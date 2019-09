El Laboratorio del Fin del Mundo desarrollará productos en conjunto con Brasil

El Dr. Carlos López cifró expectativas en el mercado que se abre en Latinoamérica, a partir del convenio de cooperación técnica firmado con el laboratorio estatal de Brasil Farmanguinhos. Analizan elaborar productos en conjunto y comenzarían con medicamentos para la hepatitis C. Ya hubo conversaciones con el sector de Alberto Fernández para continuar proveyendo de Atazanavir en la próxima gestión, donde se espera una fuerte apuesta al desarrollo de la industria en general. Además comenzaron a producir vitamina D para la provisión interna en la provincia.

Río Grande.- El presidente del Laboratorio del Fin del Mundo, Dr. Carlos López, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las perspectivas que se abren no sólo por el convenio con Brasil, sino ante una nueva gestión de gobierno que apostará al desarrollo industrial, de acuerdo a las conversaciones que ya han mantenido con el sector de Alberto Fernández.

“Nosotros encaramos este proyecto desde dos puntos de vista, uno es un emprendimiento industrial, de producción de productos de alto valor agregado, que son los medicamentos de alta tecnología; y por otra parte tenemos una visión de salud pública, para que el medicamento llegue al que realmente lo necesita, porque entendemos el medicamento como un bien social y no como un bien de intercambio”, sentó como postulado.

Hasta ahora “hemos comercializado un millón ochocientos mil comprimidos de Atazanavir, que está presente en todo el país con nuestra marca propia, que es Suravir, a través del programa nacional de VIH SIDA. Nosotros hace tres meses hicimos la entrega de la producción que habíamos realizado y estamos esperando el cobro. Hasta ahora tuvimos pagos muy parciales de la deuda completa, y es no más del 10% de lo que tenemos que cobrar. Seguimos insistiendo para que esto sea sustentable”, expresó.

“Hemos facturado 165 millones de pesos al Ministerio de Salud de la nación y logramos una disminución del costo del tratamiento en Argentina”, dijo, si bien el pago de esa factura ha sido ínfimo de parte de la actual gestión.

Acuerdo con Brasil

Por otra parte, informó que “hay un laboratorio estatal que es el más grande de América y uno de los más grandes del mundo, que es Farmanguinhos, que depende de la fundación Fiocruz, directamente del Ministerio de Salud de la República Federativa de Brasil, con quien tomamos contacto directamente. Nosotros queríamos acercarnos a ellos hace más de un año, y a través de la venta que hicimos al Ministerio de Salud de la nación, nos convocaron a una reunión en Río de Janeiro y firmamos un acuerdo de cooperación técnica. Es el inicio de las conversaciones que vamos a tener con ellos para ver qué productos podemos desarrollar en conjunto”.

“Farmanguinhos es un mega laboratorio que provee a todo Brasil de medicamentos genéricos y tiene un repertorio muy importante. Ellos ven en nosotros la capacidad que tenemos, siendo tan chiquitos y tan nuevos, y la facilidad con la que accedimos al Atazanavir, y les interesa mucho un producto que vamos a tener dentro de poco, para combatir la hepatitis C, que es un grave flagelo en Brasil”, señaló.

Aseguró que “vamos a poder trabajar en conjunto. Ellos tienen un medicamento, nosotros tenemos otro, y podemos abordar la hepatitis en conjunto. Esto es lo que se viene y estamos conversando para llegar a un acuerdo del punto de vista empresarial y que tenga un costo-beneficio efectivo. Este es un espacio de innovación, a través de la formación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Estamos buscando un modelo que se da mucho en Brasil y se llama parcerías, donde el Estado es socio mayoritario y aportan capitales privados”.

“Nosotros hemos tenido muchas ofertas de capitales privados, que no tomamos porque esperamos un mayor desarrollo de los productos que estamos haciendo para que nuestras acciones valgan más. Estamos en el inicio de la producción de un medicamento y estamos por producir próximamente vitamina D, que nos va a comprar el Ministerio de Salud de la provincia”, anunció.

“A mediados de septiembre tendremos la auditoría de una empresa multinacional, que es Bristol, y al superar la media nacional en lo que es la industria farmacéutica, están dispuestos a trabajar con nosotros”, celebró.

También destacó la generación de empleo del Laboratorio. “Actualmente tenemos 32 personas trabajando en forma directa y generamos un montón de trabajo indirecto en cuanto a flete, mano de obra de carpintería metálica, de carpintería de madera. Además del empleo que damos, generamos una movida económica de manera indirecta para cubrir las necesidades de lo que necesitamos en la empresa”, dijo.

“Lo que estamos tratando es de pisar firme, porque hay un escenario de mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar en estos meses. Nosotros entendemos que la próxima gestión nacional va a tener un fuerte perfil industrial y ya están viendo que el Laboratorio del Fin del Mundo puede llegar a ser una herramienta para trabajar en conjunto con nación y poder proveerles de medicamentos. Ya estamos en conversaciones y lo que tenemos firme es que vamos a seguir con la producción de Atazanavir para toda la Argentina y quizás para el resto de Sudamérica. Adosamos la vitamina D para el consumo interno de la provincia, y vamos por otros nuevos medicamentos que no puedo decir todavía, porque estamos trabajando en un manto de confidencialidad”, sostuvo.

“Estamos trabajando con legisladores, abogados y contadores, para ver cómo se puede adecuar la 19640 a lo que es un producto genuino. No hay dudas cuando se habla de la madera, porque la lenga es fueguina y es un producto originario. Todo el conocimiento que tienen los contadores, abogados, farmacéuticos, y el desarrollo que estamos haciendo de la mano del CENTEC, que nos está haciendo todo el modelo de software para administración, depósito, laboratorio, estadísticas, también es un valor netamente fueguino, porque lo hace la gente de acá. Esperamos que eso se valorice para obtener el certificado, porque es originario de acá”, dijo de la intención de producir en el marco de la promoción fueguina.

Reclamo del Tribunal de Cuentas

Por otra parte se lo consultó sobre el reclamo del Tribunal de Cuentas de aportes a la caja provincial. “Entiendo que el Tribunal de Cuentas cumple su rol y está bien que así sea. Lo que hay es una resolución que todavía no salió en Boletín Oficial y una de las cuestiones que está en discusión es a qué caja tiene que aportar el empleado del Laboratorio del Fin del Mundo. Nosotros somos una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y en principio nos manejamos con el derecho privado. No tenemos problema en presentar al Tribunal de Cuentas todas las dudas que nos planteen. Hoy obtuvimos un dictamen de la caja de jubilaciones que indica que no somos empleados públicos”, informó como primicia.

“Es tan innovadora la figura de la sociedad anónima con participación estatal, que vamos a tener que ordenar esta situación. Es un camino a recorrer y ya la caja de jubilaciones emitió un dictamen que dice que no somos empleados públicos. Por el pacto fiscal, Tierra del Fuego no puede incorporar más empleados públicos. Nosotros estamos al día con todos los aportes de la seguridad social a ANSES. Estamos dispuestos a plantear esto al Tribunal de Cuentas y está en nuestros libros. Estamos haciendo bien las cosas y tenemos auditorías externas contables de la industria farmacéutica, para mantener los altos estándares de calidad. Nos parece perfecto que el Tribunal de Cuenta pregunte y vamos a responder porque no tenemos nada que esconder”, subrayó.

“Nosotros estamos a derecho en todo lo que corresponde y no debemos un peso de contribuciones. Esto lo podemos presentar donde sea”, concluyó el Dr. López.