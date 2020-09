El intendente Martín Pérez tomó distancia de la interna justicialista

El intendente de Río Grande marcó como prioridad atender la situación sanitaria de la ciudad, a la que está abocado “en forma exclusiva”, y tomó distancia de la interna justicialista, ante la decisión del presidente del congreso partidario, Juan Carlos Arcando, de convocar a un congreso para la primera quincena de agosto, y avanzar este año con la renovación de autoridades. No emitió opinión sobre la figura de Walter Vuoto, señalado por varios sectores como posible presidente del partido, como puntapié hacia la carrera a la gobernación en 2023. Detalló las actividades que se han reabierto, por decisión tomada en conjunto con el gobierno provincial, y la serie de obras planificadas para la temporada, con el fin de generar movimiento económico en la ciudad y ocupación de mano de obra.

Río Grande.- El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue consultado por FM Del Pueblo sobre la interna justicialista y la intención de convocar a un congreso partidario con miras a llevar adelante este año la renovación de autoridades, pero optó por tomar distancia.

Cabe recordar que Juan Carlos Arcando, como presidente del congreso justicialista, adelantó la convocatoria para la primera quincena de septiembre, en forma cerrada a los congresales y por vía Zoom. Por su parte el legislador Ricardo Furlan expresó que la figura de Walter Vuoto es la que tiene más cualidades para ocupar la próxima presidencia, poniendo también la mirada en 2023.

“Yo en este momento estoy abocado exclusivamente a atender la pandemia y las consecuencias que pueda tener la crisis sanitaria que estamos viviendo en nuestra ciudad. Por ahora no tengo participación alguna en nada que tenga que ver con internas o discusiones de índole política”, dijo.

El intendente consideró que “ya llegará el tiempo de discutir y analizar. Por el momento estoy abocado a eso y le he pedido a todo mi gabinete que se aboque exclusivamente a que en Río Grande podamos salir de esta situación tan difícil que nos toca vivir. Lamentablemente ya llevamos 31 muertos en nuestra ciudad y me parece que es tiempo para trabajar en este sentido”, remarcó.

“Los vecinos están luchando todos los días por esta situación y yo estoy abocado a esto. No tengo tiempo para otra cosa”, indicó Pérez.

Flexibilización en comercios

Hizo referencia a la flexibilización que se decidió durante el fin de semana “junto con el gobernador”, con el fin de “avanzar con la reapertura de nuevas actividades, porque sabemos que la necesidad de trabajo de la gente es imperiosa y era muy necesario volver a activar gran parte de nuestra economía local, que lamentablemente cerró sus puertas a partir de este rebrote tan intenso en Río Grande. Hemos tomado la decisión de reabrir fundamentalmente la actividad del comercio, de la construcción, de peluquerías y barberías, por la enorme necesidad económica que tiene la gente, entendiendo que se puede reabrir de forma segura y esto requiere que evitemos las reuniones sociales en espacios cerrados. Esta es la clave y lo más importante que tenemos que entender en este momento”, manifestó.

“Si reabrimos la actividad es porque ya cuentan con protocolos y son espacios donde los contagios no deberían proliferar. También entendemos que los ámbitos donde se ha generado la mayor cantidad de contagios son justamente las reuniones sociales en espacios cerrados. Nosotros le pedimos permanentemente cooperación a los vecinos y que comprendan que, si queremos disminuir los contagios en la ciudad, que siguen siendo altos, tenemos que asumir el compromiso de evitar las reuniones sociales. Luego, llevar una vida relativamente normal, entendiendo que vamos a convivir con el virus, evitando al máximo la realización de reuniones sociales en espacios cerrados porque ahí todos corremos un riesgo mayor”, insistió.

Advirtió que “nosotros podemos cuidar a las personas puertas afuera del domicilio, pero hacia adentro cada uno tiene su vida personal y sabe si corresponde o no tomar ciertas determinaciones dentro de su domicilio. Es muy difícil controlar cada una de las casas de la ciudad, y esto requiere de la cooperación y el compromiso de todos para evitar las reuniones sociales”.

“Nos hemos comportado con responsabilidad cuando tomamos la decisión de posibilitarle a los vecinos hacer tareas recreativas. Uno ve a la gente caminando por las bicisendas y manteniendo la distancia. No son los ámbitos de contagio, y el mayor ámbito es la aglomeración de personas en espacios cerrados, sobre todo si esas personas comparten el mate, algo que tenemos que evitar. No hay que compartir el mate tampoco dentro del comercio, dentro de las fábricas. El mate es una práctica que tenemos que quitar por lo menos hasta que se resuelva esta situación con la llegada de una vacuna, y se lo decimos permanentemente también a nuestros empleados municipales”, aseguró.

