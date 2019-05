El intendente Queno gestiona un subsidio no reintegrable para los casos más urgentes

El jefe comunal planteó que no se han perdido todas las ventas, pero hay mucha demora en el pago y eso complica la cadena. Abrió la posibilidad de un aporte no reintegrable, empezando por los casos más urgentes, como el aserradero Guaraní, donde están en riesgo 25 puestos de trabajo. Aseguró que la protesta es pacífica y no se ha interrumpido el tránsito por la ruta 3.

Río Grande.- El intendente de Tolhuin Claudio Queno adelantó por FM La Isla la posibilidad de asistencia económica del gobierno de la provincia al sector maderero, comenzando por los casos más urgentes, para evitar el cierre de fuentes de trabajo.

Ayer concurrió al lugar donde se está haciendo el corte y “hay un empresario que está a punto de cerrar sus puertas”, dijo del aserradero Guaraní. “Les fui a plantear el acompañamiento que se les puede dar. La intención es poder levantar la empresa para que no cierren las puertas, porque sabemos que quedan 25 personas en la calle, y estamos tratando de conseguirles un subsidio no reintegrable de parte del gobierno. Pueden llegar a tener un acompañamiento económico no reintegrable para que no decaiga la empresa y pueda llegar a mantener los empleados”, adelantó.

“La empresa puede seguir trabajando pero le falta un empuje final para poder lograr mantener la cadena. Le falta una inyección de plata y en esta situación hay varios. Vamos a ir por partes, por el que más riesgo está corriendo”, dijo.

Indicó que “la crisis tiene que ver con la falta de ventas, pero también hay empresarios que están mandando madera al continente y hay demora en el pago. Eso es lo que atrasa la cadena de pagos y les rompe el esquema de pago de sueldos. Ese es el desequilibrio económico que tienen, pero no es que perdieron las ventas en su totalidad. Los pagos no llegan en tiempo y forma y eso les atrasa todo. También pretenden impulsar un poco más la venta en la provincia”, sostuvo.

“Sé que se han comprado mobiliario de parte del gobierno, nosotros también hemos comprado y el consumo local sigue estando, pero no es suficiente para todos los productores. Hay productores en condiciones de proveer lo que pide el mercado, como muebles y aberturas, y otros que están más dedicados a la madera para la construcción. Están faltando ventas, pero no solamente bajaron en Tierra del Fuego sino en todo el país. El problema no es solamente de Tolhuin sino que hay un problema generalizado. Esto por supuesto termina afectando al sector”, expresó.

“Yo les he pedido que nos organicemos y nosotros hemos logrado que el gobierno nos acompañe con un modelo de vivienda con mucho ahorro energético y material ignífugo. Esto es lo que tenemos que impulsar y ponerle el sello de Tolhuin. Tenemos el proyecto en el municipio y vamos a ver si podemos impulsar esas viviendas en el IPV”, manifestó.

Aclaró que “no hay una medida agresiva para nada, simplemente se están haciendo escuchar, pero no cortaron la ruta sino la entrada central del pueblo, pero sin ningún tipo de agresión. Es una protesta para que los escuchen y yo he tratado de transmitir todos los pedidos que están haciendo, y esperamos una reunión con el gobierno. El tránsito está perfecto y simplemente afecta la entrada de Tolhuin”, reiteró.

Campaña a pleno

Respecto de la campaña política para su cuarta elección al frente del Municipio, dijo que ya no hay obstáculos legales. “Si bien queda una formalidad, no hay inconvenientes y estoy habilitado por la Cámara electoral para ser candidato. La apelación no tuvo quórum, pero de todas formas nos notifican y, si tiene que ir a una siguiente instancia irá, pero yo estoy tranquilo”, dijo.

“Algunos no están de acuerdo pero la mayoría de la gente que pedía que siguiera estando está contenta. Cada vez que tenemos que hacer algún acto la gente está respondiendo, estamos yendo todos los días a visitar vecinos y seguimos tranquilos como siempre, sin inconvenientes. Desde hace un par de semanas estamos trabajando fuertemente”, aseguró.

Se le preguntó si espera volver a contar con mayoría propia en el Concejo, y se mostró confiado en una amplia mayoría. “Tenemos mucha mentira en la calle y eso confunde a la sociedad. Nosotros vamos con la lista completa, no hablamos de tachas, no criticamos a nadie, y cada uno de los candidatos que están en mi lista está trabajando muy bien, están saliendo todos, visitando diferentes familias. Puede existir la posibilidad de tener una gran mayoría o la totalidad. La gran mayoría puede llegar a ser de cuatro concejales, sobre cinco”, pronosticó.

De cara a la próxima gestión, dijo que hasta ahora “uno se preocupó de mantener la planificación, de llevar adelante todo como correspondía, y ahora esperamos tener una población medianamente estable y que el crecimiento sea un poco más lento de lo que fue en estos años, para poder darle un toque diferente al pueblo, no tanto con planificación y entrega de lotes, sino que ahora viene la parte de servicios, de pluviales. Nos mató la veda invernal, pero vamos a avanzar en obras que empiecen a embellecer la ciudad. Estos cuatro años van a ser para eso, el embellecimiento, sin dejar de lado la planificación que uno viene haciendo. Queremos crear el parque industrial y ya estamos empezando a ocupar lugares. Queremos que sea un pueblo turístico, que tenga un acompañamiento el sector maderero, el turbero, y todo lo que genere mano de obra local genuina, y no que las empresas traigan mano de obra de afuera”, concluyó.