El Juez Electoral se reunió con los apoderados de los partidos políticos

El juez electoral Isidoro Aramburu se reunió con los apoderados de los partidos políticos para explicar el funcionamiento del sistema informático de carga de candidatos, que permite detectar si cumplen con los requisitos para postularse. Destacó la agilización de esta herramienta, que ya se aplicó en 2015, y la posibilidad de hacer correcciones. Respecto de la paridad de acceso efectivo a las bancas en el Concejo Deliberante de Ushuaia, dijo estar a la espera del fallo definitivo del Superior Tribunal de Justicia.

Río Grande.- El juez electoral Isidoro Aramburu y la secretaria del juzgado Mariel Zanini se reunieron ayer con los apoderados de los partidos políticos para informarles sobre la agilización del sistema de carga de candidatos, que permite detectar si cumplen con los requisitos para postularse y hacer las correcciones correspondientes.

Por FM Master’s dijo que la reunión “fue muy fructífera” y tuvo como fin “ponerlos en conocimiento de cómo funciona el sistema informático que tenemos para la carga de candidatos. Es un servicio que ya se brindó con las elecciones de 2015 pero ahora con el cuerpo de informáticos del juzgado electoral y del Superior Tribunal de Justicia de la provincia lo hemos tornado más ágil y eficiente, y lo hemos perfeccionado”, indicó.

“Es una gran herramienta para los partidos políticos. Si bien no es obligatorio, es una facultad que les permite a ellos ir chequeando en una computadora en los partidos políticos cómo tienen que ir armando las listas. Sobre todo porque tienen que cumplir con las exigencias que prevé la ley electoral y con distintos requisitos, y también armar las listas teniendo en cuenta la ley de cupo”, sostuvo.

“Les hemos hecho saber que cuentan con este servicio y, sin perjuicio de ello, no están exentos de cumplir como manda la ley con todo el papeleo y los instrumentos legales que deben presentar”, advirtió.

Por su parte Mariel Zanini explicó que podrán cargar “el listado de los candidatos por estamento. El sistema lo que hace es filtrar todos los requisitos legales y constitucionales que deben tener, como la edad de los candidatos o los años de residencia. El sistema les avisa si alguno de los candidatos no cumple con los requisitos e incluso avisa si la lista no cumple con el requisito de género, ya sea a nivel provincial en la lista de legisladores, como para los cuerpos colegiados municipales”.

Ante los errores que detecta el sistema, esta carga se puede ir corrigiendo sobre la marcha, y pueden subsanar estas situaciones. “Ellos pueden cambiar el candidato que ha sido observado, o dejarlo en la lista y acreditar por ejemplo la residencia con otros medios”, dijo la secretaria.

“Esto es simplemente una ayuda para los partidos políticos y para el juzgado, porque hace un filtro antes de que nosotros hagamos el control final, que lo hace el juzgado después de dar traslado de las presentaciones a todos los partidos políticos y alianzas”, explicó.

Aseguró que la receptividad “fue muy buena. Muchos de ellos ya habían trabajado con este sistema en 2015 y no hicieron muchas preguntas al respecto”.

Aramburu agregó que “es muy buena la informatización que hemos logrado en este tiempo, en cuanto a las resoluciones y decisiones del juzgado electoral y sus fundamentos con respecto a los partidos políticos y la ciudadanía en general”.

“A partir de este sistema hemos dispuesto por primera vez la publicación de todos los expedientes del juzgado electoral en la página oficial, de manera tal que todos los partidos políticos y la ciudadanía pueden seguir de cerca cada una de nuestras decisiones, y estamos cumpliendo a rajatabla con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Lo mismo pasa con el expediente de las elecciones de este año, que está publicado en nuestra página oficial y todo el mundo puede ver qué estamos decidiendo y cuáles son los argumentos que utilizamos para decidir de determinada manera”, afirmó.

“También hay una comunicación a los correos electrónicos de cada uno de los partidos políticos y esto tiende a agilizar de una manera más eficiente la comunicación entre lo que decide el juzgado y la vida interna de los partidos políticos”, destacó el juez.

“Estamos acercando el servicio de justicia a la comunidad y en este sentido los partidos se ven beneficiados al poder utilizar cada uno de estos recursos para tener mejor eficiencia”, apuntó.

Respecto de las inquietudes de los partidos políticos, dijo que plantearon “la dificultad que tienen para obtener algunos colores para cada uno de los estamentos de las autoridades que se van a elegir. Tomamos esa inquietud y vamos a transmitirla a la junta electoral. El jueves tenemos reunión y vamos a aprobar nuestro reglamento de funcionamiento. Ahí vamos a estudiar esta situación para ver qué inconvenientes hay, pero son los colores históricos que se han utilizado en todas las elecciones anteriores sin ningún tipo de inconvenientes. Igualmente vamos a evaluarlo”, se comprometió.

Más celeridad

Aramburu hizo hincapié en este encuentro con los apoderados en la intención de las elecciones de este año “sean ágiles, por eso no vamos a tener mesas con más de 300 ciudadanos habilitados para votar, y vamos a colocar nuevos edificios y lugares de votación, con más mesas para que la votación sea lo más ágil posible. En este marco esperamos que la instrucción de los partidos a sus fiscales sea de un perfil que tienda al consenso democrático en cada una de las decisiones que se tomen en las mesas electorales. Frente a una dificultad que no puedan resolver rápidamente esperamos que opten por el voto recurrido para que sea luego la junta electoral la que lo resuelva”, dijo.

También aclaró que en la nómina de los candidatos se va a admitir que se coloquen apodos. “Siempre se ha tenido un criterio amplio con respecto a este tema y, cuando un candidato es identificado por su apodo sería ilógico o irrazonable que no pudiera usarlo. Lógicamente también deberá figurar su nombre y apellido”, señaló.

Paridad en el Concejo de Ushuaia

Por otra parte, se le consultó sobre la definición sobre la compatibilización entre la paridad de género y el sistema de preferencias, para un acceso efectivo a las bancas de las mujeres. “Ya lo he expresado muchas veces. El juzgado electoral ha hecho lugar al amparo presentado por distintas agrupaciones de mujeres de la provincia, que justamente reclaman la efectiva paridad en el acceso a los cargos electivos. Ese fallo ha sido recurrido y está para resolver por el Superior Tribunal de Justicia. No podemos aportar nada más al respecto desde esta instancia y ahora se espera el fallo definitivo. Será una temática a conversar también dentro de la junta electoral”, adelantó.

Cabe recordar que la legisladora Angelina Carrasco advirtió ayer posibles impugnaciones si no se resuelve cuanto antes, además, para el colectivo de mujeres si no hay sentencia del tribunal se debería tomar como válida la del juzgado. “Yo no me atrevería a hacer futurología. Yo soy respetuoso de nuestro sistema y la sentencia fue apelada. El expediente está ante el Superior Tribunal de Justicia y prudentemente tenemos que esperar el fallo definitivo en esa causa. El debate está instalado en la comunidad y va a ser resuelto en esa instancia, así que estamos expectantes”, manifestó.

Finalmente dijo que en la reunión de este jueves “vamos a aprobar el reglamento de la junta electoral y vamos a empezar a definir detalles como el centro de cómputos de la justicia electoral de la provincia, para centralizar la información que nos van a brindar los presidentes de mesa y delegados en las escuelas, para a su vez brindarla a la prensa”.