Laboratorio y centro COVID

El intendente destacó el rol del laboratorio municipal en este contexto y la tarea de complementación con el gobierno: “Desde el municipio hemos puesto una batería de herramientas que hoy se combinan también con la acción del gobierno de la provincia, y esto nos ha posibilitado una coordinación de trabajo que espero que dé buenos resultados. Nuestro laboratorio ya ha comenzado a procesar muestras de hisopados, hasta ayer habíamos procesado 205 muestras, esto lo vamos a seguir haciendo y trabajando en forma coordinada para hisopar la mayor cantidad de personas posible en nuestra ciudad”, indicó.

“Lo que hace el laboratorio es procesar las muestras e hisopados que se le han tomado a vecinos que tienen síntomas. El número de muestras procesadas va a seguir aumentando y hemos planteado en conjunto con el gobernador cómo hacemos para llegar mejor a cada una de las familias de nuestra ciudad. Por eso el municipio va a comenzar a participar activamente en el programa Detectar, para los casos sospechosos de nuestra ciudad, con nuestros promotores territoriales y promotores de salud, para llegar lo antes posible a detectar eventuales contagios, casa por casa. Tenemos las herramientas de nuestro laboratorio y el centro COVID, que hoy está alojando a 8 vecinos de la ciudad. Podemos aportar a descomprimir esta gran demanda del servicio de salud que tiene la ciudad y se ha tornado muy dificultosa en los últimos días”, confió.

Noticias falsas

Respecto de los rumores de contagio de inspectores de tránsito, lamentó que se especule con esto a través de “perfiles falsos” en las redes sociales. “Es un rumor de las redes sociales que partió de una noticia falsa y de perfiles falsos, con mala intención desde el punto de vista político. Atrás de esas redes sociales muchas veces hay personas que sabemos quiénes son, porque uno ya conoce el perfil de cada uno. Más allá de eso, no es justo jugar con este tipo de cosas y menos hacer política con estas situaciones”, condenó.

“Ante cualquier situación de contagio o presentación de síntomas por parte de un agente municipal, automáticamente se aísla a la persona, se le hace el hisopado que corresponde, y se aísla también a todos los contactos que haya tenido esa persona en los días previos. En el municipio hemos tenido contagios y hemos tenido personas aisladas, de hecho hoy las tenemos también, en diferentes ámbitos municipales. Son agentes que se pueden haber contagiado en cualquier lugar y los contagios proliferan en nuestra ciudad”, dijo.

Pidió “ser un poco más responsables al hablar de estos temas y no utilizar la situación de la peor manera posible. No paro de sorprenderme, porque estamos en el peor momento sanitario de la historia de nuestra ciudad y hay gente que se escuda detrás de perfiles falsos para escribir barbaridades. Por respeto a los vecinos podrían evitarlo, por lo menos un tiempo”.

Licencias de conducir

Con respecto a la renovación de licencias de conducir, confirmó que “se tomó la decisión de postergar la renovación de carnets hasta fin de año. Es una potestad que nos ha dado la Agencia Nacional de Seguridad Vial a todos los entes que emitimos licencias, por eso tomé la decisión de postergar por un año el vencimiento de todas las licencias de la ciudad, que hayan vencido entre el 15 de febrero y el 15 de octubre. Ya estaban postergadas por decreto hasta el 15 de octubre pero hemos decidido prorrogar estos vencimientos un año más, para que la gente no tenga la urgencia de tener que agolparse en una oficina para tramitar su carnet, y que estén tranquilos porque van a estar cubiertos por el seguro correspondiente”.

“Esta es una decisión que se toma a nivel nacional, por lo cual todos los seguros tienen la responsabilidad de cubrir cualquier siniestro que se genere. Es una medida atinada para cuidar a los vecinos, a los trabajadores, y para evitar que se generen aglomeraciones de personas en lugares que son relativamente chicos y requieren de muchos trámites. Una persona que tiene que renovar su carnet tiene que pasar por Rentas, tiene que ir al médico, y hacer un recorrido importante”, observó.

También se le preguntó si están participando del COE, y recordó que “nosotros tenemos nuestro COE municipal y hemos sumado a todas las áreas que tienen injerencia en el ámbito de esta pandemia. Allí analizamos cuáles son las acciones a seguir desde el municipio. Yo me he comunicado directamente con el gobernador y nuestra Secretaria de Salud con la Ministra, y en conjunto vamos avanzando y tomando decisiones para ir generando las reaperturas correspondientes. En su momento planteamos una serie de aspectos que veíamos necesarios, como no permitir las reuniones sociales, y fueron decisiones que se fueron tomando y permiten que podamos coordinar mejor el trabajo, también que nuestros vecinos sepan que cada acción la estamos haciendo de manera coordinada”, subrayó.

Lanzamiento del SAOCOM

El intendente también celebró el nuevo avance del país con el lanzamiento del satélite. “Es una reivindicación de nuestra soberanía espacial. Esto también reafirma la posición que tenemos de que nuestro Estado esté presente y tenga la fortaleza necesaria para avanzar en la ciencia, la investigación, la tecnología, y en este caso con el desarrollo de una política espacial. Ya lo había hecho en su momento el gobierno de Cristina, con una empresa muy importante como es ARSAT, que fue la que mayores inversiones hizo en nuestro país y ha estado a la vanguardia de muchas otras empresas que habían sido privatizadas en otra época. Son las acciones que uno espera de un gobierno como el de Alberto Fernández”, expresó.

