente, que preferían un distanciamiento y no la conveniencia de que puedan estar juntos. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero en lo particular celebro que puedan trabajar juntos porque esto beneficia netamente a la población de Ushuaia y da una tranquilidad que es importante para todos”, concluyó.