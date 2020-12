El intendente Walter Vuoto inauguró el Playón Deportivo Karekén

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto inauguró el playón deportivo en el barrio Karekén, con la presencia de vecinos y vecinas. En Karukinka y Hielos Continentales, lo que era una canchita de tierra fue transformado en playón con mayor seguridad, iluminación led y césped sintético. “Hoy estamos cumpliendo la promesa que hicimos, la de construir una cancha de fútbol para el barrio, para nuestros pibes y pibas”, dijo Vuoto. En las palabras que compartió al dejar inaugurado el lugar, recordó cuando siendo aún concejal de la ciudad, una vecina, Andrea lo invitó a recorrer el barrio y le indicó que faltaba una cancha. “Hoy estamos volviendo al barrio Karekén, con la concreción de la cancha, trabajando mucho, con toda la felicidad y obviamente con todas las medidas corresponden para encarar esta nueva etapa del COVID, de la pandemia en la ciudad”, expresó el Intendente.

Ushuaia.- El fin de semana en la ciudad capital, el Intendente: Walter Vuoto inauguró junto a las vecinas y vecinos del Barrio Karekén, el ‘Playón Deportivo’ que está ubicado entre las calles Karukinka y Hielos Continentales, donde antiguamente había una canchita de tierra y ahora se ha transformado en un espacio con mayor seguridad, iluminación led y césped sintético. Al respecto, el ejecutivo municipal detalló que: “Hoy estamos cumpliendo la promesa que hicimos, la de construir una cancha de futbol para el barrio y para nuestros pibes y pibas”. Que en las palabras que compartió al dejar inaugurado el lugar, recordó cuando siendo aún concejal de la ciudad, una vecina, Andrea lo invitó a recorrer el barrio y le indicó que faltaba una cancha, “y hoy estamos volviendo al barrio Karekén con la concreción de la cancha y trabajando mucho con toda la felicidad, y obviamente con todas las medidas que corresponden para encarar esta nueva etapa del COVID, de la pandemia en la ciudad”. “Además, felicito al equipo de Deportes de Atención al Vecino y a todos los que de alguna manera han colaborado en esto, a mí me hace muy feliz y me genera mucha alegría recorrer, entregar pelotas, y que los chicos jueguen porque es un playón que está todo el día ocupado y a full, ya que paso todos los días por acá y está a pleno, estoy muy feliz”. “También agradeció al equipo de Deportes, el equipo de Atención al Vecino, al concejal De La Vega que me acompaña también y a cada vecino y vecina y valoro la posibilidad del reencuentro, que después de tantos meses en que hemos hecho de todo, porque créanme que estuvimos desde el Estado Municipal al frente de esta pandemia, volvernos a reencontrar es realmente para mí un orgullo y me llena de pilas para seguir trabajando por esta ciudad tan linda y tan hermosa que tenemos”. “Así como hicimos en todo este tiempo, vamos a seguir haciendo playones deportivos, vamos a seguir arreglando los barrios de la ciudad, vamos a seguir arreglando nuestras plazas y vamos a seguir en este camino que arrancamos hace cuatro años juntos, y muchas gracias por venir a todos y a todas”, finalizó.

Por su parte Andrea Roldán, vecina del barrio Kareken y presidenta de la comisión expresó que: “Hoy (por domingo 6), fue un día de festejos por llegar a concretar algo para la juventud, para las chicas y los chicos, y la verdad que quiero darle las gracias al intendente; Walter Vuoto porque en su momento cuando nosotros pedimos este playón, él nos dijo que se iba a concretar y hoy realmente estoy feliz porque se concretó algo que habíamos pedido”, cerró.