“Tenemos que aplaudir esta decisión y seguir acompañando a nuestro presidente en esta pelea tan difícil que está llevando adelante. Celebramos también la presentación del proyecto de ley en el parlamento, para que aquellos que más tienen hagan un aporte solidario para paliar esta situación. Estamos hablando de personas que tienen fortunas mayores a los 200 millones de pesos, que son muy pocos, pero van a poder hacer un gran aporte. Estas son las acciones que uno espera de un gobierno de las características del de Alberto y Cristina, y que uno acompaña fervientemente”, dijo.

En cuanto al rol de la oposición en el Congreso, que cuestiona cada proyecto del oficialismo, analizó que se observan “dos oposiciones, una que entiende el contexto que estamos viviendo y la pelea todos los días, que está luchando contra lo mismo que tenemos que luchar a los que nos toca gobernar, como el caso de los gobernadores e intendentes de Cambiemos, porque se los ha visto actuar con absoluta responsabilidad, sobre todo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eso inclusive le ha generado internas dentro de su propio espacio político. Luego hay otros sectores reaccionarios, que promueven eventuales destituciones, que son los que marcan el odio, y esos sectores en este contexto de la Argentina deberían llamarse a la responsabilidad, primero para acompañar a los dirigentes de su propio espacio político, y no generar mayores niveles de odio en nuestra sociedad. Eso no ayuda, no sirve y no es bueno”, lamentó.

“A mí no me sorprende por lo que me ha tocado vivir en el Congreso, pero lo más importante que nos ha dado la democracia es poder dar en ese ámbito cualquier discusión que tengamos que dar. Si no nos gusta la reforma judicial que lleva adelante el gobierno nacional, hay que discutirlo dentro del parlamento. Si queremos defender a los más ricos que tienen que pagar el impuesto solidario, por una cuestión de conveniencia política, discutámoslo en el parlamento. Ir a una plaza en un contexto tan difícil del punto de vista sanitario pone en riesgo a las personas”, sentenció.

“También veo un gobierno que tiene un objetivo muy claro, con políticas claras, que está poniendo los recursos donde los tiene que poner, en programas para reactivar nuestra economía, para poner recursos en los bolsillos de los trabajadores, para incentivar la obra pública. Ese es el camino que ha elegido el presidente Alberto Fernández y uno por supuesto lo comparte”, sostuvo.

Obra pública municipal

El intendente además dio detalles de las obras que se pondrán en marcha. “Nosotros estamos arrancando esta semana con toda la etapa de remediación y bacheo de nuestra ciudad. Después de un invierno tan duro como el que hemos tenido, necesitamos poner en condiciones nuestras calles, que están bastante deterioradas. A partir de esta semana comenzaron a trabajar todas las áreas en función de esto, y vamos a poner en marcha un plan de remediación y saneamiento con respecto al agua, sobre todo en la margen sur y en algunos otros barrios de la ciudad, como el barrio Aeropuerto y en Chacra II donde ha habido inconvenientes serios con el agua. Para esto vamos a construir una planta de rebombeo hasta conexiones que nos van a permitir llevar mayor presión a los barrio más alejados; y vamos a comenzar con los procesos licitatorios de todas las obras que vamos a realizar en la ciudad con fondos nacionales. Vamos a encarar un plan de pavimentación, con las limitaciones de recursos que tenemos, porque ha sido un año muy duro del punto de vista económico”, dijo.

“A partir de que termine la veda invernal vamos a poner nuestro foco en la obra pública municipal para reactivar la economía. Tenemos la segunda etapa de la calle Thorne, porque pudimos concretar la primera antes de la pandemia. Es una calle muy deteriorada también y vamos a finalizar con más de ocho plazas que están sin terminar desde la gestión anterior. En algunos casos se hará con las empresas que venían trabajando y en otros a través de la administración municipal. También vamos a planificar nuevas plazas para cuando podamos salir de la pandemia, para que nuestros vecinos las puedan disfrutar”, adelantó.

Finalmente dio a conocer la presentación de proyectos al gobierno nacional “para realizar los pluviales que nos permitan drenar el agua que se acumula en el Cono de Sombra, sobre todo en verano, porque toda la ciudad drena allí y se arma una gran pileta. Es una obra de 70 millones de pesos aproximadamente y, si todo sale bien, la vamos a comenzar este verano. Luego vamos a avanzar con la segunda mano de la avenida Santa Fe, que es una obra prioritaria. Hay que hacer un entubado del pequeño arroyo que cruza por ARA San Juan, porque esa zona se inunda producto de esto. Esa zona no tiene pluviales y los vamos a hacer. Es una obra importante pero es una de las prioritarias para nuestra gestión”, concluyó.