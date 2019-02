El legislador Daniel Harrington será candidato, “con o sin Queno”

El legislador del FPV Daniel Harrington se mostró decidido a disputar la intendencia de la localidad mediterránea, aún si la justicia terminara habilitando un cuarto mandato de Claudio Queno. Consideró que el actual intendente cumplió un ciclo y que su gestión no ha seguido la dinámica que le imprimió el gobierno de la provincia, en especial en materia de obra pública.

Río Grande.- El legislador Daniel Harrington ratificó ayer por FM Centro su decisión de disputar la intendencia de Tolhuin, aún si Claudio Queno termina habilitado por la justicia para postularse en un cuarto mandato.

En principio fue consultado por el dictamen del fiscal Arias, y dijo que viene siguiendo “todos los temas relacionados con Tolhuin y este tema en particular. Con las intenciones manifiestas que tengo, lo vengo siguiendo”, dijo, y planteó que el dictamen del fiscal Arias “allana el camino” dentro del espacio político al que pertenece.

“Es un dictamen que no es vinculante respecto de la decisión del juez. Si bien expresa la posición del fiscal, tenemos que ver cuál es la decisión del juez. Más allá de eso, siempre traté de proponer el diálogo para poder consensuar un buen candidato para Tolhuin y seguir reteniendo el Municipio para nuestro espacio político”, recordó.

“El fiscal allana el camino y se abren posibilidades para otros actores también, porque da otra posición a la hora de negociar una candidatura, y esto en política es así. Esto tiene todo un proceso, se podrá hacer otra presentación en otras instancias judiciales, y queda todavía un camino por recorrer. Yo comparto lo que dice el fiscal, porque expresamente el fallo de 2015, tanto en primera instancia como lo que dictamina el Superior Tribunal a la hora de habilitar al intendente Queno, habla de que en caso de ser electo y proclamado, en 2019 deberá aguardar un período. El fiscal se basa en eso a la hora de dictaminar y para mí es claro. Seguiremos esperando la resolución de la justicia y veremos qué pasa”, señaló.

Aun si Claudio Queno fuera habilitado, dijo que está dispuesto a postularse como candidato y en todo caso disputar la interna, o bien representar otro espacio afín: “Yo lo manifesté con anterioridad al pedido de certeza del actual intendente. Tengo muchas ganas de ser el candidato de mi partido en Tolhuin y es una cuestión que decidí en una mesa de actores políticos. Las intenciones de ser candidato están, como candidato oficial. Si Queno se postula, igual voy a ser candidato. Yo he manifestado en más de una oportunidad que quiero estar dentro del espacio político en el que vengo militando desde hace mucho tiempo. Más allá de eso, hay ofrecimientos de partidos que tienen una similitud con lo que uno piensa, dentro del mismo espacio. Todavía queda mucho camino por recorrer y la política es muy versátil. No quiero hacer declaraciones apresuradas en función de la coyuntura en que estamos, pero me parece que hay mucho para discutir y la resolución de la justicia nos va a dar las herramientas para poder avanzar con claridad”, confió.

Estimó que las definiciones no demorarán demasiado: “Una vez levantada la feria y notificadas las partes, no creo que lleve mucho tiempo resolver la situación. Mi deseo es que se resuelva lo más pronto posible, porque tiene en vilo a toda una sociedad y a la institucionalidad de un municipio que necesita seguir proyectándose para reordenar, reorganizarse, seguir creciendo y acompañando el crecimiento de la comunidad”.

Fin de ciclo

Para Harrington, la gestión de Queno cumplió un ciclo y no cree conveniente “forzar” su continuidad: “Todo tiene un ciclo de inicio, de madurez y de final, y creo que forzar un cuarto mandato sería un poco excesivo. En este tercer mandato, habiendo obtenido mayoría en la Legislatura y teniendo en Tolhuin el mismo signo político de la gobernadora, se han notado cambios en cómo la provincia marcó determinado rumbo en cuanto a la obra pública. Desde el punto de vista municipal, en la localidad no se acompañó con el mismo énfasis todo esto. Yo creo que hay ciclos que no tienen la misma dinámica que podrían tener para alcanzar los objetivos de crecimiento un poco más rápido y resolver los problemas de manera más acelerada. No noto un dinamismo manifiesto en la figura del intendente y de algunos funcionarios del gabinete que llevan las riendas de la gestión. Forzar esto nuevamente sería seguir en la misma dinámica lenta”, analizó.

“Sé que es difícil llevar un ejecutivo y que el intendente durante mucho tiempo sostuvo el partido en Tolhuin. Muchas veces le fue difícil gobernar porque había un gobierno de color político diferente, pero en este período, con todo el acompañamiento del gobierno provincial, no termina de activar la estructura para llevar a un buen desarrollo. A mí en particular no me motiva seguir apostando por esta fórmula de gobierno”, concluyó.